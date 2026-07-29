Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුසියාව ටෙලිග්‍රාම් නිර්මාතෘ පැවෙල් ඩුරොව්ට අතිවාදය පහසු කිරීමේ චෝදනා ගොනු කරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුසියාව ටෙලිග්‍රාම් නිර්මාතෘ පැවෙල් ඩුරොව්ට අතිවාදය පහසු කිරීමේ චෝදනා ගොනු කරයි

මොස්කව් පණිවිඩ යෙදුම් ව්‍යාපාරිකයාට එරෙහිව පියවර ගනී

රුසියානු බලධාරීන් විසින් බහුලව භාවිතා වන සංකේතාංකිත පණිවිඩ හුවමාරු වේදිකාවක් වන ටෙලිග්‍රාම් හි නිර්මාතෘ පැවෙල් ඩුරොව්ට එරෙහිව ෆාරික අපරාධ චෝදනා ගොනු කර ඇති අතර, ඔහු තම වේදිකාව හරහා ත්‍රස්තවාදී කටයුතුවලට සහය දැක්වූ බවට චෝදනා එල්ල වේ.

මෙම චෝදනා, රුසියානු රජය සහ ඩුරොව් අතර දිගු කලක් තිස්සේ පැවති ආතතීන් තීව්‍ර කිරීමක් සනිටුහන් කරයි. ටෙලිග්‍රාම් විසින් පරිශීලක දත්ත භාර දීම සහ අන්තර්ගතය ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම්වලට අනුකූල වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් ඩුරොව් රාජ්‍ය බලධාරීන් සමඟ නිතර ගැටුම්වලට මුහුණ දී ඇත.

මොස්කව් සමඟ ගැටුම්කාරී සම්බන්ධතාවය

මුලින් රුසියානු සමාජ ජාලය වන ව්කොන්ටාක්ටේ ආරම්භ කර, පසුව තම කොටස් අලෙවි කර රුසියාව හැර ගිය ඩුරොව්, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ක්‍රෙම්ලිනයේ සැකෙහිල ලක් වී සිටී. ලොව පුරා ශතකෝටිගණනක් පරිශීලකයින් සිටින ටෙලිග්‍රාම්, සාමාන්‍ය පුරවැසියන් සිට දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් දක්වා, තවද බලධාරීන් කියා සිටින පරිදි අන්තවාදී කණ්ඩායම් දක්වා සියලු දෙනාම භාවිත කරන ඉතාමත් වැදගත් සන්නිවේදන මෙවලමක් බවට පත් වී ඇත.

රුසියානු නීතිදෙපාර්තමේන්තුව තර්ක කරන්නේ ඩුරොව් දැනුවත්ව ත්‍රස්තවාදී සංවිධානවලට වේදිකාව භාවිත කිරීමට ඉඩ දී, ඔවුන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට හැකියාව ලබා දුන් බවයි.

තාක්ෂණ වේදිකාවලට ගෝලීය ඇඟවුම්

ඩුරොව්ට එරෙහිව ගොනු කරන ලද චෝදනා, ලොව පුරා රජයන් සංකේතාංකිත සන්නිවේදන වේදිකාවල් ජාතික ආරක්ෂාව සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සි සමඟ වඩාත් සමීපව සහයෝගීතාවෙන් කටයුතු කිරීමට ඉල්ලා සිටින ආතතිය ඉහළ යන මධ්‍යයේ ඉදිරිපත් වේ. කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් අනතුරු අඟවන්නේ එවැනි ඉල්ලීම් පෞද්ගලිකත්වය සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට බරපතල අවදානම් ඇති කරන බවයි.

ඩුරොව් ටෙලිග්‍රාම්හි පෞද්ගලිකත්වයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රවේශය ආරක්ෂා කරමින් කලින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, සංකේතාංකනය දුර්වල කිරීම හෝ රජයන්ට ආපස්සේ ප්‍රවේශ මාර්ග සැලසීම, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත නෛතික පරිශීලකයින්ගේ ආරක්ෂාව මූලිකවම අකාර්යක්ෂම කරන බවයි.

මෙම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර තාක්ෂණ හා සිවිල් නිදහස් ප්‍රජාවන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ඊට හේතුව, එහි ප්‍රතිඵලය සංකේතාංකිත වේදිකාවල් ගෝලීය වශයෙන් නියාමනය කෙරෙන ආකාරය සහ නෛතිකව වගකිව යුතු ආකාරය සඳහා සැලකිය යුතු නිදසුනක් ස්ථාපිත කළ හැකි බැවිනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීම: ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය දිගේ දැඩි සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්ව පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අවවාද කරයි Sinhala

ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීම: ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය දිගේ දැඩි සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්ව පිළිබඳ කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අවවාද කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, දිවයිනේ වෙරළාසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපාන දැඩි සුළං සහ රළු මුහුදු තත්ත්වයන් පිළිබඳව වෙරළාසන්න ජනතාව සහ නාවිකයන්…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ජැවලින් තරුව 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේදී චොප්රා-නදීම් සංග්‍රාමයට බාධා කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැවලින් තරුව 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේදී චොප්රා-නදීම් සංග්‍රාමයට බාධා කිරීමට සූදානම්

ග්ලාස්ගෝහිදී පැවැත්වෙන 2026 කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා උළෙලේ ජැවලින් විසිකිරීමේ තරඟාවලියේදී ඉන්දියාවේ ඔලිම්පික් ශූරයා නීරාජ් චොප්රා සහ පාකිස්තානයේ ලෝක වාර්තා හිමිකරු…

29 Jul 2026 Discuss
යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අංශයට බරපතළ තර්ජනයක් — කර්මාන්ත සංවිධානය අනතුරු අඟවයි Sinhala

යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් පැළඳුම් අංශයට බරපතළ තර්ජනයක් — කර්මාන්ත සංවිධානය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් ඇඳුම් පැළඳුම් කර්මාන්තය යුරෝපා සංගමයේ සාමාන්‍යකෘත මනාප ක්‍රමය ප්ලස් (GSP+) වෙළඳ සම්බන්ධතාව යටතේ සැලකිය යුතු අවදානම්වලට මුහුණ දෙමින්…

29 Jul 2026 Discuss