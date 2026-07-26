අනවසර අමුත්තන් ජනාධිපති නිල නිවාසවල රඳවා ගත් බවට එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මාධ්ය අංශය පැහැදිලි කිරීමකට
ජනාධිපති නිල නිවාසවල අනවසර පුද්ගලයන් රඳවා ගෙන ඇතැයි මාධ්ය වාර්තා මගින් කරන ලද චෝදනාවලට ප්රතිචාර දක්වමින් ජනාධිපති මාධ්ය අංශය (PMD) නිල පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත් කර ඇත. එම චෝදනා ප්රතික්ෂේප කරමින්, ජනාධිපති ධුරයට සම්බන්ධ කරුණු වාර්තා කිරීමේදී වඩා නිරවද්යතාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති මාධ්ය අංශය ඉල්ලා සිටී.
වාර්තා හේතුවෙන් නිල ප්රතිචාරයක්
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ භාවිතය සඳහා නම් කර ඇති නිල නිවාසවල බාහිර පුද්ගලයන්ට නවාතැන් සලසා ඇතැයි යෝජනා කරමින් මෑතකදී මාධ්ය ආයතන කිහිපයක් විසින් වාර්තා ප්රකාශිත කරන ලදී. මෙම චෝදනා මහජල අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් අතර, නොමඟ යවන සුළු ලෙස හැඳින්වූ ප්රවෘත්ති සම්බන්ධව ක්රියා කිරීමට ජනාධිපති මාධ්ය අංශය ඉක්මනින් ඉදිරිපත් විය.
ජනාධිපති නිල පරිශ්රයන් සම්බන්ධ කරුණු ප්රකාශිත කිරීමට පෙර මාධ්ය ආයතන වගකීමෙන් හා අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති මාධ්ය අංශය ආයාචනා කළේය. එවැනි සංවේදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිරවද්ය නොවන වාර්තාකරණය මගින් මහජනතාව අතර අනවශ්ය ව්යාකූලත්වයක් ඇති විය හැකි බව ද අංශය අවධාරණය කළේය.
නිල පැහැදිලි කිරීම
ජනාධිපති මාධ්ය අංශයේ නිවේදනය, සංසරණය වූ වාර්තාවල ඉදිරිපත් කරන ලද කතාන්දරයට ප්රතිරෝධය දැක්වීමට උත්සාහ කළ අතර, සිදු වූ සිදුවීම් සැබෑ තත්ත්වයන් සමග නොගැළපෙන ලෙස විස්තර කර ඇති බව ස්ථිර කළේය. ප්රකාශිත කිරීමට පෙර නිසි නිල නාලිකා ඔස්සේ තොරතුරු සත්යාපනය කරන ලෙස මාධ්යවේදීන් හා කතුවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අංශය විනිවිදභාවයට ඇති සිය කැපවීම නැවත තහවුරු කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති නිල නිවාස, ප්රවේශය හා නවාතැන් පහසුකම් පාලනය කරන දැඩි නිලධාරීතාත්මක ප්රොතොකෝල යටතේ නඩත්තු කරනු ලබන අතර, ස්ථාපිත පටිපාටිවලින් ඕනෑම අපගමනයක් ආරක්ෂාව හා පරිපාලන සම්මතයන් බරපතළ ලෙස කඩ කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව පුරා රාජ්ය ආයතන හා ඒවායේ කටයුතු සම්බන්ධ මහජල දෘෂ්ටිය ඉහළ මට්ටමක පවතින මෙවැනි කාලයක් තුළ මෙම පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් වේ. ජනතාව හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ක්රමයෙන් රාජ්ය ආයතනවලින් වගවීම හා විවෘතභාවය ඉල්ලා සිටීම නිසා, නිරවද්ය හා කාලෝචිත නිල සන්නිවේදනය ඉතාමත් ම ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.
ජනාධිපති ධුරයට සම්බන්ධ මාධ්ය ප්රවෘත්ති අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීමට හා මහජනතාවට නිවැරදි හා සත්යාපිත තොරතුරු ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය අවස්ථාවලදී නිවැරදි කිරීම් නිකුත් කිරීමට ජනාධිපති මාධ්ය අංශය සූදානම් බව දන්වා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.