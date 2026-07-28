Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණය තර්ජනයට ලක්ව ඇත: ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව JSASL හඬ නඟයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණය තර්ජනයට ලක්ව ඇත: ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව JSASL හඬ නඟයි

වෘත්තීය සංගමය බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරයි

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය (JSASL) විසින් රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය බරපතල තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බවට තීව්‍ර අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතනවල තත්ත්වය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතී පද්ධතිය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්

දිවයිනේ සියලු අධිකරණ නිලධාරීන් නියෝජනය කරන JSASL සංගමය, අධිකරණය හා එහි සේවය කරන්නන් කෙරෙහි වර්ධනය වෙමින් පවතින පීඩනය ලෙස විස්තර කරන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම, විනිසුරුවරුන්ට තම රාජකාරි ඉටු කිරීමට සිදුවන තත්ත්වයන් පිළිබඳව නීතී වෘත්තිකයන් අතර පවතින ගැඹුරු අසහනය මතු කරයි.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, ක්‍රියාශීලී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක මූලික ශිලාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන්, විධායක අධිකාරයේ අතිරේක බලපෑමෙන් හෝ වෙනත් ඕනෑම බාහිර බලපෑමකින් තොරව, අධිකරණයට සාධාරණ ලෙස යුක්තිය ඉටු කිරීමට හැකියාව ලබා දේ.

නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා ඇති ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ දේශපාලන හා ආර්ථික පරිසරයක් තුළ ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ JSASL හි අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇත. නීතිය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට, පුද්ගල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට සහ රජයේ සෑම මට්ටමකම වගවීම සහතික කිරීමට නිළ ස්වාධීන අධිකරණයක් අත්‍යාවශ්‍ය බව නිරීක්ෂකයන් හා නීතී විශේෂඥයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.

එම ස්වාධීනත්වය කිසිදු ආකාරයකින් ඛාදනය වීම, අධිකරණ හරහා සාධාරණ හා අපක්ෂපාත යුක්තිය ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න කරන පුරවැසියන් සඳහා දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බවට විචාරකයෝ අනතුරු අඟවති.

හදිසි පියවර ගැනීමට ඉල්ලීම්

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට සහ අපක්ෂපාත යුක්තිය සඳහා අවශ්‍ය කොන්දේසීන් නොසැලෙන ලෙස ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස සංගමය අදාළ බලධාරීන්ගෙන් හා පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම කාරණය ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන්ගෙන් මෙන්ම පොදු ජනතාවගෙන් ද හදිසි අවධානයක් ඉල්ලා සිටින බව JSASL පෙන්වා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ හා යහපාලනය කරා ගෙන යන ප්‍රයත්නයන් දිගටම කරගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, JSASL හි අනතුරු ඇඟවීම, රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පදනම් සඳහා අධිකරණයේ සෞඛ්‍යය මූලික වශයෙන් ම වැදගත් බවට කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැච් ෆික්සිං විමර්ශනයේ ඉන්දියාවේ මංජොත් කල්රාට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ඇප ප්‍රතික්ෂේප Sinhala

මැච් ෆික්සිං විමර්ශනයේ ඉන්දියාවේ මංජොත් කල්රාට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයෙන් ඇප ප්‍රතික්ෂේප

කතිත මැච් ෆික්සිං සිද්ධියකට සම්බන්ධ චෝදනාවලට මේ වන විට මුහුණ දෙමින් සිටින ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා ඉදිරිපත් කළ ඇප් අයදුම්පතක් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය…

28 Jul 2026 Discuss
චීන ජාතිකයෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණය කරයි — පෝට් සිටි ප්‍රදේශයේ ගැටුමක් මුල්වේ Sinhala

චීන ජාතිකයෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණය කරයි — පෝට් සිටි ප්‍රදේශයේ ගැටුමක් මුල්වේ

කොළඹ පෝට් සිටි සංවර්ධන කලාපය අසල චීන ජාතිකයන් දෙකක් අතර ඇතිවූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් අනතුරුව චීන ජාතිකයෙකු ඝාතනයට ලක්වූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය…

28 Jul 2026 Discuss
චීන ජාතිකයාගේ රුපියල් මිලියන 20 කොල්ලය සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට ඇප Sinhala

චීන ජාතිකයාගේ රුපියල් මිලියන 20 කොල්ලය සම්බන්ධ නඩුවේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා ඇතුළු පස් දෙනෙකුට ඇප

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාරගේ පුත් අනූද ජනදිත් බණ්ඩාර ඇතුළු පස් දෙනෙකු චීන ජාතිකයෙකුට අයත් රුපියල් මිලියන 20 ක් කොල්ල කෑමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට චෝදනා…

28 Jul 2026 Discuss