ක්රිකට් ක්රීඩා සභාවාචාරය නැතහොත් උපාය මාර්ගික අතපසුවීමක්? ශ්රී ලංකා තරුවේ මතභේදාත්මක තීරණය LPL කණ්ඩායමට තරඟය අහිමි කෙරේ
ක්රීඩා සභාවාචාරයේ අසාමාන්ය අවස්ථාව උණුසුම් විවාදයකට තුඩු දෙයි
මෑතකදී පැවැති ලංකා ප්රිමියර් ලීග් තරඟයකදී කැපී පෙනෙන ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු රන්-අවුට් අභියාචනයක් ඉල්ලා අස්කරගන්නා ලද අතර, එම සුවිශේෂී සභාවාචාර ක්රියාවද අවසානයේ දී කණ්ඩායමට මිල අධික ලෙස පැමිණෙමින් ඔවුන් තරඟය පරාජයෙන් නිමා කළේය.
경기장에서 무슨 일이 있었나요?මෙය මෛදානයේ සිදු වූයේ කෙසේද?
මෙම සිදුවීම සිදු වූයේ තරඟයේ තීරණාත්මක මොහොතකදීය. ක්ෂේත්ර කණ්ඩායමට රන්-අවුට් එකක් සිදු කිරීමට පැහැදිලි අවස්ථාවක් ලැබී, ඒ මගින් තරඟයේ ගමනාන්තරය තම පක්ෂයට හරවා ගත හැකිව තිබිණ. එහෙත්, ශ්රී ලංකා ක්රීඩකයා තරඟකාරී ලාභය අභිබවා ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ආත්මය ගරු කිරීමේ අදහසින් අභියාචනය ඉල්ලා අස්කර ගත්තේය.
ඉවත් කිරීමේ අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගැනීම වෙනුවට, ඔහු පිතිකරුට ක්රීජ් හි රැඳී සිටින ලෙස අංගභංගිමාවෙන් දැනුම් දුන් අතර, එම තීරණය සහ සැලකිය යුතු ලෙස කලබල වූ සගයන්, විචාරකයන් සහ රසිකයන් කැළඹිල්ලට ලක් කළේය. ඉන් පසු ක්ෂේත්ර කණ්ඩායමට ලකුණු රැස් කරමින් ඉදිරියට ගිය අතර, කළ ළඟ වූ එම සටනේ ජයග්රාහකයා බවට ඔවුහු පත් වූහ.
රටවැසියන් දෙකට බෙදෙති
එම ඉංගිතය ශ්රී ලංකාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ක්රිකට් රසිකයන් හා විශේෂඥයන් අතර දැඩි විවාදයකට ලක් විය. සාධාරණ ක්රීඩාවේ හා ක්රීඩා ආත්මයේ ගරු කළ ප්රතිපත්ති ගරු කළ ක්රීඩකයාට ඇතැම් සහාය දක්වන්නන් ප්රශංසා කළ අතර, තවත් අය ඔහුගේ ක්රියාව ගැන ඒ තරම් සානුකම්පිත නොවූහ.
- විවේචකයන් තර්ක කළේ, වෘත්තීය T20 ක්රිකට් තරඟකාරිත්වය දැඩි වේදිකාවක් වන අතර, එවැනි ඉංගිත වෙනුවෙන් කිසිදු ස්ථානයක් නොමැති බවත්, සෑම වික්කට්ටක් ගැනම රඳා සිටින සගයන්ට ඒ සාධාරණ නොවන බවත්ය.
- එම තීරණයට සහාය දක්වූවන් පවසා සිටියේ, ක්රිකට් ක්රීඩාවේ සභාවාචාරයේ සම්ප්රදායන් ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටම්වලදීද ආරක්ෂා කළ යුතු බවය.
- හිටපු ක්රීඩකයන් හා විචාරකයන් දෙකඩ වූ අතර, සමහරු ඒ ක්රියාව උතුම් ලෙස හෙළිදරව් කළ අතර අනෙක් අය ඒය තරඟකාරී විනිශ්චය දුර්වලතාවයක් ලෙස විස්තර කළහ.
ක්රිකට් ආත්මය පිළිබඳ විවාදය නැවත මතු වෙයි
මෙම සිදුවීම ක්රිකට් ක්රීඩාවේ සභාවාචාරය සහ වෘත්තීය වගකීම අතර රේඛාව කොහිදී ඇද ගත යුතු දැයි යන දීර්ඝකාලීන සාකච්ඡාව නැවතත් ඇවිස්සූ බව පෙනේ. ක්රිකට් නීති රීති පිළියෙල කිරීම අභියාචනය ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර, ජාත්යන්තර හා කණ්ඩායම් මට්ටමින් එවැනි ක්රියා ප්රථමවරයක් නොවේ. කෙසේ නමුත්, කණ්ඩායම් සෑම ලකුණකටම සටන් වදින T20 ලීගයක ඉහළ අවදානම් සහිත පරිසරයක, තරඟකාරී ස්වාභාවය ප්රමුඛ විය යුතු බව බොහෝ දෙනෙකු විශ්වාස කරති.
ඒ ඉංගිතය ක්රීඩාවේ ස්වච්ඡ ආදරකරුවන්ගේ ප්රශංසාව දිනාගෙන ඇතිවාද නොකිව හැකිය; නමුත් LPL වැනි ප්රතිඵල ප්රමුඛ ආකෘතියකදී, ප්රශංසාව තරම්ම විවේචනය ද ගෙන එන ආකාරයේ තීරණයකි.
ප්රතිඵල හා ප්රතිචාර
තරඟය අවසන් වූ වහාම සමාජ මාධ්ය වේදිකා ගිනිගත් අතර, එම මොහොතේ දර්ශනය ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන් අතර පුළුල් ලෙස සංසරණය විය. දෙපසින්ම උද්යෝගිමත් හඬ ඇසෙන අතර, එම විවාදය සංසිඳෙන හැඩක් නොපෙනෙයි. ක්රීඩකයා ඔහුගේ තීරණය ආඩම්බරයෙන් දකීද, නැතිනම් කනගාටුවෙන් දකීද යන්න කලින් ම කිව නොහැකි වුවද, එක් දෙයක් නිශ්චිතය — ඒ මොහොත ලංකා ප්රිමියර් ලීගයේ ජනප්රවාදය තුළ ස්ථිරවම කෙටා ගියේය.
LPL වැනි වේදිකා ඔස්සේ ශ්රී ලංකාව ක්රිකට් ක්රීඩා දක්ෂතා දිගටම වර්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.