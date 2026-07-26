Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නීතිවිරෝධී මුහුදු සංක්‍රමණයට එරෙහිව 'Zero Chance' සම්මාන උළෙලේදී ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් නිර්මාණශීලිත්වය මුදා හරිති

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නීතිවිරෝධී මුහුදු සංක්‍රමණයට එරෙහිව 'Zero Chance' සම්මාන උළෙලේදී ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් නිර්මාණශීලිත්වය මුදා හරිති

ශ්‍රී ලාංකික තරුණ සිසුන් රටේ වඩාත්ම භයානක හා දිගුකාලීන සමාජ අභියෝගයක් වන නීතිවිරෝධී මුහුදු සංක්‍රමණය විසඳීම සඳහා කලාව හා නිර්මාණශීලිත්වය යොදාගනිමින් ප්‍රබල පණිවිඩයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. 2026 'Zero Chance' සම්මාන උළෙල, අනවසර මුහුදු ගමන් හරහා විදේශ රටවල් කරා ළඟා වීමට දරන උත්සාහයන් හා සම්බන්ධ මාරාන්තික අවදානම් පිළිබඳ ජනතා දැනුවත් කිරීමට තම හැකියාවන් යොදාගත් සිසුන්ගේ නිර්මාණාත්මක කැපවීම් සමරන ලදී.

අනතුරු ඇඟවීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස කලාව

අක්‍රමවත් සංක්‍රමණය පිළිබඳ අර්ථවත් සංවාදයකට තරුණ පරම්පරාව සම්බන්ධ කර ගැනීම අරමුණු කරගත් මෙම සම්මාන උළෙලට රටපුරා සිසුන්ගෙන් ඉදිරිපත් කිරීම් ලැබිණි. සහභාගිවූ සිසුන් විසින් නීතිවිරෝධී මුහුදු මංතීරු හරහා ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන්නන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන සැබෑ අනතුරු ප්‍රකාශ කරමින්, බොහෝ විට විදේශයක වඩා හොඳ ජීවිතයක් පිළිබඳ බොරු පොරොන්දු මත රැවටී ගමන් ගන්නන් ගැන දැනුවත් කරන මුල් කලා නිර්මාණ හා නිර්මාණාත්මක ව්‍යාපෘති ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙම මුලපිරීම, විශේෂයෙන්ම තරුණ හඬවලින් මෙහෙයවනු ලබන ජනතා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර, මුහුදේ දී ජීවිතය අනතුරට දමන දරාගත නොහැකි ගමන් වල් කිරීම වළක්වා ගැනීමේ වඩාත්ම ඵලදායී මෙවලම් අතරට ගණන් ගත හැකි බව ක්‍රමයෙන් ඇති වෙමින් පවතින පිළිගැනීම පිළිබිඹු කරයි.

නීතිවිරෝධී සංක්‍රමණයේ මානවීය මිල

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ නාවික මාර්ගයෙන් නීතිවිරෝධීව සංක්‍රමණය කිරීමට දරන උත්සාහයන් සමඟ සටන් වදිමින් සිටින අතර, බොහෝ දෙනා ඕස්ට්‍රේලියාව හා අනෙකුත් ගමනාන්ත ඉලක්ක කරගෙන අවදානම් සාගර මාර්ග හරහා ගමන් කිරීමට සූදානම් වෙති. එවැනි උත්සාහයන් රාශියක් ඛේදවාචකයෙන් අවසන් වී ඇති අතර, ධාරිතාවට වඩා අධිකව පැටවූ හා කිමිදීමට නුසුදුසු යාත්‍රා විවෘත මුහුදේ පෙරළීයාමෙන් ජීවිත ගිලිහී, ආපසු රැඳී සිටි පවුල් හදවත් කඩකර ගෙන ඇත.

මිනිස් ජාවාරම්කාරයන් අවදානම් සහිත හා බොහෝ විට මාරාන්තික ගමන් ගැනීමට ලොකු මුදල් ගෙවා ගත හැකි අසරණ පුද්ගලයන් හා පවුල් සූරාකන බව බලධාරීන් හා උපදේශනා කණ්ඩායම් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත. 'Zero Chance' ව්‍යාපාරයේ නම ම කෙලින්ම පණිවිඩය ලබා දෙයි — නීතිවිරෝධී මුහුදු සංක්‍රමණය ආරක්ෂිත හෝ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමේ කිසිදු ඉඩකඩක් ලබා නොදෙන බව.

සිසුන් සංවාදය මෙහෙයවති

2026 සම්මාන උළෙල විශේෂ අවධානයට ලක් වූයේ සිසුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම්වල සූක්ෂ්මතාව හා චිත්තවේගීය ගැඹුර නිසාය. තරුණ සහභාගිවන්නන් පවුල් එවැනි දරාගත නොහැකි තීරණ කරා යොමු කරන සමාජීය හා ආර්ථික පීඩනයන් පිළිබඳ ස්පෘෂ්ට අවබෝධයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්, ආශ්‍රිත වූවන් ගැන සානුකම්පිත ආකල්පයකින් ද ප්‍රකාශනය කළහ.

  • පළාත් කිහිපයකින් සිසුන් තරගයට සහභාගි වූහ
  • ඉදිරිපත් කිරීම් අතර සිතුවම්, රූප සටහන් හා අනෙකුත් දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ඇතුළත් විය
  • තේමා කේන්ද්‍ර ගත වූයේ පවුල් වෙන්වීම, මුහුදේ සිදු වූ ජීවිත අලාභ හා මිනිස් ජාවාරම්කාරයන්ගේ බොරු පොරොන්දු වටා ය
  • සම්මාන ජයග්‍රාහකයන් කලාත්මක ගුණත්වය හා ඔවුන්ගේ දැනුවත් කිරීමේ පණිවිඩයේ ශක්‍යතාව යන දෙකම සඳහා පිළිගනු ලැබිණි

සමූහ උත්සාහයක්

අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා සහභාගිත්වය හරහා නීතිවිරෝධී සංක්‍රමණය අවම කිරීමට කැපවූ සංවිධාන විසින් සම්මාන උළෙලට සහාය ලබා දෙන ලදී. ව්‍යාපාරයේ කේන්ද්‍රස්ථානය සිසුන් අතට පත් කිරීමෙන්, සංවිධායකයින් රැළි ආකාරයේ බලපෑමක් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වූහ — තරුණ දරුවන් ප්‍රවේශම් කෙරෙහි ඇති පණිවිඩය ඔවුන්ගේ නිවෙස්, පාසල් හා ප්‍රජාවන් වෙත රැගෙන යාමෙනි.

මෙම සිසුන් දක්වන ලද නිර්මාණශීලිත්වය හා කැපවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි Sinhala

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි

පොලිස් නිලධාරියෙකු සහ පොදු ජනතාවගේ සාමාජිකයෙකු අතර උණුසුම් ගැටුමක් සිදුවන ආකාරය සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වීඩියෝවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට

ජනාරෝග්‍ය උත්කණ්ඨා මධ්‍යයේ දිවයින පුරා ඩෙංගු බර දිගින් දිගටම වැඩිවේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ සමස්ත…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තම තරඟකාරී තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන අතර, දිවයිනේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අපනයන සඳහා 10% තීරු බදු අනුපාතයකින් ප්‍රයෝජන…

26 Jul 2026 Discuss