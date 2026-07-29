ජෙට්වින් හෝටෙල්ස් ට්රිප්අඩ්වයිසර් සංචාරකයන්ගේ තේරීමේ සම්මාන 24ක් දිනාගනිමින් ශ්රී ලාංකේය ආもてනාශ්රිත සේවා ක්ෂේත්රයේ නව මිණුම් දඬුවමක් තබයි
ජෙට්වින් හෝටෙල්ස් ආයතනය ගෝලීය සංචාරක舞台ාවේ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ප්රශංසාලාභී හෝටල් සමූහය ලෙස සිය ස්ථානය තහවුරු කර ගනිමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ට්රිප්අඩ්වයිසර් සංචාරකයන්ගේ තේරීමේ සම්මාන 24ක් හිමිකර ගෙන තිබේ — එය කිසිදු ශ්රී ලාංකේය හෝටල් සමූහයක් මෙම ප්රතිෂ්ඨාවත් වාර්ෂික සම්මාන උළෙලෙදී මෙතෙක් දිනාගත් ඉහළම සම්මාන ගණනයි.
ශ්රී ලාංකේය ආもてනාශ්රිත සේවා ක්ෂේත්රයේ ඓතිහාසික ජයග්රහණයකි
මෙම පිළිගැනීම ජෙට්වින් හෝටෙල්ස් ආයතනය ලොව පුරා නවාතැන් සේවා සපයන්නන් අතර ඉහළ ශ්රේණියේ කාණ්ඩයකට ඇතුළත් කරයි. සම්මාන ට්රිප්අඩ්වයිසර් වේදිකාවේ ඉදිරිපත් කරන ලද සැබෑ සංචාරක විමර්ශන හා ශ්රේණිගත කිරීම් ඔස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය වේ. සංචාරකයන්ගේ තේරීමේ සම්මාන ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්රයේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක මිණුම් දඬු දඬු ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන්නේ, ඒවා කර්මාන්ත මණ්ඩල තීරණ නොව ආගන්තුකයන්ගේ සත්ය අත්දැකීම් පිළිබිඹු කරන බැවිනි.
ශ්රී ලාංකේය හෝටල් සමූහයක් එකම වර්ෂයක් තුළ එවැනි සම්මාන 24ක් හිමිකර ගැනීම, ජෙට්වින් ආයතනයට පමණක් නොව රටේ පුළුල් ආもてනාශ්රිත සේවා හා සංචාරක කර්මාන්තයට ද වැදගත් සන්ධිස්ථානයකි.
සම්මානවල නියෝජනය
ට්රිප්අඩ්වයිසර්හි සංචාරකයන්ගේ තේරීමේ සම්මාන පිරිනමනු ලබන්නේ වසර පුරා ආගන්තුකයන්ගෙන් අඛණ්ඩව විශිෂ්ට ප්රතිපෝෂණ ලබා ගන්නා හෝටල්වලටය. මෙම ගෞරවය දිනා ගන්නා ස්ථාන, මාස දොළහක කාලය තුළ සමුච්චිත විමර්ශනවල ගුණාත්මකභාවය හා ප්රමාණය ඇසුරෙන් ගෝලීය වශයෙන් ඉහළ ශ්රේණිගත ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වේ.
දේශීය විවේකාගාර, බූතික් හා පාරිසරික සංචාරක නවාතැන් ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ බහුවිධ ගමනාන්ත හරහා විහිදෙන සිය ව්යාපාර පෝට්ෆෝලියෝව පුරා ස්ථාන 24ක් හරහා ජෙට්වින් ආයතනය ලබාගත් ජයග්රහණයේ පරිමාව, ශ්රේෂ්ඨත්වයේ අඛණ්ඩ ප්රමිතියක් ස්ථිරව පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බවට සාක්ෂි දරයි.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සංචාරකයන් සඳහා ප්රමුඛ ගමනාන්තයක් ලෙස සිය කීර්තිය ක්රියාශීලීව ප්රතිස්ථාපනය කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙම නිවේදනය ලැබෙයි. ට්රිප්අඩ්වයිසර් වැනි ගෝලීය වශයෙන් විශ්වාසදායක වේදිකාවක් මත ලබාගත් මෙවැනි ගෞරවයක් නිසා සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසය ශක්තිමත් වී, ආගන්තුක සංචාරකයන් පැමිණීමේ සංඛ්යාවට ධනාත්මක දායකත්වයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ජෙට්වින් හෝටෙල්ස් ආයතනය දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ උසස් ආもてනාශ්රිත සේවා ක්ෂේත්රයේ කුළුණකු ලෙස සලකනු ලැබ ඇති අතර, නවතම ජාත්යන්තර පිළිගැනීම් රැල්ල ආසියාවේ ශ්රේෂ්ඨතම හෝටල් එකතුවන් අතර සමූහය ස්ථානගත වී ඇති බව තවදුරටත් තහවුරු කරයි.
අඛණ්ඩතාවයෙන් හා සැලකිල්ලෙන් ලබා දෙන ශ්රී ලාංකේය ආもてනාශ්රිත සේවාවලට ලොව වඩාත්ම සුප්රසිද්ධ හෝටල් අත්දැකීම් සමඟ තරඟ කර ඒවා ඉක්මවා යාමේ සම්පූර්ණ හැකියාව ඇති බවට මෙම සම්මාන මතක් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.