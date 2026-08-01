ශ්රී ලංකාවට ඓතිහාසික රන් පදක්කමක්: රුමේෂ් 2026 මහලු ක්රීඩා උළෙලේදී නීරාජ් චෝප්රා පරාජය කරයි
ශ්රී ලංකාවට නව ක්රීඩා වීරයෙකු උපන්නේය. කඹ විසිකිරීමේ ක්රීඩක රුමේෂ්, 2026 පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ක්රීඩා උළෙලේදී ඉන්දියාවේ ප්රකට ඔලිම්පික් ශූර නීරාජ් චෝප්රා පරාජය කර රන් පදක්කම දිනා ගනිමින්, මෑත කාලීන පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ක්රීඩා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විස්මිත ජයග්රහණයන්ගෙන් එකක් ලබා ගත්තේය.
සදාකාලිකව මතකයේ රැඳෙන මොහොතක්
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ජයග්රහණයේදී, රුමේෂ් ලෝකයේ ප්රමුඛතම කඹ විසිකරුවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන ප්රබල චෝප්රාව අභිබවා ජයග්රාහකයාගේ ස්ථානයේ සිටියේය. මෙම ජය ක්රීඩා ලෝකය කම්පා කළ අතර ශ්රී ලංකාව පුරා සැමරුම් රැල්ලක් ඇති විය.
ඉන්දියාවේ යශ්වීර් මෙම 종목යේදී ලෝකඩ පදක්කම ලබා ගනිමින් උප මහාද්වීපයේ නියෝජනය දිනා ගත් නමුත්, සමස්ත අවධානය ශ්රී ලංකාවේ රන් පදක්කම් ලාභියා වෙතම යොමු විය.
දැවැන්තයෙකු පරාජය විය
දිගු කලක් තිස්සේ ජාත්යන්තර කඹ විසිකිරීමේ ක්රීඩාව අණ සහ කළ, ඔලිම්පික් කීර්තියේ භාරකරු වූ නීරාජ් චෝප්රා, අවසන් පූරණයට ඉදිරිපත් වූ සෙසු ක්රීඩකයින් සියලු දෙනාගේ ජය ලැබිය හැකි ප්රියතම ක්රීඩකයා ලෙස සැලකෙන්නේ විය. එවැනි සරු පළපුරුද්දකින් යුත් ක්රීඩකයෙකු අභිබවා යාමට රුමේෂ් දැක්වූ හැකියාව, මෙම ජය තවදුරටත් අසාමාන්ය එකක් කරයි.
බලවත් ජාතීන්ට එරෙහිව ඉහළම මට්ටමේ ක්රීඩා තරඟාවලිවලදී දිනා ගැනීමට ඓතිහාසිකව අභියෝගයන් මුහුණ දී ඇති ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාවට, මෙම රන් පදක්කම සැබෑ ආරම්භක ජයග්රහණයකි — ශ්රී ලංකාවට ද ලෝකයේ හොඳම ක්රීඩකයින් පරාජය කළ හැකි ලෝකයේ ඉහළ මට්ටමේ ක්රීඩා දක්ෂතා ඇති කර ගත හැකි බවට සාක්ෂියකි.
රට පුරා ආඩම්බරය
ශ්රී ලංකාව පුරා ජය පුවත ශීඝ්රයෙන් පැතිර ගිය අතර, රසිකයන් සහ නිලධාරීන් එකසේ රුමේෂ්ගේ ඓතිහාසික ජයග්රහණය ගැන අතිශය ආඩම්බරය ප්රකාශ කළහ. මෙම ජය, ක්ෂේත්ර ක්රීඩා ඉලක්ක කරගෙන වෘත්තීය ක්රීඩා ජීවිතය ගොඩ නැගීමට නව පරම්පරාවේ තරුණ ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයන් දිරිගන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ක්රීඩා රන් පදක්කම, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකාව ලබා ගත් වඩාත්ම සැලකිය යුතු තනි ක්රීඩා ජයග්රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස සිටින අතර, රුමේෂ්ගේ නම ඉදිරි වසරවලදී ගෞරවනීය ලෙස සිහිපත් කරනු නොඅනුමානය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.