යුක්ති අමාත්යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව රත්වූ විවාදයක් මධ්යයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වෙයි
පාර්ලිමේන්තු 緊張ය උත්සන්න වන මධ්යයේ යෝජනාව යුක්ති අමාත්යවරයා ඉලක්ක කරයි
මෑත සතිවල පැවැති දැඩිතම පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම අවස්ථාවේදී, ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව අද යුක්ති අමාත්යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය සඳහා නියමිතව ඇත.
විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම යෝජනාව, යුක්ති අමාත්යාංශයේ හැසිරීම හා කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් පාලක පරිපාලනය සහ විපක්ෂ පක්ෂ අතර ගැඹුරු වන ගැටුම සංඥා කරයි.
අවිශ්වාස යෝජනාවක් යනු කුමක්ද
අවිශ්වාස යෝජනාවක් යනු නිශ්චිත අමාත්යවරයෙකුට හෝ රජයට සමස්තයක් ලෙස තමන්ගේ අප්රසාදය ප්රකාශ කිරීම සඳහා නීති立法සභා මන්ත්රීවරුන් භාවිත කරන විධිමත් පාර්ලිමේන්තු යාන්ත්රණයකි. එය සම්මත වුවහොත්, සැලකිය යුතු දේශපාලන ප්රතිවිපාක ඇති අතර, එමඟින් සඳහන් අමාත්යවරයා ඉල්ලා අස්වීමට හෝ පුළුල් රාජ්ය පාලන අර්බුදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.
මෙවැනි යෝජනා ශ්රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු චර්යාවේ සාපේක්ෂව දුර්ලභ වන අතර, සාමාන්යයෙන් සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් ඡන්දදායකයන් විසින් තේරී පත්වූ නියෝජිතයින් අතර බරපතල අතෘප්තියක් පිළිබිඹු කරයි.
ඉහළ දේශපාලන අවදානමක් සහිත දිනයක්
දේශපාලන වර්ණාවලිය පුරා සිටින මන්ත්රීවරුන් සභාතලයට පිවිස තමන්ගේ ස්ථාවර ප්රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අද දිනයේ විවාදය සභා ශාලාව තුළ හා පිටතදී සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි පුරෝකථනය කෙරේ.
රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි පොදු මහජනයාගේ විශ්වාසය ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් අතර සංවේදී ප්රශ්නයක්ව පවතින මෙකල, විවාදයේ ප්රතිඵලය වර්තමාන පරිපාලනය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කළ හැකිය.
අවිශ්වාස යෝජනාවේ දක්වා ඇති නිශ්චිත හේතු සහ රජයේ විධිමත් ප්රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, දවස පුරා පාර්ලිමේන්තු සැසිය ක්රියාත්මක වන විට ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.