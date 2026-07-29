රුසියාව ටෙලිග්රාම් නිර්මාතෘ පැවෙල් ඩුරොව්ට අතිවාදය පහසු කිරීමේ චෝදනා ගොනු කරයි
මොස්කව් පණිවිඩ යෙදුම් ව්යාපාරිකයාට එරෙහිව පියවර ගනී
රුසියානු බලධාරීන් විසින් බහුලව භාවිතා වන සංකේතාංකිත පණිවිඩ හුවමාරු වේදිකාවක් වන ටෙලිග්රාම් හි නිර්මාතෘ පැවෙල් ඩුරොව්ට එරෙහිව ෆාරික අපරාධ චෝදනා ගොනු කර ඇති අතර, ඔහු තම වේදිකාව හරහා ත්රස්තවාදී කටයුතුවලට සහය දැක්වූ බවට චෝදනා එල්ල වේ.
මෙම චෝදනා, රුසියානු රජය සහ ඩුරොව් අතර දිගු කලක් තිස්සේ පැවති ආතතීන් තීව්ර කිරීමක් සනිටුහන් කරයි. ටෙලිග්රාම් විසින් පරිශීලක දත්ත භාර දීම සහ අන්තර්ගතය ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම්වලට අනුකූල වීම ප්රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් ඩුරොව් රාජ්ය බලධාරීන් සමඟ නිතර ගැටුම්වලට මුහුණ දී ඇත.
මොස්කව් සමඟ ගැටුම්කාරී සම්බන්ධතාවය
මුලින් රුසියානු සමාජ ජාලය වන ව්කොන්ටාක්ටේ ආරම්භ කර, පසුව තම කොටස් අලෙවි කර රුසියාව හැර ගිය ඩුරොව්, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ක්රෙම්ලිනයේ සැකෙහිල ලක් වී සිටී. ලොව පුරා ශතකෝටිගණනක් පරිශීලකයින් සිටින ටෙලිග්රාම්, සාමාන්ය පුරවැසියන් සිට දේශපාලන ක්රියාකාරීන් දක්වා, තවද බලධාරීන් කියා සිටින පරිදි අන්තවාදී කණ්ඩායම් දක්වා සියලු දෙනාම භාවිත කරන ඉතාමත් වැදගත් සන්නිවේදන මෙවලමක් බවට පත් වී ඇත.
රුසියානු නීතිදෙපාර්තමේන්තුව තර්ක කරන්නේ ඩුරොව් දැනුවත්ව ත්රස්තවාදී සංවිධානවලට වේදිකාව භාවිත කිරීමට ඉඩ දී, ඔවුන්ට නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සහ සන්නිවේදනය කිරීමට හැකියාව ලබා දුන් බවයි.
තාක්ෂණ වේදිකාවලට ගෝලීය ඇඟවුම්
ඩුරොව්ට එරෙහිව ගොනු කරන ලද චෝදනා, ලොව පුරා රජයන් සංකේතාංකිත සන්නිවේදන වේදිකාවල් ජාතික ආරක්ෂාව සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ඒජන්සි සමඟ වඩාත් සමීපව සහයෝගීතාවෙන් කටයුතු කිරීමට ඉල්ලා සිටින ආතතිය ඉහළ යන මධ්යයේ ඉදිරිපත් වේ. කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් අනතුරු අඟවන්නේ එවැනි ඉල්ලීම් පෞද්ගලිකත්වය සහ අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහසට බරපතල අවදානම් ඇති කරන බවයි.
ඩුරොව් ටෙලිග්රාම්හි පෞද්ගලිකත්වයට ප්රමුඛත්වය දෙන ප්රවේශය ආරක්ෂා කරමින් කලින් ප්රකාශ කර ඇත්තේ, සංකේතාංකනය දුර්වල කිරීම හෝ රජයන්ට ආපස්සේ ප්රවේශ මාර්ග සැලසීම, ලක්ෂ සංඛ්යාත නෛතික පරිශීලකයින්ගේ ආරක්ෂාව මූලිකවම අකාර්යක්ෂම කරන බවයි.
මෙම සිදුවීම ජාත්යන්තර තාක්ෂණ හා සිවිල් නිදහස් ප්රජාවන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ඊට හේතුව, එහි ප්රතිඵලය සංකේතාංකිත වේදිකාවල් ගෝලීය වශයෙන් නියාමනය කෙරෙන ආකාරය සහ නෛතිකව වගකිව යුතු ආකාරය සඳහා සැලකිය යුතු නිදසුනක් ස්ථාපිත කළ හැකි බැවිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.