පිතෝන් සර්පයා සමඟ නැටූ අවුරුදු කුමාරී තරඟකාරියට රුපියල් 50,000ක දඩයක්
අවුරුදු කුමාරී සෞන්දර්ය තරඟයකදී ජීවිත පිතෝන් සර්පයෙකු සමඟ නර්තනයක් ඉදිරිපත් කළ තරුණියකට රුපියල් 50,000ක දඩයක් නියම කර ඇති අතර, ඇය සහ එම සර්පයා සපයා දුන් පුද්ගලයා යන දෙදෙනාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගෙන තිබේ.
අවුරුදු කුමාරී තරඟාවලියේදී සිදු වූ සිදුවීම
සමාජ මාධ්ය සහ මහජනතාව අතර පුළුල් අවධානයක් ඇති කළ මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ පැවැත්වූ අවුරුදු කුමාරී රාජ්යාභිෂේක උළෙලකදී සිදු වූවකි. තරඟකාරිය සිය නර්තන වැඩසටහනට ජීවිත පිතෝන් සර්පයෙකු අන්තර්ගත කර ගත් අතර, එම පියවර අවසානයේ වනජීවී සංරක්ෂණ නීති යටතේ ඇය නීතිමය කරදරවලට ඇද දැමීය.
එම වැඩසටහනේ දර්ශන සමාජ ජාලා අඩවිවල ව්යාප්ත වීමෙන් අනතුරුව, ප්රසිද්ධ උත්සවයකදී ආරක්ෂිත සර්පයෙකු භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරමින් බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක විය.
නීතිමය ප්රතිවිපාක
කාන්තාව මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර, රුපියල් 50,000ක දඩයක් ගෙවීමට නියෝග කෙරිණි. නර්තනය සඳහා පිතෝන් සර්පයා අලෙවි කළ හෝ සපයා දුන් පුද්ගලයාද මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ පිතෝන් සර්පයන් ඇතුළු වනජීවීන් හැසිරවීම හා භාවිතය පිළිබඳ දැඩි රෙගුලාසි පවතින බව මෙම නඩුව ඉස්මතු කරයි. මෙම සර්පයන් රටේ සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා සංරක්ෂණ නීති යටතේ ආරක්ෂිත ජීවීන් ලෙස සලකනු ලැබේ.
වනජීවී නීති අවධානයට
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, නිසි බලය නොමැතිව ආරක්ෂිත විශේෂ හිමිකර ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ භාවිතය තහනම් කරන දැඩි නීති ක්රියාත්මක කරයි. පිතෝන් සර්පයන් ද මෙම ආරක්ෂාව යටතේ ඇතුළත් වන විශේෂ අතර වන අතර, ප්රසිද්ධ උත්සවවලදී විනෝදාස්වාදය සඳහා ඒවා භාවිතා කිරීම නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි.
ආරක්ෂිත සතුන් වාණිජමය හෝ විනෝදාස්වාද කටයුතු සඳහා යොදා නොගන්නා ලෙස, අවස්ථාව කුමක් වුවත් නොතකා, වනජීවී රෙගුලාසි පිළිබඳ දැනුවත් වන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවට අනතුරු අඟවා ඇත.
අවුරුදු සැමරුම් වැනි උත්සවමය සංස්කෘතික අවස්ථා පවා රටේ පාරිසරික හා වනජීවී සංරක්ෂණ ව්යවස්ථාවලින් නිදහස් නොවන බවට මෙම නඩුව වැදගත් අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.