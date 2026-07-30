Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමකය නේෂන් ලංකා තැන්පත්කරුවන්ට මහජන බැංකුව හරහා වන්දි ගෙවීම ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

නේෂන් ලංකා තැන්පත්කරුවන්ට සහනයක් එළඹෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමක ආයතනය, දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දුන් නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම බිඳ වැටීමෙන් අనතුරුව තම මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ තැන්පත්කරුවන්ට, මහජන බැංකුව හරහා වන්දි ගෙවීම ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කර ඇත. මෙය දිගු කලක් තිස්සේ රැඳී සිටි ජනතාවට ලැබෙන බලාපොරොත්තු සහගත ජීවිකාවකි.

වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වීමට නියමිතව

නියාමක ආයතනය, සුදුසුකම් ලත් නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් තැන්පත්කරුවන්ට වන්දි ලබා දීම සඳහා මහජන බැංකුව බෙදාහැරීමේ නාලිකාව ලෙස යොදා ගැනීමට නියමිතය. මෙම පියවර, සිය ඉතිරි කිරීම් සමාගම සමඟ තැන්පත් කළ දහස් ගණනක් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් අත්විඳි මූල්‍ය දුෂ්කරතා නිරාකරණය කිරීම සඳහා ඉදිරියට තබන වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පිළිබඳ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන රාමුව යටතේ ලයිසන්සිය ලත් මූල්‍ය සමාගමක් වූ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස්, තැන්පත්කරුවන්ගේ ඉතිරි කිරීම්වල ඉරණම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවක් ඇති කළ දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටියේය. නියාමකයාගේ මැදිහත්වීම, සිල්ලර තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ රටේ බැංකු නොවන මූල්‍ය අංශය කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් උත්සාහයන් පිළිබිඹු කරයි.

තැන්පත්කරුවන් දත යුතු කරුණු

  • වන්දි ගෙවීම දිවයිනේ පුරා ව්‍යාප්ත මහජන බැංකු ශාඛා හරහා සිදු කෙරේ.
  • සුදුසුකම් ලත් තැන්පත්කරුවන්ට ලේඛන හා절차 සම්බන්ධයෙන් නියාමකයාගේ නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
  • මෙම මුලපිරීම, ආශ්‍රිත පුද්ගලයන්ට හැකි ඉක්මනින් සහනයක් ලබා දීම අරමුණු කරගනී.
ශ්‍රී ලංකාව පුරා රාජ්‍ය සතු බැංකුවේ පුළුල් ශාඛා ජාලය හේතුවෙන්, මහජන බැංකුව බෙදාහැරීමේ හවුල්කරුවෙකු ලෙස භාවිතා කිරීම ක්‍රියාවලිය සරල කිරීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන් මෙම ප්‍රගතිය ඇගයීමට ලක් කරමින්, කාලානුරූපී වන්දි ගෙවීම, ආශ්‍රිත තැන්පත්කරුවන්ට පමණක් නොව, මෑත වසරවලදී දැඩි පීඩනයකට ලක් වී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් මූල්‍ය ක්‍රමය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම සඳහාද ඉතා වැදගත් බව පෙන්වා දෙති.

සුදුසුකම් පිළිබඳ නිර්ණායක, වන්දි මුදල් හා ගෙවීම් සඳහා නිශ්චිත කාල සටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නියාමකය විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් ආරම්භ වූ පසු, තැන්පත්කරුවන් නිල සන්නිවේදනයන් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින්, මාර්ගෝපදේශය සඳහා ළඟම ඇති මහජන බැංකු ශාඛාවට පිවිසෙන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෝටර් සයිකල් පදනම් කරගත් හදිසි ප්‍රතිචාර ඒකක ශ්‍රී ලංකාව පුරා දියත් කිරීමට සුව සෙරිය සූදානම් Sinhala

මෝටර් සයිකල් පදනම් කරගත් හදිසි ප්‍රතිචාර ඒකක ශ්‍රී ලංකාව පුරා දියත් කිරීමට සුව සෙරිය සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ 1990 සුව සෙරිය පදනම, සාම්ප්‍රදායික ගිලන් රථ ප්‍රමාද වීමේ හෝ නොපැමිණිය හැකි අවස්ථාවලදී රෝගීන් වෙත වඩාත් ඉක්මනින් රෝහල් පූර්ව ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා…

30 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කොළඹදී එක්සත් ජනපද කොංග්‍රස් නියෝජිත මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කොළඹදී එක්සත් ජනපද කොංග්‍රස් නියෝජිත මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිත මන්ත්‍රී සභාවේ සංචාරක නියෝජිත මණ්ඩලයක් සමඟ කොළඹදී හමුවූ අතර, මෙම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හමුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන…

30 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා තම බලය ඔප්පු කරන ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ රජයට අභියෝග කරයි Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා තම බලය ඔප්පු කරන ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ රජයට අභියෝග කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීපොපෙ) ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ, බොහෝ කලක සිට කල් දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා ජනතා සහයෝගය ඔප්පු කරන ලෙස බලයේ සිටින රජයට…

30 Jul 2026 Discuss