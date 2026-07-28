Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන ජාතිකයෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණය කරයි — පෝට් සිටි ප්‍රදේශයේ ගැටුමක් මුල්වේ

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන ජාතිකයෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණය කරයි — පෝට් සිටි ප්‍රදේශයේ ගැටුමක් මුල්වේ

කොළඹ පෝට් සිටි සංවර්ධන කලාපය අසල චීන ජාතිකයන් දෙකක් අතර ඇතිවූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් අනතුරුව චීන ජාතිකයෙකු ඝාතනයට ලක්වූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය කර ඇත.

බලධාරීන් හෙළිදරව් කළ තොරතුරු

චීන ජාතිකයන්ගේ වෙනම කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇතිවූ ගැටුමකින් මෙම සිදුවීම ආරම්භ වූ බව විමර්ශකයින් තහවුරු කළ අතර, එය අවසානයේ එක් පුද්ගලයෙකුගේ මරණයට හේතු විය. පොලිසිය මෙම නඩුව ඝාතනයක් ලෙස සලකා ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ නිල පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

අඛණ්ඩ ඉදිකිරීම් හා වාණිජ කටයුතු හේතුවෙන් මෑත වසරවලදී විදේශ ජාතිකයන් සැලකිය යුතු ලෙස ගලා ආ පෝට් සිටි ප්‍රදේශය, මෙම සිදුවීමෙන් පසු දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබේ. සම්බන්ධ කණ්ඩායම් දෙක අතර ව්‍යාපාරික හෝ මූල්‍යමය මතභේද මෙම ආරවුලට හේතු වූ බවට ඇති හැකියාව බලධාරීන් ප්‍රතික්ෂේප කර නොමැත.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

ඝාතනය සම්බන්ධව සැකකරුවන් ගණනාවක් හඳුනාගෙන ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් තහවුරු කළේය. සාක්ෂි රැස් කිරීමට සහ මාරාන්තික ප්‍රහාරයට පෙර සිදු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ නිශ්චිත අනුපිළිවෙලක් ස්ථාපිත කිරීමට අධිකරණ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් සහ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරමින් සිටී.

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති අය ඉදිරිපත් වී පරීක්ෂණයට සහාය වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. පරීක්ෂණයේ කොටසක් ලෙස ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ කැමරා දර්ශන ද සමාලෝචනය කෙරෙමින් පවතින බව පොලිසිය සඳහන් කර ඇත.

විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල

මෙම ඝාතනය, විශේෂයෙන් පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන සහ රැකියාවල නිරත විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත. රජයේ නිලධාරීන් මෙම කරුණ පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇති අතර, සිදුවීම් පිළිබඳ වර්ධනයන් චීන තානාපති කාර්යාලයට දැනුම් දීම සඳහා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නාලිකා ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය 긴밀ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යන අතර, දිවයිනේ ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති ගණනාවක චීන ආයෝජනය සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් යුතුව පරීක්ෂණය සිදු කරන බවත්, යුක්තිය ඉටු කරන බවත් බලධාරීන් සහතිකය ලබා දී ඇත.

පොලිසිය නඩුවේ ප්‍රගතිය ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීන ජාතිකයාගේ රුපියල් මිලියන 20 කොල්ලය සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට ඇප Sinhala

චීන ජාතිකයාගේ රුපියල් මිලියන 20 කොල්ලය සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට ඇප

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ පුත් අනූද ජනදිත් බණ්ඩාර ඇතුළු පස් දෙනෙකු චීන ජාතිකයෙකුට අයත් රුපියල් මිලියන 20 ක් කොල්ල කෑමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට චෝදනා…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පන්ති කාමරවල දක්ෂ ගුරුවරයෙකු කෘත්‍රිම බුද්ධියට සැමවිටම ජය ගන්නේ ඇයි? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පන්ති කාමරවල දක්ෂ ගුරුවරයෙකු කෘත්‍රිම බුද්ධියට සැමවිටම ජය ගන්නේ ඇයි?

තාක්ෂණයට අනුකරණය කළ නොහැකි ගම්බද පාඩමක් අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මියගේ ආණ්ඩුව ඩිජිටල් ඉගෙනීම කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධාරණයක් යොමු කරමින් දැඩි…

28 Jul 2026 Discuss
හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප ප්‍රතික්ෂේප වෙයි Sinhala

හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

මැච් ෆික්සිං සිද්ධියකට සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා රාශියකට මුහුණ දෙන හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඇප අයදුම්පත ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර,…

28 Jul 2026 Discuss