විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් විවාදය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවයි
රටේ අධිකරණයේ විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්රශ්නය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) කොළඹ පිහිටි එහි මූලස්ථානයේදී විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවා ඇත.
අධිකරණමය වැදගත්කමක් සහිත කාරණයක්
BASL හි කොළඹ පරිශ්රයේ පැවැත්වෙන මෙම විශේෂ රැස්වීමට නීති ක්ෂේත්රයේ සාමාජිකයින් එක්රැස් වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ නීතී ප්රජාව මෙන්ම පොදු මහජනතාවගේ ද සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇති මෙම විෂයයය පිළිබඳව ඔවුහු සාකච්ඡා කරනු ඇත.
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නීතිමය හා දේශපාලනික කවයන් තුළ විවාදාත්මක මාතෘකාවක් වී ඇති අතර, පවතින විධිවිධාන දිවයිනේ අධිකරණ ක්රමයේ හා යුක්තිය ඉටු කිරීමේ අවශ්යතාවලට ප්රමාණවත් ලෙස සේවය කරයිද යන්න පිළිබඳව ප්රශ්න මතු වී තිබේ.
නීතී ප්රජාවේ අදහස්
ශ්රී ලංකාවේ නීතී වෘත්තිකයන්ගේ ප්රධාන නියෝජිත සංවිධානය ලෙස කටයුතු කරන නීතිඥ සංගමය, මෙම කාරණය සාකච්ඡා කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ සාමූහික ස්ථාවරයක් සකස් කිරීම සඳහා සාමාජිකයින් එක්රැස් කිරීමෙන් ක්රියාශීලී ප්රවේශයක් ගෙන ඇත.
ජාතික හා වෘත්තීය වශයෙන් ඉමහත් වැදගත්කමක් සහිත ප්රශ්නවලට නීතී ප්රජාවෙන් හදිසි අවධානයක් හා එකඟතාවක් සහිත ප්රතිචාරයක් අවශ්ය වූ අවස්ථාවල BASL විසින් එවැනි විශේෂ මහා සභා රැස්වීම් කැඳවනු ලැබේ.
අද රැස්වීමේ ප්රතිඵලය, විනිසුරු විශ්රාම විධිවිධානවලට යෝජිත ඕනෑම වෙනසක් පිළිබඳව සංගමයේ නිල ස්ථාවරය හැඩගස්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, යෝජනාවකට එළඹීමට පෙර සාමාජිකයින් විසින් විෂය ගැඹුරු සාකච්ඡාවකට ලක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ නීතී ප්රජාව ඓතිහාසිකව අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කර ඇති අතර, විශේෂ රැස්වීමක් හරහා මෙම ප්රශ්නය හමුවීමට BASL ගත් තීරණය, සංගමය විෂය කාරණය දෙස බලන බරපතළ දෘෂ්ටිකෝණය අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.