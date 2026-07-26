ශ්රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයන් අතර ඇති වූ කලහය සයිබර් වංචා ජාලයක් හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලාංකික භූමියේ සිටි චීන ජාතිකයන් පිරිසක් අතර ඇති වූ දරුණු ගැටුමක් නීතිය බලාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්ගේ අවධානයට ලක් වූ අතර, රටතුළ ක්රියාත්මක සංවිධිත සයිබර් වංචා ජාලයක් පිළිබඳ සැකයක් මතු කර ඇති බව විමර්ශකයෝ පවසති.
සිද්ධිය පුළුල් විමර්ශනයකට මඟ පාදයි
චීන ජාතිකයන් කිහිප දෙනෙකු සම්බන්ධ මෙම ගැටුම, මුලදී හුදෙකලා අන්තර් පුද්ගල ප්රචණ්ඩකාරී සිද්ධියක් ලෙස පෙනී ගියේය. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ගැටුම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය ආරම්භ කළ විට, ශ්රී ලංකාවේ සිට ක්රියාත්මක කරනු ලබන සූක්ෂ්ම සබැඳි වංචා ජාලයක් පිළිබඳ ඉඟි කරන, සංකීර්ණ හා කලකිරවනසුළු තොරතුරු රාශියක් ඉදිරිපත් වීමට විය.
සිද්ධිය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සයිබර් වංචා කටයුතු සමඟ සම්බන්ධකම් ඇති බව සැකසිතු බව විමර්ශකයන් පෙන්වා දී ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික භූමිය දේශසීමා ඉක්මවූ අපරාධ ව්යාපාරවල කදවුරක් ලෙස යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැකසිතු ඇති වී තිබේ.
සයිබර් වංචා ජාල: වර්ධනය වන කලාපීය තර්ජනයක්
චීන අපරාධ ජාල සමඟ සම්බන්ධ සයිබර් වංචා සංවිධාන මෑත වසරවලදී දකුණු හා ගිනිකොණදිග ආසියාව පුරා වර්ධනය වන තර්ජනයක් බවට පත් වී ඇත. මෙම ක්රියාකාරකම් සාමාන්යයෙන් ඇතුළත් වන්නේ:
- ව්යාජ ආයෝජන වේදිකා හා ආදර වංචා යෝජනාක්රම හරහා සබැඳි වංචා
- විවිධ රටවලින් ජනයා ජාවාරම් කොට වංචාවලට යොමු කරවන බලහත්කාරී ශ්රම
- ගුප්ත මුදල් හා අවිධිමත් මූල්ය නාලිකා හරහා මුදල් විශුද්ධීකරණය
- සාපේක්ෂව විවෘත වීසා ක්රමයන් ඇති රටවල නීත්යානුකූල පෙනුමකින් යුත් කාර්යාල පිහිටුවීම
දශක ගණනාවක ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් පසු තවමත් අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, නියාමන අධීක්ෂණ හා ක්රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාවේ පරතරයන් හේතුවෙන් එවැනි ක්රියාකාරකම් සඳහා දුර්වලකම් ඇති රටක් ලෙස කලාපීය ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් හඳුනාගෙන ඇත.
ක්රියා කිරීමට බලධාරීන්ට පීඩනය
මෙම සිද්ධිය, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සයිබර් අපරාධවල කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස භාවිතා නොකෙරෙන බව ඔප්පු කිරීමට ශ්රී ලාංකික නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කර ඇත. තහවුරු වුවහොත්, එවැනි ජාලයකට ස්ථාපිත වී කලින් හඳුනා නොගෙන ක්රියාත්මක වීමට හැකි වූ ආකාරය පිළිබඳවද ප්රශ්න මතු වෙමින් පවතී.
කියන ලද අපරාධ ජාලය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර එහි ක්රියාකාරකම්වල පරිමාව තීරණය කිරීමේ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස, බලධාරීන් චීනයෙන් ඇතුළු ජාත්යන්තර ඒජන්සි සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින බව විශ්වාස කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ආර්ථික හා රාජ්යතාන්ත්රික ක්ෂේත්රවල චීනය සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, එම සම්බන්ධතා ගසාකන අපරාධකාරී මූලද්රව්යවල මතුවීම, රීති පාලනය ඔදවැඩ කිරීමේ බැඳීම හා රාජ්යතාන්ත්රික සංවේදිතාවන් අතර සමතුලිතතාවය පවත්වාගත යුතු කොළඹ ආණ්ඩුවට සියුම් අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.
දැඩි පරීක්ෂා හා අධීක්ෂණය සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා විපක්ෂ දේශපාලනඥයෝ, විදේශ ජාතිකයන් සඳහා වීසා පරීක්ෂා ක්රියාවලිය දැඩි කිරීමට හා එවැනි ක්රියාකාරකම් මුල් බැස ගැනීමට පෙර හඳුනාගෙන විසිරුවා හැරීම සඳහා අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවේ හා ශ්රී ලංකා පොලීසියේ සයිබර් අපරාධ ඒකකවල ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා හෙළිදරව් කිරීම් අපේක්ෂා කෙරේ. ආසියාව පුරා සයිබර් වංචා සංවිධානවල පුළුල් වන බලපෑම සමඟ ගනුදෙනු කරන කලාපීය රජ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.