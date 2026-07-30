පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා තම බලය ඔප්පු කරන ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ රජයට අභියෝග කරයි
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීපොපෙ) ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ, බොහෝ කලක සිට කල් දමා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වා ජනතා සහයෝගය ඔප්පු කරන ලෙස බලයේ සිටින රජයට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර තිබේ.
සත්ය මිනුම ලෙස ඡන්ද පෙට්ටිය
විපක්ෂ ශ්රීපොපෙ හි ප්රමුඛ පෙළේ නායකයෙකු වන රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළේ, නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් මඟින් ජනතාව වෙත ප්රශ්නය කෙලින්ම යොමු නොකරන තාක්, වචන හා සමීක්ෂණ ඉලක්කම් කිසිදු වටිනාකමක් නොගෙන දෙන බවයි. ඕනෑම රජයක ජනප්රිය සහයෝගයේ සත්ය ප්රමාණය හෙළිදරව් කළ හැක්කේ ඡන්ද පෙට්ටියට පමණක් බව ඔහු පැහැදිලි කළේය.
දිගු කාලයක් තිස්සේ අපේක්ෂාවෙන් පවතින පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා විපක්ෂ පක්ෂවලින් වැඩෙන පීඩනයක් මධ්යයේ මෙම ඉල්ලීම එල්ල වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී ව්යුහයේ වැදගත් ස්තරයක් ඵලදායීව අක්රීයව පවතී.
විපක්ෂය පීඩනය තීව්ර කරයි
නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අදහස් පිළිබිඹු කරන්නේ, රජය හිතාමතාම පළාත් මට්ටමේ මැතිවරණ ප්රතිවාදිත්වයෙන් වැළකෙමින් සිටින බවට විපක්ෂ කවයන් තුළ පවතින පුළුල් හැඟීමයි. මෙය රටපුරා ප්රජාතන්ත්රවාදී වගවීම හා බලය විමධ්යගත කිරීම පිළිබඳ ගැටළු මතු කරයි.
ඕනෑම රජයක සහයෝගයේ සත්ය පරීක්ෂාව ප්රකාශ හෝ සමීක්ෂණ නොව — ඡන්ද පෙට්ටියයි.
ශ්රී ලංකාවේ පාලන රාමුව තුළ පළාත් සභා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, ප්රාදේශීය මට්ටමේ පරිපාලනයේ ප්රධාන අංශ අධීක්ෂණය කරයි. ඒවා දිගු කාලයක් නොපැවැත්වීම සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා දේශපාලන විචාරකයන් දෙපිරිසෙන්ම විවේචනයට ලක්ව ඇත.
ශ්රී ලාංකික ප්රජාතන්ත්රවාදයට ඇති වැදගත්කම
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, වසර ගණනාවක ආර්ථික හා දේශපාලන කැළඹිලිවලින් පසු ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතනවලට සාමාන්ය තත්ත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සැලකිය හැකි බවයි. ඉදිරි ජාතික මැතිවරණවලට ආසන්නව ජනමතයේ වැදගත් මිනුමක් ලෙසද ෙම් මැතිවරණ ක්රියා කරනු ඇත.
ශ්රීපොපෙ විපක්ෂ භූමිකාව තුළ තමන් යළි ස්ථානගත කර ගනිමින් සිටින අතරතුර, රාජපක්ෂ මහතාගේ මැතිවරණ ඉල්ලීම, පක්ෂය ඡන්දදායකයන් සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීමට හා පළාත් පුරා තමන්ගේ දේශපාලන පදනම ශක්තිමත් කිරීමට ඇති විශ්වාසය සංකේතවත් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.