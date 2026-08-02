Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර නඩුව: ඓතිහාසික තීන්දුව ප්‍රකාශයට

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර නඩුව: ඓතිහාසික තීන්දුව ප්‍රකාශයට

විනාශකාරී ඊස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාර නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශ කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය, රටේ ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයන් අතර ගණනය වන ඊස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධ නඩුවේ වැදගත් තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, යුක්තිය ඉටු කිරීමේ දිගු ගමනේ転換 転換 critical හරවතක් සනිටුහන් කර ඇත.

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ ඊස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාරවලදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි ගිරිජාගාර කිහිපයක් සහ අගනම් හෝටල් ගණනාවක් ඉලක්ක කරගනු ලැබූ අතර, එහිදී දෙසිය හැට දෙනෙකුට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. සංවිධිත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් රට කම්පනයට පත් වූ අතර, ජාත්‍යන්තර හෙළාදැකීම් ද පුළුල් ලෙස එල්ල විය.

දීර්ඝ නෛතික සටන

යුක්තිය කරා ළඟා වීමේ මාර්ගය දිගු හා සංකීර්ණ එකක් වූ අතර, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබියදී ප්‍රහාරවලට ඉඩ සැලසූ ජාතික ආරක්ෂක දුර්වලතා හා බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධයෙන් දේශීය අන්තවාදී ජාල පිළිබඳ ගැඹුරු ප්‍රශ්න මතු කරමින් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක විය.

මෙම නඩුව ශ්‍රී ලාංකික සමාජය සඳහා ඉතා සංවේදී කාරණයක් ලෙස පැවති අතර, වින්දිතයන්ගේ පවුල් අධිකරණ වගවීම බලාපොරොත්තුවෙන් වසර ගණනාවක දුකෙන් ජීවිතය ගෙවා ඇත. මෙම තීන්දුව ඒ දිගු කාලීන ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කිරීමේ තීරණාත්මක පියවරක් නියෝජනය කරයි.

ජාතික වැදගත්කම

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, විශේෂයෙන් හිංසාවේ දරුණු බලපෑමට ලක් වූ ක්‍රිස්තියානි ප්‍රජාව සඳහා, අධිකරණ කටයුතු අසාමාන්‍ය චිත්තවේගීය හා සංකේතාත්මක බරක් දරා ඇත. ඒ විනාශකාරී ඊස්තර් උදෑසන ඉලක්ක කරගත් ස්ථාන අතර නීර්කොළඹ, මඩකලපුව හා කොළඹ යන නගරවල ගිරිජාගාර ද ඇතුළත් විය.

  • 2019 අප්‍රේල් ප්‍රහාරවලදී දෙසිය හැට දෙනෙකුට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • අගනම් හෝටල් සහ ක්‍රිස්තියානි ගිරිජාගාර එකවර ඉලක්ක කරගනු ලැබිණ
  • ප්‍රහාර ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය අන්තවාදී ජාලය සමඟ සම්බන්ධ කරන ලදී
  • බෝම්බ ප්‍රහාරවලට පෙර ලැබුණු බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් ප්‍රධාන දේශපාලන මතභේදයකට තුඩු දුන්නේය

මෙම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් වීමෙන් නෛතික ක්‍රියාවලිය නිමාවීම වසර ගණනාවක් බලාසිටි බොහෝ පවුල්වලට යම් සහනයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, දේශපාලන හා ආරක්ෂක ස්ථාපනය ඇතුළු පුළුල් වගවීම පිළිබඳ ඉල්ලීම් දිගින් දිගටම ඉදිරියට යනු ඇත.

ඊස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාර ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුතම අධ්‍යාය අතර ගණනය වන අතර, වින්දිතයන් වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ ප්‍රයත්නය රට පුරා ගැඹුරු අනුනාදයක් ඇති කරමින් පවතී.

නෛතික කටයුතු දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙත්දී, දඬුවම් ප්‍රකාශ කිරීම හා ඕනෑම අභියාචනා ඇතුළු තීන්දුවේ තවත් විස්තර ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර ඉන්දියාවේ සූදානම් තරගය කෙටි කර ඇති අතර, මුලින් සැලසුම් කළ දින සතර ආකෘතිය වෙනුවට එම තරගය දැන් දින තුනක් පුරා…

02 Aug 2026 Discuss
වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි Sinhala

වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි

කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය, නොදැනුවත් මහජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් දුරකථන ඇමතුම් හරහා අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක්

විනිසුරුවරුන්ගෙන් වැඩිය ඉල්ලයි, එහෙත් ප්‍රතිලාභය එලෙසම තබයි රැකියා බලකාවකගෙන් සැලකිය යුතු තරම් වැඩි වගකීමක් දරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔවුන්ගේ වැටුප් ස්ථාවරව තබා…

02 Aug 2026 Discuss