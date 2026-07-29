ශ්රී ලංකාව 2026 දී සංචාරකයින් මිලියන 1.3 ඉක්මවයි
දිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් පුනරුද්ධාරණයක් වාර්තා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ දී සංචාරකයින් මිලියන 1.3 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, රටේ මෑත කාලීන ආර්ථික කැලඹිලි හමුවේ දැඩි ලෙස打击 ලැබූ මෙම කර්මාන්තය ශක්තිමත් හා ස්ථාවර පුනරුද්ධාරණයක් කරා ළඟා වී ඇති බවට මෙය සංාවක් ලෙස සැලකේ.
2019 ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරය, කොවිඩ්-19 වසංගතය, සහ 2022 වර්ෂයේ රටට ග්රාස කළ දැඩි ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළු වසර ගණනාවක අභියෝග හමුවේ ජාත්යන්තර සංචාරකයින්ගේ විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින දිවයිනේ ආර්ථිකයට මෙම සංඛ්යාලේඛන විශාල ශක්තියක් ලබා දෙයි.
මෙම සංඛ්යාලේඛනවල ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
සංචාරකයින් මිලියන 1.3 ඉක්මවීම, ශ්රී ලංකාව ගෝලීය සංචාරක සිතියමේ නිසැකව නැවත ස්ථාපිත වී ඇති බවට ශක්තිමත් සංඥාවක් ලෙස කර්මාන්ත හිමිකරුවන් විසින් සලකනු ලබයි. ආගන්තුක සත්කාර, ප්රවාහන, සහ සිල්ලර වෙළඳ අංශයන්ට විදේශ සංචාරකයින්ගේ අඛණ්ඩ ගලා ඒමෙන් සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ ලැබෙනු ඇති අතර, ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට අවශ්ය විදේශ විනිමය ද ලැබෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික විදේශ විනිමය ඉපැයුම් මූලාශ්රයක් ලෙස ඓතිහාසිකව සළකනු ලබන සංචාරක කර්මාන්තයේ මෙම පුනර්ජීවනය, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක රටේ ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ වැඩසටහනට අර්ථවත් දායකත්වයක් සැලසීමට බලාපොරොත්තු වේ.
වර්ධනයට හේතු වූ ප්රධාන සාධක
- බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපළට ජාත්යන්තර ගුවන් සම්බන්ධතා වැඩිවීම
- ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් ක්රියාත්මක කළ ආක්රමණශීලී ගමනාන්ත අලෙවිකරණ ව්යාපාර
- ශ්රී ලංකාවේ ස්වාභාවික භූ දර්ශන, සංස්කෘතික උරුමය, සහ සෞඛ්ය සංචාරක ක්ෂේත්රය කෙරෙහි ජාත්යන්තර ඇල්ම වර්ධනය වීම
- යුරෝපය, ඉන්දියාව, සහ නැගී එන වෙළඳපළවලින් සංචාරකයින් ආකර්ශනය කරගත් තරඟකාරී සංචාරක පැකේජ
ඉදිරි දිශානතිය
සංචාරකයින් ගණන මිලියන 1.3 ඉක්මවා ගොස් ඇති මෙම තත්ත්වය තුළ, 2026 ඉතිරි කාලය පුරාත් මෙම වේගය දිගටම පවතිනු ඇතැයි බලධාරීන් හා කර්මාන්ත නායකයින් ශුභවාදීව බලාපොරොත්තු වෙති. සංචාරක නිලධාරීන් මෙම이정표 ඉලක්කය උපයෝගී කරගෙන කර්මාන්තයට තවදුරටත් ආයෝජන誘致 කිරීමටත්, දිවයිනේ ප්රධාන සංචාරක ගමනාන්තවල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමටත් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කොළඹ හෝටල් හිමිකරුවන්ගේ සිට ගාල්ලේ තුක්-තුක් රථ රියදුරන් දක්වාත්, යාලයේ වනජීවී මාර්ගෝපදේශකයන් දක්වාත් සංචාරක කර්මාන්තය මත ජීවිකාව රඳා පවතින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, ඉහළ යන මෙම සංඛ්යාලේඛන නව ශක්තියක් හා ආර්ථික අවස්ථාවක් පිළිබඳ සතුටුදායක හැඟීමක් ලබා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.