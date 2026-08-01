බංග්ලාදේශයේ පැවැත්වෙන SAFF ශූරතාවලිය 2026 සඳහා ශ්රී ලංකාව A කණ්ඩායමට අතුලත් වෙයි
2026 SAFF ශූරතාවලියේ දීම්පතය නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, බංග්ලාදේශය සත්කාරකත්වය දරන මෙම දකුණු ආසියානු ප්රතිෂ්ඨාන්විත පාපන්දු තරඟාවලියේ A කණ්ඩායමට ශ්රී ලංකාව ඇතුළත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් අදියර පැවරුම
SAFF ශූරතාවලිය බංග්ලාදේශයේ දී ආරම්භ වන විට ශ්රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම A කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් තරඟ වදිනු ඇත. දකුණු ආසියාවේ ජාතික කණ්ඩායම් කලාපීය ආධිපත්යය සඳහා එකිනෙකා සමඟ ගැටෙන මෙම ඉතාමත් අපේක්ෂා සහිත තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් අදියර ඉතා උද්යෝගිමත් ලෙස繁展開 වනු ඇතැයි දීම්පතයේ ප්රතිඵලය ඉදිරිපත් කරයි.
SAFF ශූරතාවලිය පිළිබඳව
SAFF ශූරතාවලිය යනු දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන දකුණු ආසියාවේ ප්රමුඛතම ජාත්යන්තර පාපන්දු තරඟාවලියයි. කලාපය පුරා සිටින ජාතික කණ්ඩායම් එකතු කරගන්නා මෙම තරඟාවලිය, ජාත්යන්තර වේදිකාවේ දී දකුණු ආසියානු පාපන්දුවේ වර්ධනය වන ශ්රේෂ්ඨත්වය සහ අභිලාෂය ප්රදර්ශනය කිරීමේ ඉතා වැදගත් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ක්රියාත්මක වේ.
2026 සංස්කරණයේ සත්කාරකත්වය බංග්ලාදේශය සතු වීම, කලාපය තුළ පාපන්දු ක්රීඩාව සංවර්ධනය කිරීමට සහ ප්රවර්ධනය කිරීමට එරට දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව සඳහා, කණ්ඩායම් අදියර දීම්පතය තරඟාවලිය සඳහා ජාතියේ සූදානමේ වැදගත්이정표 이정표 이정표 이정표 සන්ධිස්ථානයකි. කලාපීය ප්රතිවාදීන් හමුවේ ශක්තිමත් ප්රදර්ශනයක් කිරීමට "සිංහයන්" සූදානම් වන අතර, A කණ්ඩායමේ තරඟ කාලසටහන්, දිනයන් සහ ප්රතිවාදී කණ්ඩායම් පිළිබඳ තවදුරටත් නිවේදනයන් සඳහා දිවයිනේ පාපන්දු රසිකයන් 간절히 기대하고 있습니다 ඉතා 간절히 기다리고 있습니다 ඉවසිල්ලෙන් රැඳී සිටිති.
සූදානම් කටයුතු වේගය ලබාගන්නා විට, 2026 ධාකා ශූරතාවලිය ඉදිරියේ ජාතික කණ්ඩායමේ පුහුණු සහ සුදුසුකම් ලැබීමේ උපාය මාර්ගය ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.