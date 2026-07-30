Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බියර් අමුද්‍රව්‍ය නීතිමය ආරවුලේ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණය කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බියර් අමුද්‍රව්‍ය නීතිමය ආරවුලේ විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණය කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි

බියර් නිෂ්පාදනයේ දී භාවිත කරන අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීතිමය නඩුවක දී, සීමාශුල්ක කොමසාරිස් ජනරාල් ඇතුළු විත්තිකරුවන්ට තම නිල විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඔක්තෝබර් 2 දක්වා කාලය ලබා දෙන ලෙස අභියාචනාධිකරණය නියෝග කර ඇත.

ඉදිරියේ දී නියමිත ශ්‍රවණයට පෙර නම් කරන ලද විත්තිකරුවන්ට තම ප්‍රතිචාර සූදානම් කර ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙමින්, අභියාචනාධිකරණය විසින් මෙම දීර්ඝ කිරීම කළමනාකරණ කාර්යමණ්ඩලයේ කොටසක් ලෙස ප්‍රදානය කරන ලදී.

නඩු පසුබිම

මෙම නඩුව බියර් අමුද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ගැටළු කේන්ද්‍ර කරගෙන ඇති අතර, ප්‍රධාන විත්තිකරුවෙකු ලෙස සීමාශුල්ක කොමසාරිස් ජනරාල් ද ඊට සම්බන්ධ වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මත්පැන් හා ආශ්‍රිත භාණ්ඩ නියාමනය සහ බදු අය කිරීම අධීක්ෂණය කරන සීමාශුල්ක අධිකාරිය, නියමිත කාල සීමාවට පෙර විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටින්නන් අතර වේ.

අතිරේක කාලයක් ලබා දීමට අභියාචනාධිකරණය ගත් තීරණය සම්මත නීතිමය절차 ප්‍රතිඹිම්භනය කරන අතර, නඩුව තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර සියලු පාර්ශ්වයන්ට ස්වකීය ස්ථාවරයන් ඉදිරිපත් කිරීමට සාධාරණ අවස්ථාවක් හිමි බව සහතික කරයි.

ඉදිරි පියවර

ඔක්තෝබර් 2 ලෙස කාල සීමාව නියම කර ඇති බැවින්, විත්තිකරුවන් ඒ අනුව තම විරෝධතා ගොනු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එම ප්‍රතිචාර ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව, නඩුව අභියාචනාධිකරණයේ ඉදිරියට යාමට නියමිතය.

ආරවුලට සීමාශුල්ක නියාමන අධිකාරිය සම්බන්ධ වී ඇති බැවින්, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ නීතිමය නිරීක්ෂකයන් විසින් කටයුතු වල ඉදිරි ගමන් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ සුගීශ්වර බංඩාර, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විභාගයකට අනුව අගෝස්තු 12 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ස්කොට්ලන්තය හමුවේ දැවැන්ත අභියෝගයකට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ස්කොට්ලන්තය හමුවේ දැවැන්ත අභියෝගයකට

ජාත්‍යන්තර රඟදැක්වීමේ වේදිකාවේ දී ශක්තිමත් හැඟීමක් ඇති කරගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කි‍්‍රකට් කණ්ඩායම ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026 හි ස්කොට්ලන්ත…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික සිසුවා වන ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී රිදී පදක්කම දිනා ගනී

තරුණ ගණිතඥ ලසිත ජයසිංහ 67වන ජාත්‍යන්තර ගණිත ඔලිම්පියාඩ් (IMO) තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කමක් දිනා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක් උදා වී ඇති අතර,…

30 Jul 2026 Discuss