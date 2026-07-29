සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි
පොලිස් නිලධාරියෙක් තමාගේම සේවා ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබාගෙන මිය ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
නිලධාරියාගේ මරණයට තුඩු දුන් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවය තුළ සේවකයින්ගේ මානසික සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ නැවත වරක් බරපතල කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.
නිලධාරියා තමාගේම ජීවිතය断 කර ගැනීමට හේතු වූ සාහවගික කරුණු තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතී. මියගිය නිලධාරියාගේ අනන්යතාව හෝ සිදුවීම සිදු වූ ස්ථානය ඇතුළු නඩුවේ විශේෂාංග සම්බන්ධයෙන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තවම සම්පූර්ණ නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.
නැවත නැවත මතු වන ගැටලුවක්
මෙය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොවේ. ශ්රී ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරීන් සේවා ආයුධ භාවිත කරමින් ජීවිත断 කර ගත් අවස්ථා ගණනාවක් මෑත වසරවලදී වාර්තා වී ඇති අතර, එය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සේවකයින්ට වැඩිදුර මනෝවිද්යාත්මක සහාය ලබා දෙන ලෙස මානසික සෞඛ්ය උපදේශකයින් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවලින් ඉල්ලීම් මතු වීමට හේතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකා පොලිස් බලකායේ නිලධාරීන් දැඩි ආතතියකට මැද, දිගු වැඩ කාලයන්, ඉල්ලුම් බහුල සේවා තත්ත්ව හා සංවිධිත මානසික සෞඛ්ය සම්පත් සඳහා සීමිත ප්රවේශය යන තත්ත්වයන් මධ්යයේ කාර්යය ඉටු කරන බව දන්නා කරුණකි.
ආයතනික සහාය සඳහා ඉල්ලීම්
නිලධාරීන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වීමට පෙර රැකියාමය පීඩනය සමාලෝචනය කර ගැනීමට ඉවහල් වන ආකාරයේ විධිමත් උපදේශන හා මනෝවිද්යාත්මක සහාය වැඩසටහන් පොලිස් සේවය තුළ ක්රියාත්මක කරන ලෙස මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයින් බලධාරීන්ගෙන් නැවත නැවත ඉල්ලා ඇත.
ශ්රී ලංකා පොලිසිය සහ අදාළ බලධාරීන් නිලධාරියාගේ මරණයේ සාහවගිකත්වය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකු මානසික ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා නම්, සුදුසුකම් ලත් මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයෙකුගෙන් සහාය ලබා ගන්න හෝ ස්ථානීය සහාය සේවාවක් හා සම්බන්ධ වන්න.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.