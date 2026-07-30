හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ සුගීශ්වර බංඩාර, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණයේ විභාගයකට අනුව අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගැනීමට නියෝග කර ඇත.
බංඩාරගේ රිමාන්ඩ් කාලය延長 කිරීමට අධිකරණය ගත් තීරණය හේතුවෙන්, ඔහුට එරෙහිව පවත්නා නීතිමය කටයුතු දිගටම ගෙනයන අතරතුර හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ආධාරකරුවා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටීමට සිදු වේ.
සුගීශ්වර බංඩාර, ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජනාධිපති ධුර කාලය තුළ රටේ වඩාත්ම බලගතු පරිපාලන තනතුරක් දැරූ අතර, හිටපු රාෂ්ට්රාධිපතිවරයාගේ සමීප කවයේ ප්රධාන පුද්ගලයෙකු ලෙස කටයුතු කළේය. ඔහුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ දිගටම රඳවා තබාගැනීම, ඔහු ඉදිරිපත් කළ ප්රමුඛ භූමිකාව හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
නඩු විමර්ශනයන් ඉදිරියට ගෙන යන බලධාරීන් සඳහා, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය තවදුරටත් රිමාන්ඩ් නියෝගය නිකුත් කළේය. පූර්ව රිමාන්ඩ් කාලය ඉක්මවා ඔහු රඳවා ගැනීම අවශ්ය වන පරිදි, විමර්ශනය තවමත් නිම කර නොමැත.
රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ඇවිලී ගිය ජනතා නැගිටීමක් මධ්යයේ 2022 ජූලි මාසයේ ශ්රී ලංකාවෙන් පලා ගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ඔහුගේ පරිපාලනය යටතේ සේවය කළ පුද්ගලයන්ගේ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ පරීක්ෂාවට ලක් වී ඇත. ඔහු ධුරයෙන් පිටව ගිය දා සිට ගත වූ වසරවල දී, ඔහුගේ රජය සමඟ සම්බන්ධ හිටපු නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත.
රිමාන්ඩ් කාලය අගෝස්තු 12 දින අවසන් වන විට, ඔහුට ඇප ලබා දිය යුතුද නැතහොත් රඳවා ගැනීම දිර්ඝ කළ යුතුද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලබන අවස්ථාවේ, බංඩාර කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමුවට නැවත ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.