Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බන්ඩාරනායක ජාන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළේදී සහෝදරයන් දෙදෙනෙකුගෙන් කොබෙයියන් 64ක් සහ ලෝහ කූඩු 12ක් අත්අඩංගුවට

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බන්ඩාරනායක ජාන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළේදී සහෝදරයන් දෙදෙනෙකුගෙන් කොබෙයියන් 64ක් සහ ලෝහ කූඩු 12ක් අත්අඩංගුවට

වෙන්නප්පුවෙන් පැමිණි සහෝදරයන් දෙදෙනෙකුගේ බෑගේජ් පරීක්ෂා කිරීමේදී බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ (BIA) රේගු නිලධාරීන් විසින් අසාමාන්‍ය සොයාගැනීමක් සිදු කරන ලදී. ඔවුන්ගේ මල්ලන් තුළ සඟවා තිබූ ජීවත්ව සිටින කොබෙයියන් 64 දෙනෙකු සහ ලෝහ කූඩු 12ක් එම පරීක්ෂාවේදී හෙළිදරව් විය.

BIA හිදී සිදු වූ අසාමාන්‍ය සොයාගැනීම

සාමාන්‍ය බෑගේජ් පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය අතරතුර ගුවන්තොටුපළ බලධාරීන් විසින් සහෝදරයන් දෙදෙනා නවත්වා ඇති අතර, එය මෙම කදිම සොයාගැනීමට හේතු විය. ජීවත්ව සිටි කුරුල්ලන් සහ ඔවුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට භාවිත කළ ලෝහ කූඩු ක්ෂණිකව නිලධාරීන් විසින් රඳවා ගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යබහුල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළවලින් එකක් හරහා විශාල සංඛ්‍යාවක් වූ ජීවත් කොබෙයියන් ජාවාරම් කිරීමේ මෙම උත්සාහය වනජීවී හා රේගු බලධාරීන් අතර බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත. නිසි ලියකියවිලි නොමැතිව දේශසීමා හරහා ජීවිතාන්තය සිතියම ගෙනයාම ජෛව සුරක්ෂිතතාවට සහ මහජන සෞඛ්‍යයට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරයි.

නීතිමය හා ජෛව සුරක්ෂිතතා ගැටළු

ගුවන්තොටුපළ හරහා ජීවිතාන්තය සිතියම ජාවාරම් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු රෙගුලාසි මෙන්ම වනජීවී ආරක්ෂණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමකි. අවශ්‍ය බලපත්‍ර, සෞඛ්‍ය සහතික සහ ප්‍රකාශ නොමැතිව ජාත්‍යන්තර දේශසීමා හරහා ජීවිතාන්තය සිතියම ගෙනයාම ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වැරැද්දකි.

ප්‍රකාශ නොකළ ජීවි සතුන් රටට ඇතුළු වීම හෝ රටින් බැහැරයාම විදේශීය රෝග හා රෝගාණු රැගෙනෙන අතර, එමගින් දේශීය කුරුල්ලන්ගේ ජනගහනයට සහ පුළුල් පරිසර පද්ධතියට බරපතළ තර්ජනයක් ඇති විය හැකි බව බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

රඳවාගැනීමෙන් අනතුරුව වෙන්නප්පුවෙන් පැමිණි සහෝදරයන් දෙදෙනා දැනට විමර්ශනයට ලක්ව සිටින අතර, තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රඳවාගත් කොබෙයියන් සහ කූඩු, විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් අදාළ බලධාරීන්ගේ භාරයට ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ගුවන්තොටුපළ හරහා සතුන් හා අනෙකුත් තහනම් භාණ්ඩ නීතිවිරෝධී ලෙස ජාවාරම් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා දැඩි පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යාමට තමන් කැපවී සිටින බව ගුවන්තොටුපළ නිලධාරීන් නැවත අවධාරණය කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි Sinhala

ගැටුම්කාරී වීඩියෝවක් වෛරස් වීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්හිටුවයි

පොලිස් නිලධාරියෙකු සහ පොදු ජනතාවගේ සාමාජිකයෙකු අතර උණුසුම් ගැටුමක් සිදුවන ආකාරය සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වූ වීඩියෝවකට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් 81,500 ඉක්මවා මරණ 61 දක්වා ඉහළට

ජනාරෝග්‍ය උත්කණ්ඨා මධ්‍යයේ දිවයින පුරා ඩෙංගු බර දිගින් දිගටම වැඩිවේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ සමස්ත…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තරඟකාරී වාසිය තහවුරු කරයි — 10% ඇඳුම් තීරු බදු අනුපාතයෙන් ප්‍රයෝජන

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ තම තරඟකාරී තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන අතර, දිවයිනේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අපනයන සඳහා 10% තීරු බදු අනුපාතයකින් ප්‍රයෝජන…

26 Jul 2026 Discuss