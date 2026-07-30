Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කොළඹදී එක්සත් ජනපද කොංග්‍රස් නියෝජිත මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිත මන්ත්‍රී සභාවේ සංචාරක නියෝජිත මණ්ඩලයක් සමඟ කොළඹදී හමුවූ අතර, මෙම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හමුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආර්ථික කටයුතු කෙරෙහි වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය ඉස්මතු කරයි.

ඉහළ මට්ටමේ කොංග්‍රස් සංචාරය

අගනුවරදී පැවති මෙම හමුවේදී සමගි ජන බලවේගයේ නායකයා හා එක්සත් ජනපද කොංග්‍රසයේ බලගතු පහළ මන්ත්‍රී සභාවේ සාමාජිකයන් එකට එක්වූහ. ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙවන් අවස්ථාවක ඇමෙරිකානු නීති立法සභිකයන්ගේ කොළඹ සංචාර, ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් ජනපදය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පිළිබිඹු කරන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංඥා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සාකච්ඡාවල සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් නොකළ නමුත්, මෙවැනි හමුවල් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනය, මානව හිමිකම්, වාණිජ සබඳතා සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපීය ස්ථාවරත්වය ඇතුළු පුළුල් මාතෘකා ගණනාවක් ආවරණය කරයි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කම

එක්සත් ජනපදය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පවත්වාගෙන යන සබඳතාව රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති භූ දර්ශනයේ වැදගත් ශක්තිස්තම්භයක් ලෙස පවතී. කොළඹ වෙත පැමිණෙන කොංග්‍රස් නියෝජිත මණ්ඩල විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරන ප්‍රධාන දේශපාලන පුද්ගලයන් සමඟ හමුවීම, එම සබඳතාවේ ගැඹුර සහ රටේ සිදුවීම් කෙරෙහි ඇමරිකාව දක්වන සූක්ෂ්ම අවධානය පිළිබිඹු කරයි.

විපක්ෂ නායකයා ලෙස ප්‍රේමදාස ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තීරණාත්මක කටහඬක් නියෝජනය කරන අතර, විදේශ රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා නීතිනිර්මාතෘවරුන් සමඟ පැවැත්වෙන හමුවල් ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්ව ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඔහුගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතුවල නිත්‍ය අංගයක් බවට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා සමතුලිත කරමින් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන මෙවන් අවස්ථාවක, රට කෙරෙහි වැඩිවෙමින් පවතින භූ දේශපාලනික අවධානයේ පසුබිම් මත මෙම සංචාරය සිදුවේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා තම බලය ඔප්පු කරන ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ රජයට අභියෝග කරයි Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා තම බලය ඔප්පු කරන ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ රජයට අභියෝග කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීපොපෙ) ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ, බොහෝ කලක සිට කල් දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා ජනතා සහයෝගය ඔප්පු කරන ලෙස බලයේ සිටින රජයට…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර ගැඹුරු වන මිලිටරි සම්බන්ධතාව පිළිබඳව කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර ගැඹුරු වන මිලිටරි සම්බන්ධතාව පිළිබඳව කොමියුනිස්ට් පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ආරක්ෂක සබඳතා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සඳහා පක්ෂය ඉල්ලීමක් කරයි ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (සී.පී.) ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර ක්‍රමයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින…

30 Jul 2026 Discuss
සත්‍යාපන පරීක්ෂාව: අඬන ශ්‍රී ලාංකික විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකුගේ වෛරල් වීඩියෝව පුත්‍රයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සමඟ බොරු ලෙස බැඳ තිබේ Sinhala

සත්‍යාපන පරීක්ෂාව: අඬන ශ්‍රී ලාංකික විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකුගේ වෛරල් වීඩියෝව පුත්‍රයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සමඟ බොරු ලෙස බැඳ තිබේ

ශ්‍රී ලාංකික විපක්ෂ දේශපාලනඥයෙකු තම පුත්‍රයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හේතුවෙන් කඳුළු සලන බව කියා සෙව් සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස පැතිරුණු වීඩියෝවක් නොමඟ යවන සුළු බව…

30 Jul 2026 Discuss