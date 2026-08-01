මිරිස්ස හන්දිය අසල දෙදෙනෙකු යතුරුපැදියෙන් පැමිණ ධීවර නාවිකයෙකුට වෙඩි තබයි
මිරිස්ස හන්දිය අසල දී හඳුනා නොගත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු යතුරුපැදියකින් පැමිණ අවුරුදු 36 ක ධීවර නාවිකයෙකුට වෙඩි තබා ඔහු තුවාල ලබා ගත් බව පොලිසිය පැවසීය.
මිරිස්සේ කාර්යබහුල වෙරළබඩ ප්රදේශයේ දී ධීවරයා ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ මෙම වෙඩි තැබීම දේශීය පදිංචිකරුවන් සහ ප්රදේශයේ ධීවර ප්රජාව අතර බලවත් කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
වෙරළබඩ ප්රජාවේ සාමාජිකයෙකුට එල්ල වූ ප්රහාරය
දේශීය ධීවර වෙළඳාමේ නිරත වූ නාවිකයෙකු වන피해者ට වෙඩි තැබූ ප්රහාරකයන් දෙදෙනා ප්රහාරයෙන් අනතුරුව යතුරුපැදියෙන් පලා ගොස් ඇත. වෙඩි තැබීම සිදු කිරීමට හේතු වූ චේතනාව බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
පොලිසිය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර ප්රහාරයට වගකිව යුතු සැකකරුවන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකයි
සිදුවීම ප්රත්යක්ෂ කළ හෝ ප්රහාරකයන් පිළිබඳ තොරතුරු දන්නා ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් වී සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයට සහාය වන ලෙස නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
තුවාල ලැබූ නාවිකයාට වෙඩි තැබීමෙන් අනතුරුව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දී ඇත. ඔහුගේ වර්තමාන තත්ත්වය බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කර නොමැත.
දකුණු පළාතේ සුප්රසිද්ධ වෙරළබඩ නගරයක් වන මිරිස්ස සංචාරක කර්මාන්තය සහ දේශීය ධීවර කර්මාන්තය යන දෙකටම ප්රධාන කේන්ද්රස්ථානයකි. මෙවැනි සිදුවීම් එම ප්රදේශය සඳහා සාමාන්ය නොවන අතර, මෙය පුළුල් ප්රජාවේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.