බන්ඩාරනායක ජාන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළේදී සහෝදරයන් දෙදෙනෙකුගෙන් කොබෙයියන් 64ක් සහ ලෝහ කූඩු 12ක් අත්අඩංගුවට
වෙන්නප්පුවෙන් පැමිණි සහෝදරයන් දෙදෙනෙකුගේ බෑගේජ් පරීක්ෂා කිරීමේදී බන්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) රේගු නිලධාරීන් විසින් අසාමාන්ය සොයාගැනීමක් සිදු කරන ලදී. ඔවුන්ගේ මල්ලන් තුළ සඟවා තිබූ ජීවත්ව සිටින කොබෙයියන් 64 දෙනෙකු සහ ලෝහ කූඩු 12ක් එම පරීක්ෂාවේදී හෙළිදරව් විය.
BIA හිදී සිදු වූ අසාමාන්ය සොයාගැනීම
සාමාන්ය බෑගේජ් පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය අතරතුර ගුවන්තොටුපළ බලධාරීන් විසින් සහෝදරයන් දෙදෙනා නවත්වා ඇති අතර, එය මෙම කදිම සොයාගැනීමට හේතු විය. ජීවත්ව සිටි කුරුල්ලන් සහ ඔවුන් ප්රවාහනය කිරීමට භාවිත කළ ලෝහ කූඩු ක්ෂණිකව නිලධාරීන් විසින් රඳවා ගන්නා ලදී.
ශ්රී ලංකාවේ කාර්යබහුල ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළවලින් එකක් හරහා විශාල සංඛ්යාවක් වූ ජීවත් කොබෙයියන් ජාවාරම් කිරීමේ මෙම උත්සාහය වනජීවී හා රේගු බලධාරීන් අතර බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත. නිසි ලියකියවිලි නොමැතිව දේශසීමා හරහා ජීවිතාන්තය සිතියම ගෙනයාම ජෛව සුරක්ෂිතතාවට සහ මහජන සෞඛ්යයට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරයි.
නීතිමය හා ජෛව සුරක්ෂිතතා ගැටළු
ගුවන්තොටුපළ හරහා ජීවිතාන්තය සිතියම ජාවාරම් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ රේගු රෙගුලාසි මෙන්ම වනජීවී ආරක්ෂණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමකි. අවශ්ය බලපත්ර, සෞඛ්ය සහතික සහ ප්රකාශ නොමැතිව ජාත්යන්තර දේශසීමා හරහා ජීවිතාන්තය සිතියම ගෙනයාම ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වැරැද්දකි.
ප්රකාශ නොකළ ජීවි සතුන් රටට ඇතුළු වීම හෝ රටින් බැහැරයාම විදේශීය රෝග හා රෝගාණු රැගෙනෙන අතර, එමගින් දේශීය කුරුල්ලන්ගේ ජනගහනයට සහ පුළුල් පරිසර පද්ධතියට බරපතළ තර්ජනයක් ඇති විය හැකි බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
රඳවාගැනීමෙන් අනතුරුව වෙන්නප්පුවෙන් පැමිණි සහෝදරයන් දෙදෙනා දැනට විමර්ශනයට ලක්ව සිටින අතර, තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රඳවාගත් කොබෙයියන් සහ කූඩු, විමර්ශනයේ ප්රතිඵල ලැබෙන තෙක් අදාළ බලධාරීන්ගේ භාරයට ගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකික ගුවන්තොටුපළ හරහා සතුන් හා අනෙකුත් තහනම් භාණ්ඩ නීතිවිරෝධී ලෙස ජාවාරම් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා දැඩි පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය පවත්වාගෙන යාමට තමන් කැපවී සිටින බව ගුවන්තොටුපළ නිලධාරීන් නැවත අවධාරණය කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.