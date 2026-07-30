බියර් අමුද්රව්ය නීතිමය ආරවුලේ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණය කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි
බියර් නිෂ්පාදනයේ දී භාවිත කරන අමුද්රව්ය සම්බන්ධ නීතිමය නඩුවක දී, සීමාශුල්ක කොමසාරිස් ජනරාල් ඇතුළු විත්තිකරුවන්ට තම නිල විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔක්තෝබර් 2 දක්වා කාලය ලබා දෙන ලෙස අභියාචනාධිකරණය නියෝග කර ඇත.
ඉදිරියේ දී නියමිත ශ්රවණයට පෙර නම් කරන ලද විත්තිකරුවන්ට තම ප්රතිචාර සූදානම් කර ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙමින්, අභියාචනාධිකරණය විසින් මෙම දීර්ඝ කිරීම කළමනාකරණ කාර්යමණ්ඩලයේ කොටසක් ලෙස ප්රදානය කරන ලදී.
නඩු පසුබිම
මෙම නඩුව බියර් අමුද්රව්ය සම්බන්ධ ගැටළු කේන්ද්ර කරගෙන ඇති අතර, ප්රධාන විත්තිකරුවෙකු ලෙස සීමාශුල්ක කොමසාරිස් ජනරාල් ද ඊට සම්බන්ධ වේ. ශ්රී ලංකාවේ මත්පැන් හා ආශ්රිත භාණ්ඩ නියාමනය සහ බදු අය කිරීම අධීක්ෂණය කරන සීමාශුල්ක අධිකාරිය, නියමිත කාල සීමාවට පෙර විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටින්නන් අතර වේ.
අතිරේක කාලයක් ලබා දීමට අභියාචනාධිකරණය ගත් තීරණය සම්මත නීතිමය절차 ප්රතිඹිම්භනය කරන අතර, නඩුව තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර සියලු පාර්ශ්වයන්ට ස්වකීය ස්ථාවරයන් ඉදිරිපත් කිරීමට සාධාරණ අවස්ථාවක් හිමි බව සහතික කරයි.
ඉදිරි පියවර
ඔක්තෝබර් 2 ලෙස කාල සීමාව නියම කර ඇති බැවින්, විත්තිකරුවන් ඒ අනුව තම විරෝධතා ගොනු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එම ප්රතිචාර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව, නඩුව අභියාචනාධිකරණයේ ඉදිරියට යාමට නියමිතය.
ආරවුලට සීමාශුල්ක නියාමන අධිකාරිය සම්බන්ධ වී ඇති බැවින්, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයන් විසින් කටයුතු වල ඉදිරි ගමන් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.