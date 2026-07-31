Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සැකකරුවන් අටදෙනෙකු හඳුනාගනී

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සැකකරුවන් අටදෙනෙකු හඳුනාගනී

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, චීන ජාතිකයෙකු පැහැරගෙන පහරදී ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් අටදෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර, විදේශ ජාතිකයෙකු සම්බන්ධ රටේ වඩාත්ම අවධානයට ලක්වූ අපරාධ නඩු අතරට එකතු වූ මෙම සිද්ධියේ විමර්ශනය ප්‍රගතිශීලීව ඉදිරියට යමින් තිබේ.

විමර්ශනය වේගයක් ගනී

සිද්ධිය පිළිබඳ සිදුකරන ලද සවිස්තරාත්මක විමර්ශනයෙන් පසු පුද්ගලයන් අටදෙනාම හඳුනාගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. චීන ජාතික වින්දිතයා පැහැරගෙන ගොස් නිර්දයව පහරදී ඝාතනය කිරීම මෙම සිද්ධියේ ස්වභාවයයි. වගකිව යුත්තන් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පොලීසිය කඩිනමින් කටයුතු කරමින් සිටී.

වින්දිතයාගේ ජාතිකත්වය හා අපරාධයේ බරපතල ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම සිද්ධිය දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇද ගෙන ඇත. රටේ වෙසෙන හා රටට පැමිණෙන විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා තීරණාත්මකව ක්‍රියා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් හට බලපෑම් එල්ල වෙමින් තිබේ.

විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ උත්කණ්ඨා

රටේ වර්ධනය වෙමින් පවතින චීන ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ලක් මෙම ඝාතනය නිසා ඇතිවී ඇත. වර්ධනය වෙමින් පවතින චීන ආයෝජන හා වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් හා සමාන්තරව මෑත වසරවල දී ශ්‍රී ලංකාවේ චීන ප්‍රජාව සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වී ඇත. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිරීක්ෂකයන් බලධාරීන් මෙම නඩුව හසුරවන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

සැකකරුවන් හෝ අපරාධය සිදුවූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තොරතුරක් දන්නා අයෙකු ඉදිරිපත්ව දිනෙන් දිනෙ ඉදිරියට යන විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලා සිටී. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා නඩුවේ නව ප්‍රගතීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය ඉහළම ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකන බවත්, යුක්තිය ඉටු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා සියලු අවශ්‍ය සම්පත් යොදවා ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය මහජනතාවට හා විදේශ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නියෝගවලට සහතික කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය Sinhala

බෝතල් වතුර වැඩිපුර මිලට විකිණීම නිසා දුම්රිය කැන්ටිමයකට රු. 500,000 දඩයක් නියම කළ අනුරාධපුර අධිකරණය

උපරිම සිල්ලර මිල (MRP) ඉක්මවා බෝතල් වතුර විකිණීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, දුම්රිය කැන්ටිම් සේවාවක් රු. 500,000 දඩයකට යටත්…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කරයි

ශ්‍රී දළදා මාළිගාව විසින් 2026 කන්ද එසළ පෙරහැරේ නිල වේලාසන නිකුත් කර ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙන් සිටින භක්තිකයන්, සංස්කෘතික ප්‍රේමීන් සහ…

31 Jul 2026 Discuss
මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ Sinhala

මැද පෙරදිග ආර්ථික තත්ත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB මිලියන 200ක් ලබාදේ

ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ ආර්ථිකයන් මැද පෙරදිග ගැටුමේ ආර්ථික තරංග ආඝාතවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පුළුල් ඩොලර් මිලියන 450ක කලාපීය ආධාර වැඩසටහනක කොටසක්…

31 Jul 2026 Discuss