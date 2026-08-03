මහර බන්ධනාගාර කෝලාහලය: නීගඹෝ ඛේදවාචකයෙන් පසු අනාවැකි කී අර්බුදයක්
සෙනසුරාදා මහර බන්ධනාගාරයේ ඇවිළුණු කෝලාහලය, බොහෝ දෙනාගේ විශ්ලේෂණයට අනුව, සිදුවීමට නියමිතව තිබූ අර්බුදයක් විය. ජූලි මස මුලදී ඇති වූ මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර කැරැල්ලෙන් පසුව, ප්රචණ්ඩත්වය රට පුරා ඇති අනෙකුත් බන්ධනාගාරවලටද ව්යාප්ත වීමට ඉතා කාලයක් නොගතවනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා ditakot සිතූහ.
මාරාන්තික රටාවක් මතු වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ මෑත කාලීන බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ වඩාත් ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් අතර ගණන් කළ හැකි නීගඹෝ බන්ධනාගාර කැරැල්ලේදී, දෙදිනක් පුරා පැවති නොනිමි අරගලය තුළ සිරකරුවන් 22 දෙනෙකු සහ නිලධාරීන් 10 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූහ. ඒ රුධිරාලිත ඛේදවාචකය බන්ධනාගාර පද්ධතිය පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ඉෙන් මතු සති කිහිපය තුළ, ඒ හා සමාන අරාජිකත්වය වෙනත් ස්ථානවලදීද ඇවිළිය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීම් ශක්තිමත් විය.
එම අනතුරු ඇඟවීම් දැන් සත්ය බවට පත්ව ඇත. මහරදී සෙනසුරාදා ඇති වූ කෝලාහලය, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය ගැඹුරු ආතතීන්ගෙන් ග්රස්ත වී ඇති බවත්, හුදෙකලා ප්රතිචාරයකින් ඒවා නිරාකරණය කළ නොහැකි බවත් පිළිබඳ භීතිය තව දුරටත් තහවුරු කළේය.
අනුකරණ ප්රචණ්ඩත්වය සහ පද්ධතිමය අසාර්ථකත්වය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයට මූලික හේතු ලෙස අධිජනාකීර්ණභාවය, ප්රමාණවත් නොවූ සම්පත් සහ සිරකරුවන්ගේ දුර්වල සුභසාධනය දිගු කලක් තිස්සේ විශේෂඥයන් සහ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාකාරිකයන් පෙන්වා දී ඇත. එක් බන්ධනාගාරයක ප්රචණ්ඩත්වය ඇවිළෙන අතර, ඒ සඳහා වූ මූලික හේතු නොහළ ව පවතින විට, අනුකරණ සිද්ධීන් ඇති වීමට හේතුකාරක තත්ත්වයන් නොවෙනස්ව පැවතිය හැකිය.
මහර බන්ධනාගාරය ඉතිහාසයේ දැඩි නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයන්ට ලක් ව ඇති ස්ථානයකි. 2020 නොවැම්බර් මාසයේ එහි ඇති වූ කෝලාහලයකදී සිරකරුවන් කිහිප දෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර, දුසිම් ගණනක් තුවාල ලබා, ජාතිය පුරා හෙළ දැකීම් සහ හදිසි ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් ඉස්මතු විය. එම ප්රතිසංස්කරණ කිසිදා සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක නොවීම, එම බන්ධනාගාරය සහ ඒ හා සමාන අනෙකුත් ආයතන, ප්රචණ්ඩත්වයේ නැවත නැවත සිදුවන චක්රයන්ට ගොදුරු වන තත්ත්වයේ තබා ඇත.
හදිසි රජයේ ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා හඬ නැඟේ
නීගඹෝ සහ මහරදී අඛණ්ඩව ඇති වූ සිද්ධීන්, රජය කෙටිකාලීන අර්බුද කළමනාකරණය ඉක්මවා, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ හදවතේ පිහිටි ව්යුහාත්මක දෝෂයන් විසඳීම සඳහා ක්රියා කළ යුතු බවට රජය මත පැවැති පීඩනය තීව්ර කර ඇත. ක්රියාකාරිකයන් ඉදිරිපත් කරන වඩාත්ම හදිසි ගැටලු අතර:
- බෙහෙවින් අඩු ධාරිතාවකට සකස් කළ බන්ධනාගාරවල දරුණු අධිජනාකීර්ණ තත්ත්වය
- බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සඳහා ප්රමාණවත් නොවූ කාර්ය මණ්ඩලය හා පුහුණු ව
- නඩු විභාග ප්රමාද වීම හේතුවෙන් විශාල සංඛ්යාවක් රිමාන්ඩ් සිරකරුවන් අනිශ්චිත ලෙස රඳවා ගැනීම
- පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සහ මානසික සෞඛ්ය සහාය සඳහා සීමිත ප්රවේශය
මෙම මූලික ගැටලු කෙලින්ම ශිරස් ගෙන ගනු ලැබිය යුතු ය; එසේ නොවුවහොත් රට, බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වයේ සෑම ඉපිළීමක්ම ඊළඟ ඉපිළීමේ ශකුනය ලෙස ක්රියා කරන, ශෝකජනක චක්රයකට හසු වීමේ අවදානමට මුහුණ දෙනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
ගිණුම් දෙන්නට වූ මොහොතක්
මෙම සිදුවීම්වල මානවීය පිරිවැය අවතක්සේරු කළ නොහැකිය. නීගඹෝ සිද්ධිය තනිවම ගත් විට, සිරකරුවන් සහ නිලධාරීන් ඇතුළු ජීවිත 32 ක් අහිමි වූ අතර, පවුල් ශෝකයෙන් ගිලී ගිය ද, ප්රජාවන් සොළොස්රියාව ගෑවිණි. ඊළඟට ඊළඟට ඇති වන සෑම කෝලාහලයක්ම ඒ ශෝකය තවත් ගාඩු කරමින්, රාජ්ය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.