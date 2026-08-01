Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිරිස්ස හන්දිය අසල දෙදෙනෙකු යතුරුපැදියෙන් පැමිණ ධීවර නාවිකයෙකුට වෙඩි තබයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිරිස්ස හන්දිය අසල දෙදෙනෙකු යතුරුපැදියෙන් පැමිණ ධීවර නාවිකයෙකුට වෙඩි තබයි

මිරිස්ස හන්දිය අසල දී හඳුනා නොගත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු යතුරුපැදියකින් පැමිණ අවුරුදු 36 ක ධීවර නාවිකයෙකුට වෙඩි තබා ඔහු තුවාල ලබා ගත් බව පොලිසිය පැවසීය.

මිරිස්සේ කාර්යබහුල වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ දී ධීවරයා ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කළ මෙම වෙඩි තැබීම දේශීය පදිංචිකරුවන් සහ ප්‍රදේශයේ ධීවර ප්‍රජාව අතර බලවත් කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

වෙරළබඩ ප්‍රජාවේ සාමාජිකයෙකුට එල්ල වූ ප්‍රහාරය

දේශීය ධීවර වෙළඳාමේ නිරත වූ නාවිකයෙකු වන피해者ට වෙඩි තැබූ ප්‍රහාරකයන් දෙදෙනා ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව යතුරුපැදියෙන් පලා ගොස් ඇත. වෙඩි තැබීම සිදු කිරීමට හේතු වූ චේතනාව බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

පොලිසිය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු සැකකරුවන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

සිදුවීම ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ හෝ ප්‍රහාරකයන් පිළිබඳ තොරතුරු දන්නා ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඉදිරිපත් වී සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයට සහාය වන ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

තුවාල ලැබූ නාවිකයාට වෙඩි තැබීමෙන් අනතුරුව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දී ඇත. ඔහුගේ වර්තමාන තත්ත්වය බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කර නොමැත.

දකුණු පළාතේ සුප්‍රසිද්ධ වෙරළබඩ නගරයක් වන මිරිස්ස සංචාරක කර්මාන්තය සහ දේශීය ධීවර කර්මාන්තය යන දෙකටම ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයකි. මෙවැනි සිදුවීම් එම ප්‍රදේශය සඳහා සාමාන්‍ය නොවන අතර, මෙය පුළුල් ප්‍රජාවේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති Sinhala

එල් නිනෝ දෂ්ට කරයි: වියළි කලාපයේ වී කුඹුරු මැලවෙද්දී ගොවීහු සහන හා අරමුදල් ඉල්ලති

එල් නිනෝ කාලගුණ විසමතාවේ බලපෑම් කෘෂිකාර්මික අංශයට දැඩි ලෙස එල්ල වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ ප්‍රදේශ රැසක වී කුඹුරු වියළී යමින් පවතින අතර,…

01 Aug 2026 Discuss
කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ Sinhala

කොළඹ ඩොක්යාඩ් සිය වර්ෂ 52ක් සමරමින් නැවත ලාභදායිත්වයට පිවිසේ

කොළඹ ඩොක්යාඩ් පීඑල්සී සමාගම 2026 ජූනි 30 දින අවසන් වූ මාස තුනේ කාර්තුව සඳහා කැපී පෙනෙන මූල්‍ය ය立直 ලද අතර, කාර්තුමය ලාභදායිත්වය නැවත ළඟා කර ගැනීමට සමත් විය —…

01 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනවලින් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝජය ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිය දෙයි

බටහිර ආසියාවේ 緊張තාව අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් මත බලපෑම් කරන විට කලාපීය ආරක්ෂිත දැලක් බටහිර ආසියාවේ අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයෙන් ඇතිවන ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ශ්‍රී ලංකාව…

01 Aug 2026 Discuss