Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා සමූහ අඛණ්ඩතා දිවුරුම් වැඩසටහනක් — සැබෑ බලපෑම පිළිබඳ සැකයන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා සමූහ අඛණ්ඩතා දිවුරුම් වැඩසටහනක් — සැබෑ බලපෑම පිළිබඳ සැකයන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට

පසුගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා දස දහස් ගණනක් රාජ්‍ය සේවකයන් රට පුරා එකවර පැවැත්වූ විශේෂ උත්සවයකට සහභාගී වූ අතර, එහිදී ඔවුන් දකුණත් ඔසවා, තම රාජකාරියේදී අඛණ්ඩතාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීමට ස්වයං කැපවීමක් ප්‍රකාශ කරමින් විධිමත් දිවුරුමක් දුන්නේය. "සුපිළිපන්න දිවුරුම" යනුවෙන් නම් කෙරුණු මෙම රජයේ වැඩසටහන Supilipanna Divuruma ලෙසද හැඳින්වේ.

දූෂණයට එරෙහි ජාතික දිවුරුමක්

දිවයිනේ සියලු රාජ්‍ය ආයතනවල එකවර පැවැත්වූ මෙම වැඩසටහනේදී, පුළුල් රාජ්‍ය අංශ ආයතන ගණනාවක නිලධාරීන් අල්ලස්, දූෂණය, අකාර්යක්ෂමතාව සහ දුරාචාරය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ගෙළ නවා දිවුරුම් දුන්හ. බොහෝ කලක් තිස්සේ මන්දගාමී සේවා සැපයීම සහ ගැඹුරු දූෂණය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇති රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ අර්ථවත් පියවරක් ලෙස මෙම උත්සවය රජය ඉදිරිපත් කළේය.

මෙම වැඩසටහනට සහාය දක්වන්නන් තර්ක කරන්නේ, වගවීමේ සංස්කෘතියක් වගා කිරීම කිසියම් ආරම්භික ස්ථානයකින් ඇරඹිය යුතු බවත්, විධිමත් ප්‍රසිද්ධ කැපවීමක් — නිමිත්ත ස්වරූපී වුවත් — ගැඹුරු ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා පදනමක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි බවත්ය.

සංකේතාත්මකභාවය පිටුපස සාරය ගැන සැකය

එහෙත්, මෙම වැඩසටහන විවේචකයන්, සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් අතර සැලකිය යුතු සැකයක් ඇති කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවා සැපයීමේ දෛනික යථාර්ථය තුළ, කටපාඩමෙන් කියවන ලද දිවුරුමකට ස්පර්ශ කළ හැකි වෙනසක් ඇති කළ හැකිද යන්න ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරති.

මූලික ගැටළුව සරලය: දිවුරුම් උත්සවය අවසන් වී නිලධාරීන් තම මේස ළඟට ආ පසුවත්, අකාර්යක්ෂමතාවට සහ දූෂණයට හේතු වන ව්‍යුහාත්මක තත්ත්වයන් — ප්‍රමාණවත් නොවන අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ, දුර්වල වගවීමේ රාමු, සහ වරදවැරදි ක්‍රියා සඳහා අර්ථවත් ප්‍රතිවිපාකවල හිඟය — 굳ිනෙන් ම පවතී.

පාදමූලික රාජ්‍ය සේවා ලබා ගැනීමේදී ප්‍රමාදයන්, අනවකාශ ගෙවීම් ඉල්ලීම් සහ නිලවේල් නොතකාහැරීම නිතිපතා අත්විඳින බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, ඒ සඳහා ව්‍යාජ ක්‍රියාත්මක කිරීමක් නොමැතිව, නිලධාරීන් දිවුරුම් දෙනු දකීමෙන් ලැබෙන සහතිකය ඉතා සුළු ය.

ප්‍රතිසංස්කරණයට චාරිත්‍රයකට වඩා වැඩිය අවශ්‍ය

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශය පාලන අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, 2022 ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදය අතරතුර ව්‍යාප්ත වූ ජනරෝෂයට මෙය සැලකිය යුතු ලෙස දායක විය. පුරවැසියන් සහ ව්‍යාවහාරික කණ්ඩායම් ව්‍යවස්ථාගත ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා ඇත; ඒ අතර ශක්තිමත් දූෂණ-විරෝධී නීති රෙගුලාසි, ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතන, සහ වැරදිකාර නිලධාරීන් සඳහා විනිවිද පෙනෙන විනය ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් ය.

සුපිළිපන්න දිවුරුම රාජ්‍ය සේවයේ සංස්කෘතිය වෙනස් කිරීමේ අභිප්‍රායයක් ඇඟවිය හැකි වුවත්, චාරිත්‍රය තනිව ප්‍රමාණවත් නොවන බව විශ්ලේෂකයෝ අවවාද කරති. අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණයකට ඇවැසි බව ඔවුහු තර්ක කරන්නේ:

  • සියලු මට්ටම්වල දූෂණය විමර්ශනය කිරීමට හා නඩු පැවරීමට ශක්තිමත් යාන්ත්‍රණ
  • රාජ්‍ය අංශ සේවකයන් සඳහා විනිවිද පෙනෙන කාර්ය සාධන ඇගයීම්
  • වරදවැරදි ක්‍රියා වාර්තා කිරීමට ජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි හා විශ්වාසදායක නාලිකා
  • ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් ව්‍යතිරේකයකින් තොරව වගකීමට හොල්ලා ගැනීමේ දේශපාලන කැමැත්ත

රජය වැඩසටහන ආරක්ෂා කරයි

රජයේ නිලධාරීන් මෙම දිවුරුම් ලබාගැනීමේ ව්‍යායාමය, ස්වාධීන විසඳුමක් ලෙස නොව, පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 දී සංචාරකයින් මිලියන 1.3 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 දී සංචාරකයින් මිලියන 1.3 ඉක්මවයි

දිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් පුනරුද්ධාරණයක් වාර්තා කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සංචාරකයින් මිලියන 1.3 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රටේ මෑත…

29 Jul 2026 Discuss
මනිලාහිදී පැවති ඓතිහාසික 50 වැනි සංවත්සර සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාව ASEAN සාම ගිවිසුමට කැප වීම නැවත තහවුරු කරයි Sinhala

මනිලාහිදී පැවති ඓතිහාසික 50 වැනි සංවත්සර සමුළුවේදී ශ්‍රී ලංකාව ASEAN සාම ගිවිසුමට කැප වීම නැවත තහවුරු කරයි

විදේශ අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා පිලිපීනයේ පැවති සුවිශේෂ ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රැස්වීමකට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින්, අග්නිදිග ආසියාව සමඟ කලාපීය සාමය හා…

29 Jul 2026 Discuss
සෞදි අරාබිය සහ එක්සත් ජනපදය ඉරාකයේ ඉරාන සහාය ලත් සටන්කාමීන්ට එරෙහිව සම්බන්ධිත ප්‍රහාර එල්ල කරයි Sinhala

සෞදි අරාබිය සහ එක්සත් ජනපදය ඉරාකයේ ඉරාන සහාය ලත් සටන්කාමීන්ට එරෙහිව සම්බන්ධිත ප්‍රහාර එල්ල කරයි

සෞදි අරාබිය විසින් ඉරාකයේ ක්‍රියාත්මක වන ඉරාන සහාය ලත් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගනිමින් හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර, එම මෙහෙයුම් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම අණදෙන…

29 Jul 2026 Discuss