ආහාර මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය ජූලි මාසයේ 7.3%ක් දක්වා ඉහළ යයි
ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත උද්ධමනය 2026 ජූලි මාසයේදී පෙර මාසයේ වාර්තා වූ 6.8 සියයට හා සසසන්දනය කිරීමේදී 7.3 සියයට දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
ආහාර මිල ප්රධාන හේතුව
රටේ සමස්ත උද්ධමනය මැනීමට භාවිත කරන ප්රධාන දර්ශකය වන කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ (CCPI) වර්ධනය, ප්රධාන වශයෙන් ජූලි මාසය තුළ ආහාර මිල ඉහළ යාමට හේතු කාරණා ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
CCPI දර්ශකය, භාණ්ඩ හා සේවා පුළුල් කූඩයක් හරහා මිල චලනයන් පිළිබිඹු කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවන වියදම් වෙනස්කම් මැනීමේ නිල මිනුම් දණ්ඩ ලෙස සේවය කරයි.
මාසයෙන් මාසයට ඉහළ යාම
ජූනි මාසයේ 6.8 සියයට සිට ජූලි මාසයේ 7.3 සියයට දක්වා වූ 0.5 ප්රතිශත ලක්ෂ්ය වර්ධනය, පාරිභෝගික මිල මත අඛණ්ඩ ඉහළ යාමේ පීඩනයක් ඇති බව සංඥා කරන අතර, ඉදිරි මාසවලදී මුදල් ප්රතිපත්ති දිශාව තක්සේරු කිරීමේදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ සූක්ෂ්ම අවධානය ඒ කෙරෙහි යොමු වීමට ඉඩ ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා, ආහාර වියදම් ඉහළ යාම පවුල් අයවැය කෙරෙහි නව බරක් එක් කරන අතර, විශේෂයෙන් මෑත වසරවල රටට එල්ල වූ ආර්ථික අභියෝගවලින් බොහෝ දෙනෙකු තවමත් මිදී නොමැති මෙවැනි කාලයක එය වඩාත් බරපතල වේ.
ජූලි මාසයේ උද්ධමන අගයට දායක වූ නිශ්චිත ආහාර හා ආහාර නොවන සංරචකවල විස්තර, ජනලේඛන හා සංඛ්යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කෙරෙන සම්පූර්ණ සංඛ්යාන වාර්තාවෙහි විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.