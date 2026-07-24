Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාව විවාදයට

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව අවිශ්වාස යෝජනාව විවාදයට

අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිතව ඇති අතර, එය පෙරවරු 11.30 සිට සවස 5.30 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

පැය හයක පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයක්

24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රය යටතේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගත් මෙම විවාදය සඳහා නීතිනිර්මාතෘවරුන්ට යෝජනාවට පක්ෂව සහ විපක්ෂව තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමට පැය හයක ප්‍රමාණවත් කාලයක් හිමිවේ. දිගු වේලාවක් ගත කරමින් පැවැත්වෙන මෙම සැසිය, විවිධ දේශපාලන පිළිවෙල හරහා සාමාජිකයන් මෙම කටයුත්තට ලබා දෙන ඉහළ වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි.

අමාත්‍යවරයා අවධානයට ලක් වෙයි

අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තු රාමුව තුළ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුට මුහුණ දිය හැකි බරපතළම අභියෝගයකට — ව්‍යවස්ථාදායක සාමාජිකයන් විසින් ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද විධිමත් අවිශ්වාස යෝජනාවකට — මුහුණ දෙයි. මෙම යෝජනාව තුළින් අමාත්‍යවරයාගේ හැසිරීම සහ ඔහු දරන තනතුරේ කාර්යසාධනය සම්පූර්ණ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය ඉදිරියේ සෘජු විමර්ශනයට ලක් වේ.

අවිශ්වාස යෝජනා යනු අමාත්‍යවරයෙකු හෝ රජයක් කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය නොමැති බව ප්‍රකාශ කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට හිමි ව්‍යවස්ථාමය යාන්ත්‍රණයකි. අද විවාදය සභා ශාලාව තුළ මෙන්ම එළියෙහි ද සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අපේක්ෂා කළ හැකි දෑ

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා තම විෂය භාරය හැසිරවූ ආකාරය පිළිබඳ කරුණු මතු කිරීමට මෙම විවාදය භාවිතා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රජය පක්ෂ සාමාජිකයන් ඔහුගේ කාර්යසාධනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ඉඩ ඇත. විවාදයේ ප්‍රතිඵලය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව යන දෙපාර්ශවයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.

රටේ අධිකරණ හා ව්‍යවස්ථාදායක කටයුතු කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අද පාර්ලිමේන්තු සැසිය දිගහැරෙන ආකාරය අනුගමනය කරන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලට අදාළව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම වළක්වාලන අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතළ මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වසරේ වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන්…

24 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකාව තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට විශාල වෙළඳ සහනයක් Sinhala

ඇමෙරිකාව තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට විශාල වෙළඳ සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ මත පනවා තිබූ තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට එක්සත් ජනපදය එකඟ වීමත්…

24 Jul 2026 Discuss