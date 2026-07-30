ජපාන රුපියල් මිලියන 168 ක ආධාරයෙන් නිමැවූ වරාය සෞඛ්ය කාර්යාලය කොළඹ වරායේදී විවෘත කෙරේ
රුපියල් මිලියන 168 ක ජපාන මූල්ය ආධාරයෙන් ඉදිකරන ලද අති නවීන පස් මහල් වරාය සෞඛ්ය කාර්යාලය, ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් සඳහා සැලකිය යුතු ප්රවර්ධනයක් සනිටුහන් කරමින්, කොළඹ වරායේදී විධිමත් ලෙස අද (දිනය) උදෑසන විවෘත කරන ලදී.
අමාත්යවරයා විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සභාපතිත්වය දරයි
සෞඛ්ය හා මාධ්ය අමාත්ය ආචාර්ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, දකුණු ආසියාවේ කාර්යබහුලතම හා උපායමාර්ගිකව වඩාත් වැදගත් වරායන්ගෙන් එකක සෞඛ්ය පරීක්ෂා කිරීම් සහ රෝග වැළැක්වීමේ පියවර ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂිත නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සභාපතිත්වය දැරීය.
වරාය සෞඛ්ය හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමක්
නව ගොඩනැගිල්ල ප්රතිස්ථාපනය කරන්නේ කල් ඉකුත් වූ හා ප්රමාණවත් නොවූ පැරණි පහසුකමක් වන අතර, සෞඛ්ය නිලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ තීරණාත්මක වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා නවීන, විශේෂිත යටිතල පහසුකම් සලසා දේ. සමුද්රය හරහා පැමිණෙන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්, මගීන් සහ ගොඩබඩු නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් ජාත්යන්තර දේශ සීමා හරහා බෝවන රෝග පැතිරීම වැළැක්වීමේ ප්රධාන කාර්යභාරයක් වරාය සෞඛ්ය කාර්යාල මගින් ඉටු කෙරේ.
- පහසුකම පස් මහලකින් සමන්විත වන අතර, සෞඛ්ය නිලධාරීන් සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කළ කාර්යාල අවකාශය ලබා දේ
- ඉදිකිරීම් සඳහා රුපියල් මිලියන 168 ක් වූ ජපාන ප්රදාන ආධාර මගින් අරමුදල් සපයන ලදී
- කාර්යාලය කොළඹ වරාය භූමිය තුළ පිහිටා ඇත
ශ්රී ලංකා-ජපාන සහයෝගිතාව
මෙම ව්යාපෘතිය ශ්රී ලංකාව හා ජපානය අතර ස්ථාවර සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය පිළිබිඹු කරන අතර, ටෝකියෝව දිවයිනෙහි ප්රධාන රාජ්ය යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රයන් කරා ප්රදාන අරමුදල් යොමු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. ප්රවාහනය, සෞඛ්යය හා ආපදා ප්රතිස්ථාපනය ඇතුළු ව්යාපෘති රැසකට දායකත්වය ලබා දෙමින් ජපානය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ද්විපාර්ශ්වික සංවර්ධන හවුල්කරුවෙකු වී ඇත.
වරාය සෞඛ්ය කාර්යාලය විවෘත කිරීම කාලෝචිත ආයෝජනයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, විශේෂයෙන් මෑත වසරවලදී ප්රවේශ ස්ථාන සෞඛ්ය පද්ධතිවල ශක්තිමත් බව පිළිබඳ වැදගත්කම අවධාරණය කළ ගෝලීය සෞඛ්ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිල්ල සම්බන්ධයෙන් මෙය අතිශයින් වැදගත් වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.