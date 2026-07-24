යුක්ති අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට
යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව බ්රහස්පතින්දා (24) පාර්ලිමේන්තු මහලේදී පරාජයට පත් වූ අතර, එමගින් අමාත්යවරයාට කැබිනට් මණ්ඩලයේ තම ධුරය රඳවාගැනීමට හැකි විය.
පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමේදී යෝජනාව අසාර්ථක වේ
නානායක්කාරව අමාත්ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම අරමුණු කරගෙන විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම යෝජනාව, සභාවේ ඡන්ද විමසීමට ගැනුණු විට අවශ්ය සහාය ලබාගැනීමට අපොහොසත් විය. මෙම පරාජය, විපක්ෂය විසින් ගෙන එන ඉවත් කිරීමේ ප්රයත්නයන්ගෙන් තම අමාත්යවරුන් රැකගැනීමට තරම් පාර්ලිමේන්තු පිළිසරණක් පාලක රජයට ඇති බව සනාථ කරයි.
සභාවේ දී උද්දීපනය වූ දේශපාලන විවාදය
ඡන්ද විමසීමට පෙර, රජය සහ විපක්ෂ දෙඅංශයේ මන්ත්රීවරුන් යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශ භාරව කටයුතු කිරීමේදී අමාත්යවරයාගේ හැසිරීම හා කාර්යසාධනය පිළිබඳව විවාදයට එක් වීමත් සමග, මෙම අවිශ්වාස යෝජනාව සැලකිය යුතු දේශපාලන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන තිබිණි.
විපක්ෂ පක්ෂ විසින් එල්ල කරන ලද පීඩනය මධ්යේ ද, රජයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් නානායක්කාර පිටුපස එක්සත් ව රැළිබැඳ, යෝජනාව සම්මත වීමට අවශ්ය ඡන්ද ප්රමාණය නොලැබෙන සේ සහතික කළහ.
දේශපාලන අභියෝගයෙන් අමාත්යවරයා බේරේ
යෝජනාව දැන් පරාජයට පත් වීමත් සමග, අමාත්ය නානායක්කාර යුක්ති හා ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශයේ තම ද්විත්ව භූමිකාවෙහි දිගටම කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම ප්රතිඵලය, විපක්ෂ අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන අවස්ථාවලදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහාය එකතු කරගැනීමේ හැකියාව ප්රදර්ශනය කරමින්, රජය සඳහා වැදගත් දේශපාලන සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරයි.
අවිශ්වාස යෝජනා, ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්රමය තුළ අමාත්යවරුන් වගවීමට ලක් කිරීමට සහ පාලක පරිපාලනය කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමට විපක්ෂ පක්ෂවලට ලබාදී ඇති ප්රධාන ව්යවස්ථාදායක මෙවලම්වලින් එකක් ලෙස පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.