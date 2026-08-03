විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ තර්කය: ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක පසුවන අතර, කටයුතු කරන විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කළ යුතුද යන ප්රශ්නය මෑත කාලයේ වඩාත්ම ප්රතිඵලදායී ආයතනික විවාදයන්ගෙන් එකක් ලෙස මතු වී තිබේ. දිගු විනිසුරු ධුර කාල ඇතිකිරීම, කළමනාකරණ පහසුවේ කාරණයක් පමණක් නොව — ශ්රී ලාංකික ජනතාවට ස්ථාවර, පළපුරුදු සහ ස්වාධීන යුක්තිය ඉටු කිරීමේ මූලික අවශ්යතාවයක් බව එහි පෙරගාමීන් තර්ක කරති.
විනිසුරු අසුන්හි පළපුරුද්ද: ආදේශ කළ නොහැකි වත්කමක්
විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට පක්ෂව ඉදිරිපත් වන ශක්තිමත්ම තර්කයක් වන්නේ, පළපුරුදු නීතිඥයන් විනිසුරු අසුනට ගෙන එන දැනුමේ ගැඹුරයි. ශ්රී ලාංකික නීති භූ දර්ශනය සංකීර්ණ වන අතර, එය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය කරුණු, වාණිජ ආරවුල්, අපරාධ නඩු විභාග සහ නිරන්තරයෙන් විකාශනය වන ජාත්යන්තර නීති සමූහය ද ඇතුළත් වේ. දීර්ඝ කාලයක් සේවය කර ඇති විනිසුරුවරුන් ආයතනික මතකයක් සහ නීතිමය පූර්වාදර්ශ පිළිබඳ සියුම් අවබෝධයක් වර්ධනය කරගන්නා අතර, එය නව පත්වීම් ලත් අය විසින් පහසුවෙන් ප්රතිනිර්මාණය කළ නොහැක.
නිරන්තර විනිසුරු මාරුවීම් හේතුවෙන් මෙම සමුච්චිත දැනුමේ හිඩැස් ඇතිවීමේ අවදානම පවතින අතර, එය තීන්දු ප්රදානයේ ගොඩනැඟීමේ ව්යාකූලතාවකට සහ ජනතා විශ්වාසය රඳා පවතින සංයෝජිත නීති රාමුව දුර්වල වීමකට හේතු විය හැකිය.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ කල් ඉකුත්වීමේ තර්ජනය
ඉදිරි විශ්රාම ගැනීමේ සෙවනැල්ල යටතේ ක්රියාත්මක වන අධිකරණයක්, හිතාමතාව හෝ නොව, බාහිර පීඩනයන්ට ගොදුරු වීමේ ප්රවණතාවක් ඇති විය හැකිය. විනිසුරුවරුන්ගේ ධුරය සුරක්ෂිත වන අතර සුදුසු ලෙස දීර්ඝ කෙරෙන බව දන්නා විට, ඔවුන් දේශපාලනික හෝ ආයතනික මැදිහත්වීමකින් තොරව තීන්දු ලබා දීමට වඩා හොඳ ස්ථාවරයක සිටිති. මෙම ස්වාධීනත්වය ක්රියාශීලී ප්රජාතන්ත්රවාදයක පදනම වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන පාලන ප්රතිසංස්කරණ ජාලයේ විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.
කෙටි හෝ අස්ථිර ධුර කාල අහිතකර ලෙස අවදානමක් ඇති කළ හැකි අතර, හොඳින් සකස් කරන ලද දීර්ඝ ධුර කාල, ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව තහවුරු කරන බලය බෙදා හැරීමේ ක්රමය ශක්තිමත් කරයි.
නඩු කඩිමුඩිය අර්බුදය විසඳීම
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ, නඩු ගොනු සැලකිය යුතු ගොඩවල්කිරීමක් සමඟ දිගු කාලයක් පෝරොත්තු කෙරෙන, නඩු කරන්නන් සමහරවිට විසඳීම සඳහා වසර ගණනාවක් — ඒ ටිකද දශකවල් — රැඳී සිටිය යුතු සංකීර්ණ තත්ත්වයක් හමුවී ඇත. දක්ෂ හා පළපුරුදු විනිසුරුවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම, මෙම ස්ථිර අභියෝගය ක්රියාත්මක ක්රමවේදයකින් විසඳීමේ හැකියාව ලබා දෙයි. විනිසුරු අසුනේ අඛණ්ඩතාව, වඩා හොඳ නඩු කළමනාකරණයකට, දිගු කාලීන කටයුතු සමඟ ගැඹුරු හුරුපුරුදු භාවයකට සහ තීන්දු ලබා දීමේ වඩා කාර්යක්ෂම ක්රමවේදයකට ඉඩ සලසයි.
- නව පත්කරන ලද විනිසුරුවරුන් විසින් නඩු ගොනු නැවත සමාලෝචනය කිරීමේ අවශ්යතාවය අඩු කිරීම
- නීතිය අර්ථකථනය කිරීමේ සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ වැඩි ස්ථාවරභාවය
- සංකීර්ණ, බහු-වර්ෂීය නඩු විභාග හැසිරවීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම
- සියලු මට්ටම්වල අධිකරණ හරහා ශක්තිමත් ආයතනික අඛණ්ඩතාව
ධුර කාලය සහ වගකීම සමතුලිත කිරීම
දීර්ඝ ධුර කාලයට සහය දක්වන්නන්, විනිසුරු අසුනේ දිගු කාලීනත්වය, ශක්තිමත් වගවීම් සහ කාර්ය සාධන ඇගයීම් යාන්ත්රණ සමඟ යුතු කළ යුතු බව කල්පනාවෙන් ප්රකාශ කරති. ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම, පාලනය නොකළ අධිකරණ බලය ඉල්ලා සිටීමක් නොව, ශක්තිමත් 윤리 රාමු යටතේ පාලනය කෙරෙන, ස්ථාවරත්වය සහ පළපුරුද්ද, යුක්තිය සෙවන පුරවැසියන් සඳහා වඩා හොඳ ප්රත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.