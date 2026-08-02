Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර නඩුව තීරණාත්මක විනිශ්චය අවස්ථාවට

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර නඩුව තීරණාත්මක විනිශ්චය අවස්ථාවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර නඩුවේ බොහෝ කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත විනිශ්චය, රටේ නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ඛේදජනක ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයන් අතරට ගණන් ගැනෙන මෙම සිදුවීමෙහි ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවකට ළඟා වී ඇත.

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් දිවයිනේ පල්ලිවල සහ ශ්‍රේෂ්ඨාගාරවල් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධිත ආත්මඝාතක ප්‍රහාර මගින් දළ වශයෙන් 270 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනකට තුවාල සිදු විය. මෙම ප්‍රහාර ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ පුළුල් හෙළා දැකීමට ලක් විය.

යුක්තිය බලා සිටින ජාතිය

වසර ගණනාවක් දුකේ හා අවිනිශ්චිතතාවේ ගිලී සිටින ගොදුරු පවුල් සහ දිවි ගලවා ගත් අය සඳහා, අධිකරණ කටයුතු ඉතාමත් හැඟීම් බරිත හා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන පරිච්ඡේදයක් නියෝජනය කරයි. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක්, ව්‍යසනකාරී ප්‍රහාරවලින් පසු ගත වූ කිහිප වසරක් තිස්සේ නීතිමය ක්‍රියාවලිය නරඹමින්, අධිකරණය හරහා책임වේදිත්වය ඉටු වනු ඇතැයි ඉවසිලිවන්තව බලා සිටියහ.

බහු සැකකරුවන් සහ ප්‍රහාරවලින් අනතුරුව විමර්ශකයන් විසින් රැස් කරන ලද පුළුල් සාක්ෂි ඇතුළත් මෙම නඩුව, ශ්‍රී ලංකා නීතිමය ඉතිහාසයේ වඩාත් සංකීර්ණ හා ප්‍රකට 形事 නඩු කටයුතුවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.

ප්‍රහාරවල පසුබිම

  • බෝම්බ ප්‍රහාර සිදු වූයේ 2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා ඊස්ටර් ඉරිදාය
  • එකවර සිදු කළ ප්‍රහාරවලින් පල්ලි තුනක් සහ ශ්‍රේෂ්ඨාගාර තුනක් ඉලක්ක විය
  • දළ වශයෙන් 270 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනකට තුවාල සිදු විය
  • ප්‍රහාර ජාතික තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ කරන ලදී
  • ඉස්ලාමික් ස්ටේට් සංවිධානය ද සම්බන්ධිත ප්‍රහාරයේ වගකීම භාර ගත්තේය

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මෙම ඛේදවාචකයෙන් අනතුරුව පුළුල් විමර්ශනයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සැකකරුවන් රැසක් අත්අඩංගුවට ගත් අතර,訴追ය සඳහා නඩු සාධකය ගොඩ නැගීමට අධිකරණ වෛද්‍ය හා බුද්ධි අංශ සාක්ෂි රැස් කළේය.

විනිශ්චයේ වැදගත්කම

මෙම නඩුවේ විනිශ්චය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, නීතිමය ක්‍රමයට පමණක් නොව, ජාතික සංහිඳියාවට සහ බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් කෙරෙහි එල්ල කළ කම්පනය ලිහා ගැනීමේ රටේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්ට ද ගැඹුරු වැදගත්කමක් දරයි. ශ්‍රී ලංකා පුරා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ආගමික සංවිධාන, කටයුතු පුරාවටම සම්පූර්ණ책임වේදිත්වය හා විනිවිදභාවය ඉල්ලා නිරන්තරයෙන් හඬ නඟා ඇත.

ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාර ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඛේදය හා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවේ නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස ඉතිරි වන අතර, අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ජීවිත අහිමි වූ අය වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉහළ තබා ගැනීමේ ජාතියේ කැපවීම නියෝජනය කරයි.

කටයුතු අඛණ්ඩව ඉදිරියට යද්දී, ශ්‍රී ලාංකිකයන් සියලු ප්‍රජාවන් හරහා, ඒ ව්‍යසනකාරී දිනයේ ප්‍රතිවිපාකවලට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටින සිය ගණනක් පවුල්වලට අවම වශයෙන් යම් සහනයක් ගෙනෙන තීරණයක් ලබා දෙනු ඇතැයි යුක්තිය ඉෂ්ඨ කෙරෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවෙන් ළාබාල සිතින් නරඹමින් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර ඉන්දියාවේ සූදානම් තරගය කෙටි කර ඇති අතර, මුලින් සැලසුම් කළ දින සතර ආකෘතිය වෙනුවට එම තරගය දැන් දින තුනක් පුරා…

02 Aug 2026 Discuss
වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි Sinhala

වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි

කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය, නොදැනුවත් මහජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් දුරකථන ඇමතුම් හරහා අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක්

විනිසුරුවරුන්ගෙන් වැඩිය ඉල්ලයි, එහෙත් ප්‍රතිලාභය එලෙසම තබයි රැකියා බලකාවකගෙන් සැලකිය යුතු තරම් වැඩි වගකීමක් දරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔවුන්ගේ වැටුප් ස්ථාවරව තබා…

02 Aug 2026 Discuss