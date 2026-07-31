ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය ජූලි මාසයේ 7.3%ක් දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි
කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (CCPI) මගින් වාර්ෂික පදනමින් මනිනු ලබන නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත උද්ධමන අනුපාතය ජූලි මාසයේදී 7.3%ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ පාරිභෝගිකයන් සඳහා ජීවන වියදම අඛණ්ඩව ඉහළ යන බවේ ඇඟවීමකි.
මෙම අංකවල අර්ථය කුමක්ද?
කොළඹ නිවාස වල පවුල් විසින් පරිභෝජනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන මූලික දර්ශකය වන්නේ CCPI වන අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා පවතින පුළුල් ආර්ථික තත්ත්වයේ දර්ශකයක් ලෙස එහි චලනයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරේ.
ජූලි මාසයේ රීඩිම් අගය පෙර කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව උද්ධමන අනුපාතයේ වැඩිවීමක් පිළිබිඹු කරන අතර, අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යමින් පවතින බැවින් ගෘහ අයවැය මත ක්රමයෙන් වැඩෙන පීඩනය ද ඉන් පෙන්නුම් කෙරේ.
එදිනෙදා ජීවිතයට ඇති බලපෑම
උද්ධමනය ඉහළ යාම සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ක්රය ශක්තියට සෘජුවම බලපාන අතර, විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ආහාර, ප්රවාහනය හා උපයෝගිතා සඳහා වැය කරන අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පිරිස් ඊට වැඩි ලෙස නිරාවරණය වේ.
- ආහාර හා පාන මිල, පාරිභෝගික මිල චලනයන්හි ප්රධාන හේතුවක් ලෙස පවතී.
- නේවාසික හා උපයෝගිතා වියදම් ඇතුළු ආහාර නොවන කාණ්ඩ ද සමස්ත දර්ශකයට දායක වේ.
- ආනයනික භාණ්ඩ විණිමය අනුපාත උච්චාවචනයන්ට නිරන්තරයෙන් ලක්වන අතර, ඒ හරහා තවදුරටත් පීඩනය එකතු වේ.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
මෑත වසරවලදී රටව ග්රාස කළ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව දුෂ්කර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ක්රියාවලියක නිරත වෙමින් සිටී. රජය හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ස්ථායීකරණ පියවර මාලාවක් ක්රියාත්මක කළ ද, උද්ධමන පීඩනය ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට ප්රධාන ගැටලුවක් ලෙස දිගටම පවතී.
පාරිභෝගික මිල අඛණ්ඩව ඉහළ යාම, දිළිඳු ජනකොටස් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ රාජකෝෂීය විනයක් හා ඉලක්කගත සහන පියවරවල් කෙතරම් වැදගත් ද යන්න තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක වන ක්රමලේඛය යටතේ රට සිය ප්රකෘතිය ලැබීමේ ගමනේ ඉදිරියට යන විට, ජූලි දත්ත ආර්ථික විද්යාඥයන් හා වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මහ බැංකුව මුදල් ප්රතිපත්ති විකල්ප ඇගයීමට ලක් කරන විට, ඉදිරි මාසවලදී උද්ධමන ප්රවණතා පිළිබඳ වැඩිදුර යාවත්කාලීන කිරීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.