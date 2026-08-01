Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික රන් පදක්කමක්: රුමේෂ් 2026 මහලු ක්‍රීඩා උළෙලේදී නීරාජ් චෝප්රා පරාජය කරයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික රන් පදක්කමක්: රුමේෂ් 2026 මහලු ක්‍රීඩා උළෙලේදී නීරාජ් චෝප්රා පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උපන්නේය. කඹ විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ්, 2026 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී ඉන්දියාවේ ප්‍රකට ඔලිම්පික් ශූර නීරාජ් චෝප්රා පරාජය කර රන් පදක්කම දිනා ගනිමින්, මෑත කාලීන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විස්මිත ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලබා ගත්තේය.

සදාකාලිකව මතකයේ රැඳෙන මොහොතක්

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ජයග්‍රහණයේදී, රුමේෂ් ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම කඹ විසිකරුවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස සැලකෙන ප්‍රබල චෝප්රාව අභිබවා ජයග්‍රාහකයාගේ ස්ථානයේ සිටියේය. මෙම ජය ක්‍රීඩා ලෝකය කම්පා කළ අතර ශ්‍රී ලංකාව පුරා සැමරුම් රැල්ලක් ඇති විය.

ඉන්දියාවේ යශ්වීර් මෙම 종목යේදී ලෝකඩ පදක්කම ලබා ගනිමින් උප මහාද්වීපයේ නියෝජනය දිනා ගත් නමුත්, සමස්ත අවධානය ශ්‍රී ලංකාවේ රන් පදක්කම් ලාභියා වෙතම යොමු විය.

දැවැන්තයෙකු පරාජය විය

දිගු කලක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර කඹ විසිකිරීමේ ක්‍රීඩාව අණ සහ කළ, ඔලිම්පික් කීර්තියේ භාරකරු වූ නීරාජ් චෝප්රා, අවසන් පූරණයට ඉදිරිපත් වූ සෙසු ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනාගේ ජය ලැබිය හැකි ප්‍රියතම ක්‍රීඩකයා ලෙස සැලකෙන්නේ විය. එවැනි සරු පළපුරුද්දකින් යුත් ක්‍රීඩකයෙකු අභිබවා යාමට රුමේෂ් දැක්වූ හැකියාව, මෙම ජය තවදුරටත් අසාමාන්‍ය එකක් කරයි.

බලවත් ජාතීන්ට එරෙහිව ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩා තරඟාවලිවලදී දිනා ගැනීමට ඓතිහාසිකව අභියෝගයන් මුහුණ දී ඇති ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවට, මෙම රන් පදක්කම සැබෑ ආරම්භක ජයග්‍රහණයකි — ශ්‍රී ලංකාවට ද ලෝකයේ හොඳම ක්‍රීඩකයින් පරාජය කළ හැකි ලෝකයේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රීඩා දක්ෂතා ඇති කර ගත හැකි බවට සාක්ෂියකි.

රට පුරා ආඩම්බරය

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ජය පුවත ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර ගිය අතර, රසිකයන් සහ නිලධාරීන් එකසේ රුමේෂ්ගේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය ගැන අතිශය ආඩම්බරය ප්‍රකාශ කළහ. මෙම ජය, ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩා ඉලක්ක කරගෙන වෘත්තීය ක්‍රීඩා ජීවිතය ගොඩ නැගීමට නව පරම්පරාවේ තරුණ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් දිරිගන්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා රන් පදක්කම, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත් වඩාත්ම සැලකිය යුතු තනි ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස සිටින අතර, රුමේෂ්ගේ නම ඉදිරි වසරවලදී ගෞරවනීය ලෙස සිහිපත් කරනු නොඅනුමානය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර,…

01 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය —…

01 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක් බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව…

01 Aug 2026 Discuss