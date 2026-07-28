අධිකරණය තර්ජනයට ලක්ව ඇත: ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව JSASL හඬ නඟයි
වෘත්තීය සංගමය බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරයි
ශ්රී ලංකා අධිකරණ සේවා සංගමය (JSASL) විසින් රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය බරපතල තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බවට තීව්ර අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික ආයතනවල තත්ත්වය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ නීතී පද්ධතිය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
දිවයිනේ සියලු අධිකරණ නිලධාරීන් නියෝජනය කරන JSASL සංගමය, අධිකරණය හා එහි සේවය කරන්නන් කෙරෙහි වර්ධනය වෙමින් පවතින පීඩනය ලෙස විස්තර කරන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීම, විනිසුරුවරුන්ට තම රාජකාරි ඉටු කිරීමට සිදුවන තත්ත්වයන් පිළිබඳව නීතී වෘත්තිකයන් අතර පවතින ගැඹුරු අසහනය මතු කරයි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, ක්රියාශීලී ප්රජාතන්ත්රවාදයක මූලික ශිලාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන්, විධායක අධිකාරයේ අතිරේක බලපෑමෙන් හෝ වෙනත් ඕනෑම බාහිර බලපෑමකින් තොරව, අධිකරණයට සාධාරණ ලෙස යුක්තිය ඉටු කිරීමට හැකියාව ලබා දේ.
නීතියේ ආධිපත්යය සඳහා ඇති ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ දේශපාලන හා ආර්ථික පරිසරයක් තුළ ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ JSASL හි අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරිපත් වී ඇත. නීතිය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට, පුද්ගල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට සහ රජයේ සෑම මට්ටමකම වගවීම සහතික කිරීමට නිළ ස්වාධීන අධිකරණයක් අත්යාවශ්ය බව නිරීක්ෂකයන් හා නීතී විශේෂඥයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.
එම ස්වාධීනත්වය කිසිදු ආකාරයකින් ඛාදනය වීම, අධිකරණ හරහා සාධාරණ හා අපක්ෂපාත යුක්තිය ලබා ගැනීමට ප්රයත්න කරන පුරවැසියන් සඳහා දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බවට විචාරකයෝ අනතුරු අඟවති.
හදිසි පියවර ගැනීමට ඉල්ලීම්
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට සහ අපක්ෂපාත යුක්තිය සඳහා අවශ්ය කොන්දේසීන් නොසැලෙන ලෙස ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස සංගමය අදාළ බලධාරීන්ගෙන් හා පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම කාරණය ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්ගෙන් මෙන්ම පොදු ජනතාවගෙන් ද හදිසි අවධානයක් ඉල්ලා සිටින බව JSASL පෙන්වා දී ඇත.
ශ්රී ලංකාව ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ හා යහපාලනය කරා ගෙන යන ප්රයත්නයන් දිගටම කරගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, JSASL හි අනතුරු ඇඟවීම, රටේ ප්රජාතාන්ත්රික පදනම් සඳහා අධිකරණයේ සෞඛ්යය මූලික වශයෙන් ම වැදගත් බවට කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.