මේජර් ජෙනරල් හේමන්ත හෙට්ටිගේ ශ්රී ලංකා නව යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස පත් කෙරේ
ශ්රී ලංකා යුද හමුදාවේ නායකත්වයේ වෙනසක්
ශ්රී ලංකාව නව යුද හමුදාපතිවරයෙකු පත් කර ඇති අතර, එය රටේ මිලිටරි නායකත්වයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. මේජර් ජෙනරල් හේමන්ත හෙට්ටිගේ මහතා රටේ වඩාත්ම වැදගත් ආරක්ෂක ආයතනයක් වන යුද හමුදාවේ ප්රධාන තනතුරට පත් කිරීමට නම් කරනු ලැබ ඇත.
ශ්රී ලංකා යුද හමුදාව සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්
මෙම පත්වීම ශ්රී ලංකා යුද හමුදාව සඳහා නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සංකේතවත් කරයි. හමුදාව ව්යසන සහන මෙහෙයුම්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සහාය සහ ජාතික ආරක්ෂාව ඇතුළු සාම සමයේ යුතුකම් ඉටු කිරීම දිගටම සිදු කරනු ඇත. නව හමුදාපතිවරයා ආයතනයේ විකාශනය වන ප්රමුඛතාවන් සඳහා තම පුළුල් මිලිටරි අත්දැකීම් යොදා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පත්වීමේ වැදගත්කම
යුද හමුදාපතිවරයා ශ්රී ලංකාවේ ත්රිවිධ හමුදා ව්යුහය තුළ ඉහළම තනතුරු අතර එකක් දරන අතර, දිවයිනේ සිටින දහස් ගණනක් මිලිටරි නිලධාරීන් අධීක්ෂණය කරයි. භූ හමුදාව තුළ විනය, මෙහෙයුම් සූදානම සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් පවත්වා ගැනීමේ විශාල වගකීමක් මෙම තනතුරට හිමිවේ.
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ මිලිටරි නායකත්ව සංක්රමණ සඳහා ස්ථාපිත සම්ප්රදායන්ට අනුකූලව, නිල රජයේ ක්රියාවලිය හරහා මෙම පත්වීම සිදු කරනු ලැබ ඇත.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
අලුතින් පත් කරන ලද යුද හමුදාපතිවරයා තම රාජකාරි භාර ගන්නා විට, යුද්ධෝත්තර යුගයේ ජාතික සංවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව තුළ හමුදාවේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කිරීමේදී ඔහු ආයතනය ඉදිරියට මෙහෙයවන ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. භාරදීමේ උත්සවය සහ යන හමුදාපතිවරයා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ආරක්ෂක අධිකාරීන් විසින් නුදුරු කාලයේදී නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.