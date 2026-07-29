Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

භූගත තර්ජන මධ්‍යේ දැඩි ආරක්ෂාව යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පන්සලක ආගමික වතාවත් නැවත ආරම්භ වෙයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
භූගත තර්ජන මධ්‍යේ දැඩි ආරක්ෂාව යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පන්සලක ආගමික වතාවත් නැවත ආරම්භ වෙයි

භූගත අපරාධ කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ බව විශ්වාසදායක ලෙස හෙළිදරව් වූ තර්ජන මතු වීමෙන් පසු, තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ ශ්‍රී ලාංකික පන්සලක වැදගත් ආගමික වතාවත්, දැඩි ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග යටතේ නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

බාධාවෙන් පසු වතාවත් නැවත ස්ථාපිත කෙරේ

භක්තිකයන් සඳහා ගැඹුරු සංස්කෘතික හා ආගමික වැදගත්කමක් දරන සාම්ප්‍රදායික පන්සල් පූජා කටයුත්ත, අපරාධකාරී මැදිහත්වීම් පිළිබඳ ඇති වූ ක්‍රමයෙන් වැඩෙන අශංකාවන් මත නැවතී තිබිණි. ආගමික බලධාරීන් හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව, භක්තිකයන් හා පන්සල් නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා මනාව සම්පාදිත කොන්දේසි යටතේ වතාවත නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කෙරිණි.

ආරක්ෂක තෙරපුම තීව්‍ර කෙරේ

ක්‍රියාවලිය කඩාකප්පල් කිරීමට ඉදිරිපත් විය හැකි ඕනෑම තර්ජනාත්මක පාර්ශ්වයකට ඉදිරිය කිරීම සඳහා, බලධාරීන් විසින් පන්සල් භූමියේ සැලකිය යුතු ආරක්ෂක බළකායක් යෙදවා ඇත. ආගමික හා රාජ්‍ය ආයතන දෙකම මෙම තත්ත්වය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ ද යන්න මෙම යෙදවීම පිළිබිඹු කරන අතර, පූජා ස්ථාන අපරාධකාරී බලපෑමෙන් ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම ද ඒ තුළින් පැහැදිලි වේ.

භූගත සම්බන්ධතා සැලකිල්ලට ලක් කෙරේ

භූගත චරිත සම්බන්ධව මතු වූ බුද්ධි අංශ වාර්තා, ස්ථානය ආශ්‍රිතව ප්‍රාථමික වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හේතු විය. ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා ඉහළ සූදානමකින් යුතුව කටයුතු කරමින්, අපරාධ ජාල ආගමික ආයතන කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට හෝ ඒවා තමන්ගේ කටයුතු සඳහා යොදාගැනීමට ඉඩ නොතැබීමට කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.

වතාවත නැවත ආරම්භ වීම ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව හා භක්තිකයන් විසින් සතුටින් පිළිගෙන ඇති අතර, තම ආගමික සම්ප්‍රදායන් බාධාවකින් තොරව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යා හැකි වීම පිළිබඳ ඔවුන් සහනයක් ප්‍රකාශ කළහ. බලධාරීන් ජනතාවට සහතික දී ඇත්තේ, පන්සල හා එය වන්දනා කරන්නන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැකිය හැකි අනාගතය තුළ ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායයන් ක්‍රියාත්මකව තිබෙනු ඇති බවයි.

ආගමික ස්ථානවල පාරිශුද්ධත්වය අපරාධකාරී අංශවලින් ආරක්ෂා කිරීම, දිවයිනේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල ප්‍රමුඛ ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස පවතී.

ජනතාව සුවිමසිල්ලේ සිටින ලෙසත්, ආගමික භූමි ආශ්‍රිතව කිසියම් සැක සහිත ක්‍රියාකාරකමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නම් එය කඩිනමින් අදාළ බලධාරීන් වෙත දන්වන ලෙසත් නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි Sinhala

සේවා ආයුධයෙන් වෙඩි තබාගත් පොලිස් නිලධාරියෙක් මියයයි

පොලිස් නිලධාරියෙක් තමාගේම සේවා ගිනි අවියෙන් වෙඩි තබාගෙන මිය ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. නිලධාරියාගේ මරණයට තුඩු දුන් මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, ශ්‍රී ලංකා…

29 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාත පහළට — මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 140ක් නිකුත් කරයි

නවතම වෙන්දේසියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාර බිල් පොලී අනුපාතවල සුළු පහළ යාමක් වාර්තා වූ අතර, රජය රුපියල් බිලියන 140ක් වටිනා කෙටි කාලීන ණය මෙවලම් සාර්ථකව අලෙවි කළ…

29 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි

රටේ අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) කොළඹ පිහිටි එහි මූලස්ථානයේදී විශේෂ…

29 Jul 2026 Discuss