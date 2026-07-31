මාරාන්තික දේශසීමා උල්ලංඝනය: දහස් ගණනක් ස්පාඤ්ඤයේ සෙව්තා ඉස්පාඤ්ඤ භූමිය වෙත රිංගා යාමත් සමඟ අවම වශයෙන් සංක්රමිකයන් 34 දෙනෙකු මිය යයි
උතුරු අප්රිකාවේ පිහිටි සෙව්තා ඉස්පාඤ්ඤ භූමිය වෙත අසල්වැසි මොරොක්කෝවෙන් ඉස්පාඤ්ඤ රාජ්ය භූමියට ඇතුළු වීමට ගිය අවම වශයෙන් සංක්රමිකයන් 34 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ එම ප්රදේශය දුටු දරුණුතම දේශසීමා අර්බුදවලින් එකක් හට ගත් පසු ස්පාඤ්ඤ අගමැති පේද්රෝ සාංචේස් අඟහරුවාදා සෙව්තා බලා ගියේය.
විශාල දේශසීමා ඇතුළු වීම දේශසීමා බලධාරීන් යටපත් කරයි
පැය 24ක් ඇතුළත දස දහස් ගණනක් සංක්රමිකයන් සෙව්තා දේශසීමාව බිඳ ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ අතර, එය ස්පාඤ්ඤ දේශසීමා බලධාරීන්ට සහ හදිසි සේවාවන්ට අති විශාල බරක් පැටවීය. මෙම ඇතුළු වීමේ ඉමහත් පරිමාණය නිලධාරීන් අනපේක්ෂිතව අල්ලා ගත් අතර, භයානක ප්රවේශ තැත ගත් අය අතර වැඩිහිටියන් මෙන්ම අඩු වයසේ දරුවන් ද සිටියහ.
සෙව්තා ප්රාදේශීය ජනාධිපති හුවාන් හේසූස් විවාස්, මරණ සංඛ්යාව තහවුරු කරමින්, මෙය මැඩ්රිඩ් මධ්යම රජයෙන් ක්ෂණික ප්රතිචාරයක් අවශ්ය කරන අසාධාරණ හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වා දුන්නේය.
අගමැතිවරයා භූමිය වෙත පැමිණේ
අගමැති සාංචේස්ගේ සෙව්තා සංචාරය, ස්පාඤ්ඤ රජය දිග හැරෙමින් පවතින මානවතාවාදී හා ආරක්ෂක අර්බුදයට ලබා දෙන බරපතළකම කෙරෙහි සංඥාවක් ලෙස විය. ඔහුගේ සෙව්තා ගමන, දැනටමත් භූමියට ඇතුළු වූ අය හට යහසැලකිලි සැලසීමත් සමඟ සාමය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට මැඩ්රිඩ් කැපවී ඇති බව පෙන්නුම් කිරීමට අදහස් කෙරිණි.
අප්රිකා මහාද්වීපයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මොරොක්කෝ භූමිය මගින් වට වූ කුඩා ස්පාඤ්ඤ භූමිය වන සෙව්තා, යුරෝපයට ඇතුළු වීමට සොයන සංක්රමිකයන් සඳහා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ප්රධාන ඉලක්කස්ථානයක් විය. එහෙත් බලධාරීන් විස්තර කළ ආකාරයට, නවතම ගලා ඒම එහි වේගය සහ ප්රමාණය අතින් අනිතිය විය.
මානවතාවාදී උත්කණ්ඨා ඉහළ යයි
සහන සංවිධාන සහ මානවතාවාදී කණ්ඩායම්, සෙව්තා ඇතුළු වීමට සමත් දහස් ගණන් දෙනාගේ යහ සිටීම සම්බන්ධ හදිසි කනස්සල්ල මතු කර ඇත. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු, භූමිය වටා ඇති වෙරළාසන්න ජලයෙහි පිහිනා හෝ කොටා ඇවිද ඒමෙන් පසු, වෙහෙසට, ඒ හේතු කොට ආ ළෙනි ලෙස, තුවාල ලද හෝ ශීතල නිරාවරණයෙන් පෙළෙමින් සිටි බව කියැවිණ.
- දේශසීමා උල්ලංඝනය හේතුවෙන් අවම වශයෙන් සංක්රමිකයන් 34 දෙනෙකු මියගිය බව තහවුරු විය
- එකම පැය 24ක් ඇතුළත දස දහස් ගණනක් ඇතුළු විය
- ඇතුළු වූ අය අතර වැඩිහිටියන් මෙන්ම නිරක්ෂිත අඩු වයසේ දරුවන් ද සිටියහ
- තත්ත්වය කළමනාකරණය කිරීමට ස්පාඤ්ඤ හමුදාව සහ පොලිසිය යොදවනු ලැබිණ
මෙම අර්බුදය ඇතිකළ ඉහළ ගිය ජනකාය ගලා ඒම, දේශසීමා කළමනාකරණය, සහ එවැනි ඇතුළු වීම් අතරතුර ජීවිත අහිමි වීම වළක්වා ගැනීමේ දී මූලාරම්භ රටවල් හා ගමනාන්ත රටවල් යන දෙඅංශයේ ම වගකීම් සම්බන්ධ සංක්රමණ ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ සාකච්ඡාව යුරෝපය පුරා නැවතත් ලිඟ ගස්සවා ඇත.
ස්පාඤ්ඤ-මොරොක්කෝ සබඳතා පරීක්ෂාවට ලක් වේ
මෙම සිද්ධිය, ස්පාඤ්ඤය සහ මොරොක්කෝ අතර රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතාව කෙරෙහි ද ආලෝකය දල්වා ඇත. විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කළ ආකාරයට, සෙව්තා සහ අසල්වැසි මෙලිල්ලා ඉස්පාඤ්ඤ භූමිය හරහා ගලා ඒමේ ප්රවාහය නිත්රෝධ කිරීමේ දී, රාජ්ය දෙකෙහි ම දේශසීමා කළමනාකරණ සහයෝගීතාව ඉමහත් ඉතිරිකළ නොහැකි කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
සෙව්තාහිදී සිදු වූ සිදුවීම්, සංක්රමණ අර්බුදවලට සම්බන්ධ මානව පිරිවැය සහ, දේශසීමාවල දී ජීවිත අවදානමට ලක් කිරීමට ජනයා පොළඹවන මූල හේතූන් විසඳීම සඳහා සම්බන්ධීකරණය කළ ජාත්යන්තර ප්රතිචාරයක් කෙරෙහි ඇති හදිසි අවශ්යතාව පිළිබඳ දැඩි සි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.