මහර බන්ධනාගාරයේ කලබලකාරී තත්ත්වය අවසන් බව ශ්රී ලංකා පොලිසිය නිල වශයෙන් ප්රකාශ කරයි
මහර බන්ධනාගාර සංකීර්ණයේ පැතිරුණු කලබලකාරී තත්ත්වය මැඩපැවැත්වීමට සමත් වූ බව ශ්රී ලංකා පොලිසිය නිල වශයෙන් ප්රකාශ කර ඇති අතර, එම පහසුකමෙහි තත්ත්වය සාමාන්ය තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම බන්ධනාගාර පහසුකම්වලින් එකක් අසාන්තියට
රට තුළ ඇති විශාලතම අධිකරණ පහසුකම්වලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන මහර බන්ධනාගාරය, නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ ඉක්මන් ප්රතිචාරයට හේතු වූ සැලකිය යුතු කලහකාරී සිදුවීම්වල රඟහලක් බවට පත් විය. බන්ධනාගාර භූමිය තුළ තත්ත්වය හිර කර ගෙන සාමය යළි පිහිටුවීමට පොලිසිය ඉක්මනින් ක්රියා කළේය.
බලධාරීන් ඉන් අනතුරුව කලබලකාරී සිදුවීම් සම්බන්ධ නඩුව වසා දමා ඇති අතර, එම පහසුකම තුළ ආරක්ෂාවට එල්ල වූ ක්ෂණික තර්ජනය ඵලදායී ලෙස මෙය මගින් මුළුමනින්ම අවසන් කර ඇති බවට සංඥා කෙරේ.
සාමය යළි ස්ථාපිත වූ බව පොලිසිය තහවුරු කරයි
මහර බන්ධනාගාරයේ කලහකාරී සිදුවීම් සාර්ථකව මැඩලීමට හැකි වූ බව තහවුරු කරමින් ශ්රී ලංකා පොලිසිය නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කළේය. ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් අනතුරුව අධිකරණ පහසුකම දැන් ස්ථාවර තත්ත්වයක් යටතේ ක්රියාත්මක වන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්නේය.
කලබලකාරී සිදුවීම්වල නිශ්චිත ස්වභාවය හෝ සම්බන්ධ වූ රැඳවියන් සංඛ්යාව පිළිබඳ තවදුරටත් විස්තර බලධාරීන් විසින් ක්ෂණිකව ප්රසිද්ධියට නොදෙන ලදී.
මහර බන්ධනාගාරයේ කැළඹිලිකාරී ඉතිහාසය
මහර බන්ධනාගාර පහසුකම මීට පෙරද අසාන්ති සිදුවීම්වලට ලක්ව ඇති අතර, ඒ හරහා පහත සඳහන් පුළුල් ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු විය:
- ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ ඇති අධික ජනාකීර්ණ බව
- රැඳවි ජනගහනයේ සුභසාධනය හා කළමනාකරණය
- විශාල අධිකරණ පහසුකම්වල ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්රශ්න
බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ පෙනී සිටින්නෝ දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතන තුළ ඇති ක්රමානුකූල ගැටලු විසඳීමට රජයට බල කර ඇති අතර, අධික ජනාකීර්ණ බව හා ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් හිංසාත්මක සිදුවීම්වලට හේතු විය හැකි තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන බව තර්ක කරති.
සාමය පවත්වා ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරයි
කලබලකාරී සිදුවීම් දැන් නිල වශයෙන් අවසන් ඇතැයි ප්රකාශ කර ඇති බැවින්, ජනතාව සන්සුන්ව සිටින ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටින අතර, මෙම කාරණය සම්බන්ධ බලධාරීන්ගේ සම්පූර්ණ පාලනය යටතේ ඇති බව සහතික කරයි. එම පහසුකමෙහි නව ගොනු ඕනෑම අවස්ථාවක ඇති වුවහොත් තවදුරටත් යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.