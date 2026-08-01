පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්රී ලාංකික නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දණ්ඩනය ඉල්ලයි
2019 වර්ෂයේ සිදු වූ ඛේදජනක පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්රී ලාංකික රජයේ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මරණ දණ්ඩනයට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙය රටේ අඳුරුතම අධ්යායයන්ගෙන් එකක් කෙරෙහි නැවතත් මහජන අවධානය යොමු කළ ඓතිහාසික නෛතික පිළිවෙතක් බවට පත් ව තිබේ.
රටේ දරුණුතම ත්රස්ත ප්රහාරය නැවත සොයා බලයි
2019 අප්රේල් 21 වන දින සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයන්හිදී ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් මාලාවක් ලෙස සම්බන්ධීකෘත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර එල්ල කරන ලදී. විදේශ ජාතිකයන් ඇතුළු 260 කට අධික ජනතාවකගේ ජීවිත බිලිගත් මෙම ප්රහාරවලින් තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය. ඉස්ලාමීය රාජ්යය සංවිධානය විසින් ජාතික තව්හීද් ජමාත් නමින් හඳුන්වනු ලබන දේශීය අන්තවාදී කණ්ඩායමක් මඟින් සිදු කරන ලද මෙම බෝම්බ ප්රහාරය සිය ක්රියාවක් බව ප්රකාශ කළේය.
ඒ ඛේදවාචකයෙන් වසර ගණනාවකට පසු ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් වගවීම ඉල්ලා සිටීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතර, නවතම නෛතික කටයුතු හිටපු නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සෘජුවම යුක්තිය ඉදිරියට ගෙන ඇත.
මරණ දණ්ඩනය සඳහා චෝදනා
අධිකරණ කටයුතුවලදී හඳුනාගෙන ඇති හිටපු නිලධාරීන් දෙදෙනා, දිවයිනේ ඉතිහාසයේ ත්රස්තවාදය සම්බන්ධ වඩාත් වැදගත් නඩු විභාගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන මෙම නඩුව ඉදිරියට ගෙන යන නඩු පෙනී සිටින්නන් විසින් දරුණු දඬුවම් සඳහා චෝදනාවලට මේ වන විට මුහුණ දෙමින් සිටිති.
ප්රහාරය පිළිබඳ පෙර බුද්ධි අංශ අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබුවේද, නැතහොත් බලධාරී තනතුරුවල සිටි අය විසින් හිතාමතාම යටපත් කරනු ලැබුවේද යන්න ගැන දිගු කලක සිට පවතින ප්රශ්නවලට විශේෂයෙන් ද, නඩු ඉදිරියට ගෙන යෑම සහ ජාත්යන්තර අවධානය සැලකිය යුතු ලෙස ලැබී ඇත.
නොසැලකිල්ල සහ සම්බන්ධිත්වය පිළිබඳ ප්රශ්න
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයේ වඩාත් කරදරකාරී මානයන්ගෙන් එකක් වූයේ ශ්රී ලාංකික ආරක්ෂක හා බුද්ධි සේවා ප්රහාරය සිදු විය හැකි බව කල් තබා අනතුරු ඇඟවීම් ලැබූ නමුත් ක්රියා කිරීමට අපොහොසත් වූ බවට නිරන්තරයෙන් ඉදිරිපත් වූ චෝදනාවයි. ඛේදවාචකයෙන් අනතුරුව සිදු කරන ලද පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනවලින් හා ස්වාධීන විමර්ශනවලින් රටේ ආරක්ෂක ව්යුහය තුළ බරපතළ අඩුලොකු ඇති බව හෙළිදරව් විය.
විවේචකයන් සහ වින්දිතයන්ගේ පවුල් දිගු කලක් තිස්සේ ඕනෑම නොසැලකිල්ලක් හෝ සම්බන්ධිත්වයක් සඳහා වගකිව යුත්තන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු බව ඉල්ලා සිටිමින්, නිසි ලෙස කාලීනව ක්රියා කිරීමට ඉඩ දී තිබුණේ නම් ජීව හානිය වළකාලිය හැකිව තිබුණු බව තර්ක කරති.
යුක්තිය සොයා දිගු ගමනක්
බෝම්බ ප්රහාරවලින් අනතුරුව යුක්තිය ඉල්ලා සිටීම දිගු හා සංකීර්ණ ක්රියාවලියක් වූ අතර, ඊට සැකකරුවන් බොහොමයක්, නෛතික කටයුතු සහ දේශපාලන සංවේදිතා ඇතුළත් ය. බොහෝ දිවි ගලවා ගත් අය හා වින්දිතයන්ගේ පවුල් සඳහා, වත්මන් කටයුතු ඔවුන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපේක්ෂා කළ වගවීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ නෛතික ක්රමය දැන් මහජන අපේක්ෂාවේ බර හා ඊට සම්බන්ධ චෝදනාවල බරපතළකම කළමනාකරණය කරමින් සාධාරණ හා විනිවිද පෙනෙන නඩු විභාගයක් ලබා දීමේ සැලකිය යුතු කාර්යයකට මුහුණ දෙයි.
මෙම නඩුවේ ප්රතිඵලය, නඩු විභාගයට ලක් ව ඇති පුද්ගලයන්ට පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාව 2019 ප්රහාරවල උරුමය සමඟ ගනුදෙනු කරන ආකාරය සහ අනාගත ත්රස්ත ක්රියා වැළැක්වීමේ යාන්ත්රණ ශක්තිමත් කරන ආකාරය කෙරෙහිද දිගු කාලීන බලපෑම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.