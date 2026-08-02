Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් 2026: ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් සහ බංග්ලාදේශ් ටයිගර්ස් අතර උද්වේගකර ගැටුමක් දිගහැරෙයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් 2026: ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් සහ බංග්ලාදේශ් ටයිගර්ස් අතර උද්වේගකර ගැටුමක් දිගහැරෙයි

ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් 2026 තරඟාවලිය තුළ ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් සහ බංග්ලාදේශ් ටයිගර්ස් කණ්ඩායම් අතර අතිශයින් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින තරඟයක් පැවැත්වීමට නියමිත වීම, කලාපය පුරා සිටින ක්‍රිකට් රසිකයන්ට සතුටට හේතුවක් වී ඇත. දකුණු ආසියාවේ ක්‍රිකට් උරුමයේ උත්සවයක් ලෙස හිටපු ජාත්‍යන්තර තාරකාවන් එකතු කරගනිමින් මෙම තරඟය පැවැත්වීමට නියමිතය.

ලෙජන්ඩ්වරු නැවත දඟර කරා

ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් තරඟාවලිය, විශ්‍රාමික ක්‍රිකට් දිගුවන්ට තරඟකාරී නමුත් උත්සවමය පරිසරයක් තුළ නැවතත් තම දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට වේදිකාවක් සලසා දෙමින්, ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන්ගේ සිත් ආකර්ෂණය කර ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර ළඟ එළඹෙන ගැටුම, දෙරටේ ගැඹුරු ක්‍රිකට් තරඟකාරිත්වය හා අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය ඉස්මතු කරමින්, ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රියතම තරඟයක් බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි සැමරුමක්

ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් සඳහා, ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ ආදරණීය හිටපු ක්‍රීඩකයන් නැවත ජාතික වර්ණ දරා ක්‍රීඩා කිරීම නැරඹීමේ අවස්ථාවකි. ලෙජන්ඩ්ස් ආකෘතිය ආසියානු ක්‍රිකට් ප්‍රජාව තුළ ජනප්‍රියත්වය ලබා ගෙන ඇති අතර, සියලු වයස් කාණ්ඩවල සහාය කාරයන්ට නොස්තැල්ජික් නමුත් ఉత్తේజකර අත්දැකීමක් ලබා දෙයි.

කලාපීය ක්‍රිකට් ආත්මය

ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් තරඟාවලිය, මහාද්වීපය පුරා සිටින විශ්‍රාමික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සඳහා ප්‍රමුඛ තරඟාවලියක් ලෙස ක්‍රමයෙන් තම ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් සහභාගී වන තරඟ, රසිකයන් සම්මත ජාත්‍යන්තර දින දර්ශනයෙන් ඔබ්බට වැඩි අන්තර්ගතයක් ලෙස ලෙජන්ඩ් ක්‍රිකට් කෙරෙහි ඇති උනන්දුව පවත්වා ගැනීමට දායක වී ඇත.

2026 සංස්කරණයේ ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් එදිරිව බංග්ලාදේශ් ටයිගර්ස් තරඟය ළඟා වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන් මෙම ක්‍රීඩාවට අවධානය යොමු කරමින්, ක්‍රීඩාංගනයේ දිවයිනේ ලෙජන්ඩ්වරු නියෝජනය කරන නියෝජිතයන්ට තම සහාය ලබා දෙන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ සූදානම් තරගය දින තුනකට කෙටි කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග මාලාවට පෙර ඉන්දියාවේ සූදානම් තරගය කෙටි කර ඇති අතර, මුලින් සැලසුම් කළ දින සතර ආකෘතිය වෙනුවට එම තරගය දැන් දින තුනක් පුරා…

02 Aug 2026 Discuss
වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි Sinhala

වංචාකරුවන් කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මෙනෙහි කරමින් දුරකථන වංචාවක් සිදුකරන බවට මහජනතාව අනතුරු අඟවයි

කර්මාන්ත හා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය චතුරංග අබේසිංහ මහතාගේ කාර්යාලය, නොදැනුවත් මහජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් දුරකථන ඇමතුම් හරහා අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය වැඩි බරක් දරයි, වැටුප් වැඩිවීමක් නැත — තර්කයට නොගැලපෙන තත්ත්වයක්

විනිසුරුවරුන්ගෙන් වැඩිය ඉල්ලයි, එහෙත් ප්‍රතිලාභය එලෙසම තබයි රැකියා බලකාවකගෙන් සැලකිය යුතු තරම් වැඩි වගකීමක් දරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔවුන්ගේ වැටුප් ස්ථාවරව තබා…

02 Aug 2026 Discuss