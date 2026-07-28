මැච් ෆික්සිං විමර්ශනයේ ඉන්දියාවේ මංජොත් කල්රාට ශ්රී ලංකා අධිකරණයෙන් ඇප ප්රතික්ෂේප
කතිත මැච් ෆික්සිං සිද්ධියකට සම්බන්ධ චෝදනාවලට මේ වන විට මුහුණ දෙමින් සිටින ඉන්දීය ක්රිකට් ක්රීඩක මංජොත් කල්රා ඉදිරිපත් කළ ඇප් අයදුම්පතක් ශ්රී ලංකා අධිකරණය ප්රතික්ෂේප කරමින්, හිටපු 19 වයස් අට-දහනව ලෝක කුසලාන ජයග්රාහකයාගේ තාවකාලික නිදහස් වීමේ උත්සාහය කෙරෙහි බරපතළ පසුබෑමක් ලබා දී ඇත.
නඩුවේ පසුබිම
2018 වර්ෂයේ ICC 19 වයස් අට-දහනව ලෝක කුසලාන ජයග්රහණයේදී ප්රධාන භූමිකාවක් රඟ දක්වා කීර්තියට පත් වූ මංජොත් කල්රා, ශ්රී ලංකාවේ බරපතළ අපරාධ නඩු කටයුත්තකට මධ්යයේ සිටී. මුල් ප්රතිශ්රුතිය අනුව ජ්යෙෂ්ඨ ක්රිකට් ජීවිතය කිසි දිනෙකත් සම්පූර්ණයෙන් ගොඩ නැගෙන්නට නොහැකි වූ මෙම තරුණ ක්රීඩකයා, ඔහුගේ ක්රීඩා අනාගතය කෙරෙහි දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකි නීතිමය කටයුතුවලට දැන් මුහුණ දෙමින් සිටී.
ඇප ප්රතික්ෂේප කිරීමට ශ්රී ලංකා අධිකරණය ගත් තීරණය නිසා, ඔහුට එරෙහිව ගෙනයන නඩුව දේශීය අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ශ්රවණය කෙරෙන තෙක් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතව සිටීමට සිදු වනු ඇත.
මැච් ෆික්සිං චෝදනා
ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන් ක්රිකට් ක්රීඩාවේ දූෂණය මැඩලීම සඳහා ගෙනයන පුළුල් ව්යායාමයක කොටසක් ලෙස මැච් ෆික්සිං සම්බන්ධ චෝදනා ක්රියාශීලීව හඹා යමින් සිටී. ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ ක්රීඩා අඛණ්ඩතාව කඩ කිරීම් සලකන දැඩි ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරමින්, දිවයිනේ අධිකරණ මෙවැනි නඩු හැසිරවීමේදී ස්ථිර ස්ථාවරයක් ප්රදර්ශනය කර ඇත.
කල්රාට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල නිශ්චිත විස්තර සහ කතිත වරදවල් සිදු වූ අවස්ථාවේ ඔහු ශ්රී ලංකාවේ සිටීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් දිගින් දිගටම ගෙනයන නීතිමය කටයුතුවලට යටත්ව පවතී.
සෙවනැලි වැටුණු ක්රීඩා ජීවිතයක්
කල්රා, ඉන්දීය ක්රිකට් ක්රීඩාවේ දීප්තිමත්ම තරුණ දස්කම් දරන ක්රීඩකයෙකු ලෙස වරෙක සැමරී ඇත. නවසීලන්තයේ ඕස්ට්රේලියාවට එරෙහිව 2018 19 වයස් අට-දහනව ලෝක කුසලාන අවසන් පූර්ව තරගයේදී ඔහු ලබාගත් නොපරාජිත සියය ක්රිකට් ලෝකය පුරා ප්රවෘත්ති මාතෘකා වූ අතර, එනමුදු ඉන් අනතුරු ගෘහ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඔහුගේ ගමන කළඹාලීමකට ලක් වූ අතර, තරඟකාරී ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ස්ථිර තැනක් ගොඩ නගා ගැනීමට කිසිවිටෙකත් ඔහුට හැකි නොවීය.
ක්රීඩාවේ උසස් ශිඛරයන් කරා යෑමට ඉදිරියේදී නියමිත බව වරෙක පෙනී සිටි ක්රීඩකයෙකු සඳහා වත්මන් නීතිමය කරදර ඉතා දුකජනක පරිච්ඡේදයක් නියෝජනය කරයි.
නඩු කටයුතු ඉදිරියට
ඇප ප්රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකා අධිකරණ ක්රමය ඔස්සේ නඩුව ඉදිරියට ගෙනයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කරුණ දිගහැරෙත්ම ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව යන දෙරටේම ක්රිකට් රසිකයෝ සහ නිලධාරීන් වර්ධනයන් දෙස සමීපව නෙත් යොමා සිටිනු ඇත.
මෙම අවස්ථාවේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) විසින් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.