Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරඟාවලියේ අවිධිමත් හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් FIFA විසින් අර්ජන්ටිනාවට විනය පියවර ගනී

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් තරඟාවලියේ අවිධිමත් හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් FIFA විසින් අර්ජන්ටිනාවට විනය පියවර ගනී

2026 FIFA ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ කියාසිටින උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන්, ලෝක පාදකන්දු පාලක මණ්ඩලය වන FIFA විසින් අර්ජන්ටිනා පාදකන්දු සංගමයට (AFA) සහ එහි ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුට එරෙහිව නිල විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

AFA සහ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පරීක්ෂණ ආරම්භ

එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව එක්ව සත්කාරකත්වය දැරීමට නියමිත 2026 ලෝක කුසලානය සඳහා වන දකුණු අමෙරිකානු සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ කියාසිටින බහුවිධ උල්ලංඝනයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මෙම විනය නඩුව ආරම්භ කළ බව FIFA තහවුරු කළේය.

පරීක්ෂණ ඉලක්ක කරන්නේ පරිපාලන ආයතනයක් ලෙස ජාතික පාදකන්දු සංගමයට සහ සිද්ධීන් සම්බන්ධ බව කියනු ලබන තනි ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුටය. නඩු විභාගයේ මෙම අදියරේදී, FIFA විසින් සෑම සුනිශ්චිත චෝදනාවකම සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.

අර්ජන්ටිනාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ලියොනෙල් මෙස්සිගේ නායකත්වය යටතේ 2022 දී කටාර්හිදී ශූරතාව දිනාගත් වත්මන් ලෝක කුසලාන ශූරයන් වන අර්ජන්ටිනාව, FIFA හි විනය කමිටුව චෝදනා සනාථ ඇතැයි තීරණය කළහොත් දඬුවම්වලට මුහුණ දීමේ ඉඩකඩ දැන් ඔවුන් ඉදිරිපිට පවතී.

නිල සමාලෝචන ක්‍රියාවලිය හරහා තීරණය කරනු ලබන උල්ලංඝනයන්හි ස්වභාවය සහ බරපතලකම අනුව, දඩ මුදල්, ක්‍රීඩාංගණ තහනම් හෝ තනි ක්‍රීඩකයන්ට අත්හිටුවීම් ඇතුළු සම්භාව්‍ය ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැකිය.

ක්‍රියාවලිය තවමත් නිමාවට නොපැමිණේ

විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීම වරදකාරීත්වය සනාථ කිරීමක් නොවන බව සටහන් කිරීම වැදගත්ය. FIFA හි ස්ථාපිත විනය රාමුව ඔස්සේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යනවිට, AFA සහ අදාළ ක්‍රීඩකයන්ට චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

නඩුව ඉදිරියට යත්ම FIFA විසින් වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ වූ පසු අවසාන තීන්දුව නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි Sinhala

ජපානයේ භූකම්පා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යද්දී කියුෂු කලාපය කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ගොළු වෙයි

ජපානයේ නිරිත දෙසින් පිහිටි කියුෂු කලාපය බදාදා දිනයේ සිදු වූ බලවත් භූකම්පාවකින් භීතියට හා අවිනිශ්චිතතාවයට ගොදුරු වී ඇති අතර, කම්පන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් දිගටම…

30 Jul 2026 Discuss
ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ Sinhala

ඩියතලාව ෆොක්ස් හිල් අසල් දැවෙන වනාන්තර ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව යෙදවේ

ගිනිදැල් කඳු පන්තිය හරහා පැතිරෙද්දී හමුදා බලකා යොදවයි ඩියතලාවේ ෆොක්ස් හිල් අසල කඳු පන්තියක් හරහා පැතිරී ඇති වන ගින්නක් මැඩපැවැත්වීමේ කටයුතුවලට සහාය වීම සඳහා…

30 Jul 2026 Discuss
නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී Sinhala

නිදහස් නීතිඥ සංගමය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉක්මන් කොට ඉහළ නැංවීමේ උත්සාහය අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක් ලෙස හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමය, රජය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගන්නා ලද ඉක්මන් හා නොසැලකිලිමත් පියවර ලෙස හඳුන්වමින් ඒ පිළිබඳ දැඩි ලෙස හෙළා…

30 Jul 2026 Discuss