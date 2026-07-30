විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස කොළඹදී එක්සත් ජනපද කොංග්රස් නියෝජිත මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස, එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිත මන්ත්රී සභාවේ සංචාරක නියෝජිත මණ්ඩලයක් සමඟ කොළඹදී හමුවූ අතර, මෙම රාජ්යතාන්ත්රික හමුව ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආර්ථික කටයුතු කෙරෙහි වොෂිංටනය දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය ඉස්මතු කරයි.
ඉහළ මට්ටමේ කොංග්රස් සංචාරය
අගනුවරදී පැවති මෙම හමුවේදී සමගි ජන බලවේගයේ නායකයා හා එක්සත් ජනපද කොංග්රසයේ බලගතු පහළ මන්ත්රී සභාවේ සාමාජිකයන් එකට එක්වූහ. ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙවන් අවස්ථාවක ඇමෙරිකානු නීති立法සභිකයන්ගේ කොළඹ සංචාර, ශ්රී ලංකාව හා එක්සත් ජනපදය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා පිළිබිඹු කරන වැදගත් රාජ්යතාන්ත්රික සංඥා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
සාකච්ඡාවල සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් නොකළ නමුත්, මෙවැනි හමුවල් සාමාන්යයෙන් ප්රජාතාන්ත්රික පාලනය, මානව හිමිකම්, වාණිජ සබඳතා සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපීය ස්ථාවරත්වය ඇතුළු පුළුල් මාතෘකා ගණනාවක් ආවරණය කරයි.
රාජ්යතාන්ත්රික වැදගත්කම
එක්සත් ජනපදය සමඟ ශ්රී ලංකාව පවත්වාගෙන යන සබඳතාව රටේ විදේශ ප්රතිපත්ති භූ දර්ශනයේ වැදගත් ශක්තිස්තම්භයක් ලෙස පවතී. කොළඹ වෙත පැමිණෙන කොංග්රස් නියෝජිත මණ්ඩල විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරන ප්රධාන දේශපාලන පුද්ගලයන් සමඟ හමුවීම, එම සබඳතාවේ ගැඹුර සහ රටේ සිදුවීම් කෙරෙහි ඇමරිකාව දක්වන සූක්ෂ්ම අවධානය පිළිබිඹු කරයි.
විපක්ෂ නායකයා ලෙස ප්රේමදාස ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදයේ තීරණාත්මක කටහඬක් නියෝජනය කරන අතර, විදේශ රාජ්ය නිලධාරීන් හා නීතිනිර්මාතෘවරුන් සමඟ පැවැත්වෙන හමුවල් ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්ව ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඔහුගේ රාජ්යතාන්ත්රික කටයුතුවල නිත්ය අංගයක් බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා සමතුලිත කරමින් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන මෙවන් අවස්ථාවක, රට කෙරෙහි වැඩිවෙමින් පවතින භූ දේශපාලනික අවධානයේ පසුබිම් මත මෙම සංචාරය සිදුවේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.