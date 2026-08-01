Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලෝක කුසලාන අප්‍රිකාවට නැවත පැමිණේ: ක්‍රිකට්හි මහා වේදිකාවේ咆哮යට සූදානම් මහාද්වීපයක්

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලෝක කුසලාන අප්‍රිකාවට නැවත පැමිණේ: ක්‍රිකට්හි මහා වේදිකාවේ咆哮යට සූදානම් මහාද්වීපයක්

දකුණු අප්‍රිකාව අවසන් වරට ක්‍රිකට් ලෝකයට සත්කාරකත්වය දැක්වූයේ දශක දෙකකට පෙරය. ICC පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය නැවතත් අප්‍රිකානු මහාද්වීපයට පැමිණීමට නියමිත අතර, 2003 සිදුවීම් ජීවිත කාලය පුරා අත්විඳි අය සඳහා, ඒ හැඟීම් ගැඹුරු ජලධාරාවක් සේ ගලා යයි.

ඓතිහාසික තරගාවලියක සිහිවටන

2003 දී දකුණු අප්‍රිකාව ODI ලෝක කුසලානයේ සම-සත්කාරකයා ලෙස ක්‍රියා කළ අවස්ථාවේ, ජාතික ධජය රැගෙන විවෘත උළෙලේ පෙළපාලිය ශූරත්වය දිනාගත් ගෞරවය ලැබුණේ පළපුරුදු වේගී පන්දු යවන්නෙකු වූ මකායා එන්ටිනීටය. ළමා කාලයේ දී කිසිදා කළ නොහැකිය සිතූ ඒ මොහොත, ඔහු ජීවිතයේ ගෙවූ සරල පසුබිම හමුවේ, සිහිනයක් යයිලූ හැඟීමක් ගෙනදුනි.

වර්තමාන ප්‍රෝටියාස් නායක ටෙම්බා බාවුමා එවකට වයස අවුරුදු 12ක් වූ අතර, මෑතකදීම කේප් ටවුන් සිට ජොහොන්නස්බර්ග් වෙත ගමන් කොට සිටියේය. ළමා දෑසකින් ඒ තරගාවලිය ජීවත් කළ ඔහු, විශේෂයෙන් ජනප්‍රිය සීබ්‍රා ශුභකාරක රූපය වූ ඩාස්ලර් ගැන ප්‍රිය ස්මරණ රාශියක් රකිමින් සිටී — රටේ කුඩා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සිත් ජය ගත් ඒ රූපය ගැන ඔහු ළදරු ආශ්චර්යකින් යුතුව කතා කරයි.

මේ අතර, 2003 දී වේගී පන්දු යවන්නෙකු ලෙස ලෝකයේ සිත් ඇදගන්නා කාගිසෝ රබාඩා, ක්‍රිකට් ගමනේ ආරම්භය ලෙස ගෙවූයේ ට ඒ වයස අවුරුදු 8 ක් පමණය — එනමුදු ඒ තරගාවලිය දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයන්ගේ සමස්ත පරම්පරාවක් තුළ ආශ්වාදයේ බීජ රෝපණය කළේය.

වෙනස් වූ මහාද්වීපයක්, නව පරිච්ඡේදයක්

සහශ්‍රයේ ඒ ආරම්භක කාලයෙන් පසු, දකුණු අප්‍රිකාව සහ අප්‍රිකානු මහාද්වීපය අතිවිශාල ලෙස පරිවර්තනය වී ඇත. ක්‍රිකට් යටිතල පහසුකම්, රසිකයන්ගේ සංස්කෘතිය, සහ ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටම්වල නියෝජනය — ඒ සියල්ල සැලකිය යුතු ලෙස පරිණාමය වී ඇති අතර, මෙම ස්වෙ-ගෙදර ප්‍රත්‍යාවර්තනය ඊටත් වඩා අර්ථවත් කරවයි.

ළමා කාලයේ ආශ්චර්යයෙන් නරඹූ වර්තමාන ප්‍රෝටියාස් ක්‍රීඩකයන් රාශියකට — ගෙදර ලෝක කුසලානයක සහභාගී වීමේ අවස්ථාව, ජීවිත කාලය තිස්සේ රැකගත් සිහිනයක සැබෑ කිරීමකි. මහාන් වේදිකාවල දුර්වල ක්‍රීඩාව ගැන ලැබී ඇති සුනාමිය තරම් ප්‍රතිරූපයෙන් ගැලවීමට දිගු කලක් සිතා සිටි කණ්ඩායමකට, ඒ තරගාවලිය විශේෂ හැඟීම්බරිත බරක් දරයි.

අප්‍රිකාවේ ක්‍රිකට් සඳහා ඒ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

ලෝක කුසලානය අප්‍රිකානු මිහිදෙළිවෙළ නැවත ළඟා වීම, ක්‍රීඩා උත්සවයක් ලෙස පමණක් නොව, ගෝලීය ක්‍රිකට් ලෝකයේ මහාද්වීපයේ ස්ථානය ගැන ප්‍රකාශයක් ලෙස සිදු කරනු ලැබේ. සංවිධායකයන් සහ ක්‍රිකට් පරිපාලකයන් ප්‍රත්‍යාශා කරන්නේ, ඒ තරගාවලිය මෙසේ ක්‍රියා කරනු ඇති බවය:

  • තරුණ අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නව පරම්පරාවකට ක්‍රීඩාව ආශ්වාද කිරීම
  • කලාපය පුරා ක්‍රිකට්හි මූලික සංවර්ධන වැඩසටහන් ශක්තිමත් කිරීම
  • ලෝකමට්ටමේ ක්‍රීඩාංගනයන් සහ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ඉසව් සත්කාරකත්වය දැක්වීමේ දකුණු අප්‍රිකාවේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම
  • සත්කාරක නගරවල ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සහ සංචාරකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ප්‍රෝටියාස් පිටුපස එකතු වූ ජාතියක්

බාවුමා සහ රබාඩා වැනි ක්‍රීඩකයන්ට, ඒ කෙවිනය තවත් තරගාවලියක් පමණක් නොව — ගෙදර මිහිදෙළිවෙළ, ඔවුන්ව ආශ්වාද කළ රසිකයන් ඉදිරිපිට, ඉතිහාසය ලිවීමේ අවස්ථාවකි.

දකුණු අප්‍රිකාව සමස්ත මහාද්වීපයක ප්‍රත්‍යාශාවන් රැගෙන ඒ තරගාවලියට ප්‍රවේශ වෙයි. පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් ඉදිරිය ගෙන යන අතර, ආශ්වාදය ගනෙන ගෙදර ජනතාව පිටුපස නිරීක්ෂකයන් ලෙස සිටිද්දී, ප්‍රෝටියාස් කණ්ඩායම ඔප්පු කිරීමට සූදානම් — මෙවර, ක්‍රිකට්හි ශ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss