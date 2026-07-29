Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

පොලිස් නිලධාරියෙක් තමාගේම සේවා ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබාගෙන මිය ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

නිලධාරියාගේ මරණයට තුඩු දුන් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය තුළ සේවකයින්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ නැවත වරක් බරපතල කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

නිලධාරියා තමාගේම ජීවිතය断 කර ගැනීමට හේතු වූ සාහවගික කරුණු තවමත් විමර්ශනය යටතේ පවතී. මියගිය නිලධාරියාගේ අනන්‍යතාව හෝ සිදුවීම සිදු වූ ස්ථානය ඇතුළු නඩුවේ විශේෂාංග සම්බන්ධයෙන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තවම සම්පූර්ණ නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.

නැවත නැවත මතු වන ගැටලුවක්

මෙය හුදෙකලා සිදුවීමක් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරීන් සේවා ආයුධ භාවිත කරමින් ජීවිත断 කර ගත් අවස්ථා ගණනාවක් මෑත වසරවලදී වාර්තා වී ඇති අතර, එය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සේවකයින්ට වැඩිදුර මනෝවිද්‍යාත්මක සහාය ලබා දෙන ලෙස මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශකයින් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධානවලින් ඉල්ලීම් මතු වීමට හේතු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් බලකායේ නිලධාරීන් දැඩි ආතතියකට මැද, දිගු වැඩ කාලයන්, ඉල්ලුම් බහුල සේවා තත්ත්ව හා සංවිධිත මානසික සෞඛ්‍ය සම්පත් සඳහා සීමිත ප්‍රවේශය යන තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ කාර්යය ඉටු කරන බව දන්නා කරුණකි.

ආයතනික සහාය සඳහා ඉල්ලීම්

නිලධාරීන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වීමට පෙර රැකියාමය පීඩනය සමාලෝචනය කර ගැනීමට ඉවහල් වන ආකාරයේ විධිමත් උපදේශන හා මනෝවිද්‍යාත්මක සහාය වැඩසටහන් පොලිස් සේවය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස මානසික සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් බලධාරීන්ගෙන් නැවත නැවත ඉල්ලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ අදාළ බලධාරීන් නිලධාරියාගේ මරණයේ සාහවගිකත්වය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකු මානසික ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා නම්, සුදුසුකම් ලත් මානසික සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයෙකුගෙන් සහාය ලබා ගන්න හෝ ස්ථානීය සහාය සේවාවක් හා සම්බන්ධ වන්න.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි

නවතම වෙන්දේසියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාතවල සුළු පහළ යාමක් වාර්තා වූ අතර, රජය රුපියල් බිලියන 140ක් වටිනා කෙටි කාලීන ණය මෙවලම් සාර්ථකව අලෙවි කළ…

29 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි

රටේ අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) කොළඹ පිහිටි එහි මූලස්ථානයේදී විශේෂ…

29 Jul 2026 Discuss
භූගත තර්ජන මධ්‍යේ දැඩි ආරක්ෂාව යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පන්සලක ආගමික වතාවත් නැවත ආරම්භ වෙයි Sinhala

භූගත තර්ජන මධ්‍යේ දැඩි ආරක්ෂාව යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පන්සලක ආගමික වතාවත් නැවත ආරම්භ වෙයි

භූගත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ බව විශ්වාසදායක ලෙස හෙළිදරව් වූ තර්ජන මතු වීමෙන් පසු, තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ ශ්‍රී ලාංකික පන්සලක වැදගත් ආගමික වතාවත්, දැඩි…

29 Jul 2026 Discuss