පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දරට මරණ දඬුවම
2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ප්රමාදකාරී නොසැලකිල්ල හේතුවෙන් වරදකරු වූ ශ්රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරට මරණ දඬුවම නියම කර ඇත. එම ප්රහාරයෙන් 260 කට අධික ජනතාවක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබීය.
අධිකරණ ශාලාවේ නැවත විවෘත වූ ජාතියේ අඳුරුතම දිනය
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ සම්බන්ධිත සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාර ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි තුනක් සහ ප්රධාන හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කර ගත් අතර, එය දූපත් රාජ්යයට සහ ජාත්යන්තර ප්රජාවට දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය. ඉස්ලාමීය රාජ්යයට (ISIS) සම්බන්ධ බව කියැවෙන දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කළ මෙම ප්රහාර දකුණු ආසියා ඉතිහාසයේ මාරාන්තික ත්රස්ත ප්රහාර අතර ශ්රේෂ්ඨ ස්ථාන ගනී.
ප්රහාරයට දින කිහිපයකට පෙර සිදුවිය හැකි ත්රස්ත ප්රහාරයක් පිළිබඳ පෙරනිමි ඔත්තු තොරතුරු ජයසුන්දරට ලැබී තිබූ බව අධිකරණය සොයා ගත්තේය. එසේ වුවද, ඔහු එම තොරතුරු කෙරෙහි ක්රියාමාර්ග ගැනීමට හෝ ව්යසනය වැළැක්වීම සඳහා කාලෝචිත ලෙස අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට අපොහොසත් විය. ශ්රේෂ්ඨ නොසැලකිල්ලේ මෙම ව්යසනකාරී අතපසු වීම ඔහුට එරෙහිව ගොනු කළ චෝදනාවල පදනම විය.
ඉහළම මට්ටමේ වගවීම
ප්රහාර සිදු වූ සමයේ බලතල ස්ථානවල සිටි අයගෙන් පිළිතුරු සහ වගවීම ඉල්ලා වසර ගණනාවක් ගත කළ ගොදුරු විඳි පාර්ශ්වයන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුලිකයන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ දිගු ගමනේ සැලකිය යුතු මොහොතක් ලෙස මෙම දඬුවම නියම කිරීම සනිටුහන් වේ.
පෙරනිමි අනතුරු ඇඟවීම් තිබියදීත් මෙවැනි විශාල පරිමාණයේ ප්රහාරයකට ඉඩ සැලසූ ක්රමවේද ව්යසනයන් පිළිබඳව බරපතළ ප්රශ්න මතු කරමින් මෙම නඩුව ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආරක්ෂක ස්ථාපිතය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළා ඇත. විශ්වාසදායක තර්ජනයක් පෙන්නුම් කළ ඔත්තු වාර්තා ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර සංසරණය වී ඇති බව වාර්තා වූවද, කිසිදු අර්ථවත් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබිණි.
ජනතාවගේ ආරක්ෂාව භාරව සිටින්නන්ට නොසැලකිල්ල නිරවරාද ජීවිත පැහැරගන්නා විට වගකීමෙන් ගැලවිය නොහැකි බව මෙම තීන්දුව පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලෙස ලබා දෙයි.
ගොදුරු විඳි පාර්ශ්වයන්ගේ ප්රතිචාරය
පිපිරීම්වලින් ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන්ගේ සහ තුවාල ලැබූවන්ගේ පවුලිකයන්ට මෙම දඬුවම නියම කිරීමෙන් යම් සහනයක් ලැබෙන නමුත්, ඔවුන් දිගටම විඳිනා ශෝකය සහ කම්පනය කිසිදු අධිකරණ තීන්දුවකින් සම්පූර්ණයෙන් ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි බව බොහෝ දෙනා අවධාරණය කර ඇත. තර්ජනය පිළිබඳ දැනුවත්කම ඇති ව්යාජ දේශපාලඥයන් ඇතුළු සියලු වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන්책임 ගැනීමට ලක් කරන සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් දිගු කලක් තිස්සේ ගොදුරු විඳි පාර්ශ්ව සහ උපදේශන කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටි ය.
පාස්කු ඉරිදා ප්රහාර කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ, නේගොඹේ ශාන්ත සේබස්තියන් දේවස්ථානයේ සහ බට්ටිකලෝවේ සියොන් දේවස්ථානයේ උදෑසන ධර්ම දේශනාවලට සහභාගි වූ ආගමිකයන් ඉලක්ක කළ අතර, කොළඹ ෂැංග්රිලා, සිනමන් ග්රෑන්ඩ් සහ කිංග්ස්බරි හෝටල්වල අමුත්තන්ද ඉලක්ක කළේය.
නීතිමය හා දේශපාලන ඇඟවුම්
ජයසුන්දරගේ දෝෂාභියෝගය සහ මරණ දඬුවම, එකල බලයේ සිටි දේශපාලන නායකයන්ගේ පුළුල් වගවීම පිළිබඳ ප්රසිද්ධ විවාදය නැවත ඇවිළවීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ඔවුන්ගෙන් සමහරක් තමන් කුමක් දැන සිටියේද සහ කවදා දැනගත්තේද යන්න සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් විමර්ශනයට ලක් ව ඇත. ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සහ ඔත්තු සේවා ආයතනික ව්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.