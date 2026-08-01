Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආහාර මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ජූලි මාසයේ 7.3%ක් දක්වා ඉහළ යයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආහාර මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය ජූලි මාසයේ 7.3%ක් දක්වා ඉහළ යයි

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත උද්ධමනය 2026 ජූලි මාසයේදී පෙර මාසයේ වාර්තා වූ 6.8 සියයට හා සසසන්දනය කිරීමේදී 7.3 සියයට දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ආහාර මිල ප්‍රධාන හේතුව

රටේ සමස්ත උද්ධමනය මැනීමට භාවිත කරන ප්‍රධාන දර්ශකය වන කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ (CCPI) වර්ධනය, ප්‍රධාන වශයෙන් ජූලි මාසය තුළ ආහාර මිල ඉහළ යාමට හේතු කාරණා ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

CCPI දර්ශකය, භාණ්ඩ හා සේවා පුළුල් කූඩයක් හරහා මිල චලනයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවන වියදම් වෙනස්කම් මැනීමේ නිල මිනුම් දණ්ඩ ලෙස සේවය කරයි.

මාසයෙන් මාසයට ඉහළ යාම

ජූනි මාසයේ 6.8 සියයට සිට ජූලි මාසයේ 7.3 සියයට දක්වා වූ 0.5 ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍ය වර්ධනය, පාරිභෝගික මිල මත අඛණ්ඩ ඉහළ යාමේ පීඩනයක් ඇති බව සංඥා කරන අතර, ඉදිරි මාසවලදී මුදල් ප්‍රතිපත්ති දිශාව තක්සේරු කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ සූක්ෂ්ම අවධානය ඒ කෙරෙහි යොමු වීමට ඉඩ ඇත.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් සඳහා, ආහාර වියදම් ඉහළ යාම පවුල් අයවැය කෙරෙහි නව බරක් එක් කරන අතර, විශේෂයෙන් මෑත වසරවල රටට එල්ල වූ ආර්ථික අභියෝගවලින් බොහෝ දෙනෙකු තවමත් මිදී නොමැති මෙවැනි කාලයක එය වඩාත් බරපතල වේ.

ජූලි මාසයේ උද්ධමන අගයට දායක වූ නිශ්චිත ආහාර හා ආහාර නොවන සංරචකවල විස්තර, ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කෙරෙන සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාන වාර්තාවෙහි විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර,…

01 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය —…

01 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක් බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව…

01 Aug 2026 Discuss