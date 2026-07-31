Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මේජර් ජෙනරල් හේමන්ත හෙට්ටිගේ ශ්‍රී ලංකා නව යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස පත් කෙරේ

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මේජර් ජෙනරල් හේමන්ත හෙට්ටිගේ ශ්‍රී ලංකා නව යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස පත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නායකත්වයේ වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකාව නව යුද හමුදාපතිවරයෙකු පත් කර ඇති අතර, එය රටේ මිලිටරි නායකත්වයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. මේජර් ජෙනරල් හේමන්ත හෙට්ටිගේ මහතා රටේ වඩාත්ම වැදගත් ආරක්ෂක ආයතනයක් වන යුද හමුදාවේ ප්‍රධාන තනතුරට පත් කිරීමට නම් කරනු ලැබ ඇත.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්

මෙම පත්වීම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සඳහා නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සංකේතවත් කරයි. හමුදාව ව්‍යසන සහන මෙහෙයුම්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සහාය සහ ජාතික ආරක්ෂාව ඇතුළු සාම සමයේ යුතුකම් ඉටු කිරීම දිගටම සිදු කරනු ඇත. නව හමුදාපතිවරයා ආයතනයේ විකාශනය වන ප්‍රමුඛතාවන් සඳහා තම පුළුල් මිලිටරි අත්දැකීම් යොදා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පත්වීමේ වැදගත්කම

යුද හමුදාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදා ව්‍යුහය තුළ ඉහළම තනතුරු අතර එකක් දරන අතර, දිවයිනේ සිටින දහස් ගණනක් මිලිටරි නිලධාරීන් අධීක්ෂණය කරයි. භූ හමුදාව තුළ විනය, මෙහෙයුම් සූදානම සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් පවත්වා ගැනීමේ විශාල වගකීමක් මෙම තනතුරට හිමිවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මිලිටරි නායකත්ව සංක්‍රමණ සඳහා ස්ථාපිත සම්ප්‍රදායන්ට අනුකූලව, නිල රජයේ ක්‍රියාවලිය හරහා මෙම පත්වීම සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

අලුතින් පත් කරන ලද යුද හමුදාපතිවරයා තම රාජකාරි භාර ගන්නා විට, යුද්ධෝත්තර යුගයේ ජාතික සංවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව තුළ හමුදාවේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කිරීමේදී ඔහු ආයතනය ඉදිරියට මෙහෙයවන ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. භාරදීමේ උත්සවය සහ යන හමුදාපතිවරයා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ආරක්ෂක අධිකාරීන් විසින් නුදුරු කාලයේදී නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය Sinhala

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය

උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉක්මවා බෝතල් වතුර විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, දුම්රිය කැන්ටිම් සේවාවක් රු. 500,000 දඩයකට යටත්…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව විසින් 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් සිටින භක්තිකයන්, සංස්කෘතික ප්‍රේමීන් සහ…

31 Jul 2026 Discuss
මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ Sinhala

මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ

ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආර්ථිකයන් මැද පෙරදිග ගැටුමේ ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පුළුල් ඩොලර් මිලියන 450ක කලාපීය ආධාර වැඩසටහනක කොටසක්…

31 Jul 2026 Discuss