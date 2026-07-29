මනිලාහිදී පැවති ඓතිහාසික 50 වැනි සංවත්සර සමුළුවේදී ශ්රී ලංකාව ASEAN සාම ගිවිසුමට කැප වීම නැවත තහවුරු කරයි
විදේශ අමාත්ය විජිත හේරත් මහතා පිලිපීනයේ පැවති සුවිශේෂ ඉහළ මට්ටමේ රාජ්යතාන්ත්රික රැස්වීමකට ශ්රී ලංකාව නියෝජනය කරමින්, අග්නිදිග ආසියාව සමඟ කලාපීය සාමය හා සහයෝගිතාව සඳහා දිවයිනේ කැපවීම නැවත තහවුරු කර ඇත.
කලාපීය රාජ්යතන්ත්රයේ අර්ධ සියවසක් සනිටුහන් කිරීම
අමාත්ය හේරත් මහතා, 2026 ජූලි 24 වැනිදා මෙට්රෝ මනිලාවේ පාසේ නගරයේ පැවති, අග්නිදිග ආසියාවේ සෙනෙහස හා සහයෝගිතා ගිවිසුමේ (TAC) ඉහළ ගිවිසුම්කරු පාර්ශ්වයන්ගේ ඉහළ මට්ටමේ සමුළුවට සහභාගී විය. ආසියානු කලාපය පුරා ජාතීන් අතර සාමයේ, අන්යෝන්ය ගෞරවයේ සහ අහස්කස් ගැනීම් රහිත බවේ礎ශිලාව ලෙස දිගු කලක් සේවය කළ මෙම සුවිශේෂ ගිවිසුමේ 50 වැනි සංවත්සරය සමරනු වස් මෙම සමුළුව කැඳවනු ලැබීය.
ASEAN සමඟ ශ්රී ලංකාවේ නොසිඳෙන බන්ධනය
සමුළුවේ ශ්රී ලංකාවේ සහභාගිත්වය, අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) සමඟ රටේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාවය සහා බහුපාර්ශ්වීය රාජ්යතන්ත්රය සඳහා පුළුල් කැපවීම ඉස්මතු කරයි. 1976 දී මුලින් අත්සන් කරන ලද TAC, ආරවුල් සාමකාමීව විසඳීම සහ බලය භාවිත කිරීමේ හෝ බලය භාවිත කිරීමේ තර්ජනය ප්රතික්ෂේප කිරීම ඇතුළු ප්රධාන මූලධර්ම රැකගනී — ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ස්ථාවරව සමගිවී ඇති වටිනාකම් මේවා වේ.
මනිලා සමුළුවට විදේශ අමාත්ය හේරත් මහතාගේ සහභාගිත්වය, ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්ති ප්රමුඛතා ලෙස කලාපීය සහයෝගිතාව හා රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම ඉදිරියෙහිම පවතින මෙවැනි අවස්ථාවක, අග්නිදිග ආසියානු රාමුව තුළ සිය හවුල්කාරිත්වයන් ශක්තිමත් කිරීමට කොළඹේ අදහස සංඥා කරයි.
සුවිශේෂ කලාපීය වේදිකාවක්
ඉහළ මට්ටමේ සමුළුව ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙන් සිටි ඉහළ ගිවිසුම්කරු පාර්ශ්වයන් එක් රැස් කළ අතර, කලාපීය ස්ථාවරත්වයට සාමූහික කැපවීමේ සංකේතයක් ලෙස ගිවිසුමේ වර්ධනය වෙමින් පවතින වැදගත්කම එයින් පිළිබිඹු විය. ශ්රී ලංකාව සඳහා, සමුළුව කලාපය පුරා සගයන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමටත්, ASEAN නායකත්වයෙන් සිදුවන සහයෝගිතාවේ පදනම වන මූලධර්ම සඳහා සිය සහාය නැවත තහවුරු කිරීමටත් වැදගත් අවස්ථාවක් සැලසීය.
ශ්රී ලංකාව 2007 දී TAC හි සාමාජිකත්වය ලබා ගත් අතර, එතැන් සිට දශක ගණනාවක් තිස්සේ ගිවිසුමේ විකාශනය හා සම්බන්ධ ප්රධාන රාජ්යතාන්ත්රික සන්ධිස්ථානවලට සහභාගිවෙමින්, කැපවූ අත්සන්කරු රාජ්යයක් ලෙස සිය තත්ත්වය පවත්වාගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.