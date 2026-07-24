දශකයක් තුළ ශ්රී ලංකාවේ දරුවන් 108,000කට අධික ළමා අපයෝජන පැමිණිලි සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙයි
පාර්ලිමේන්තුවේ හෙළිවූ ළමා අපයෝජනයේ භයානක විශාලත්වය
ශ්රී ලංකාවේ වසර දහයක කාලය තුළ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි 108,000කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇති බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය සරෝජා සවිත්රී පෝල්රාජ් මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිකළ අතර, රටේ දරුවන් මුහුණ දෙන හිංසනය හා සූරාකෑමේ ගැඹුරු හා කලකිරවනසුලු තතු ඉන් ප්රකාශ විය.
දශකයක දත්ත හෙළිකරන නොනවතින අර්බුදය
2015 සිට 2025 දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය ආවරණය කරන මෙම විශාල සංඛ්යාව, පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයකදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා විසින් යොමු කරන ලද ප්රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්ය පෝල්රාජ් මහත්මිය විසින් හෙළිකරන ලදී. මෙම පැමිණිලි රට පුරා දරුවන් අපයෝජනයෙන් හා සූරාකෑමෙන් ආරක්ෂා කිරීමේ රාජ්ය ආයතනය වන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් භාරගෙන සටහන් කර ඇත.
ප්රතිචාරයේ කේන්ද්රස්ථානයේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
මෙම කාලය තුළ අපයෝජන වාර්තා හසුරුවාගත් ප්රධාන ආයතනය වී ඇත්තේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියයි. දශකය පුරා ලැබුණු පැමිණිලිවල විශාලත්වය, ශක්තිමත් ළමා ආරක්ෂණ යාන්ත්රණ, ජනතාවගේ වැඩිවූ දැනුවත්භාවය සහ අඩු වයස්කාර දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මිත පවතින නීතිවල වඩාත් ශක්තිමත් ක්රියාත්මක කිරීමක අවශ්යතාව තීව්ර ලෙස ඉස්මතු කරයි.
හදිසි ක්රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්
ළමා කල්යාණ නිලධාරීන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂඥයින් ගැඹුරින් මුල් බැසගත් සමාජ අර්බුදයක් ලෙස හඳුන්වන මෙම තත්ත්වය විසඳීම සඳහා වැළැක්වීමේ වැඩසටහන්, උපදේශන සේවා හා ප්රජා මට්ටමේ ආධාරක ක්රමවේදවලට වැඩි ආයෝජනයක් කළ යුතු බවයි. පාර්ලිමේන්තුවේ මෙම හෙළිදරව්ව, ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිවල ප්රතිසංස්කරණ හා අදාළ බලධාරීන් සඳහා සම්පත් වෙන්කිරීම ත්වරිතගත කිරීමට රජය කෙරෙහි දෙන ලද පීඩනය නැවත අලුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ළමා ආරක්ෂණ නෛතික රාමුවට අපරාධකරුවන් නඩු නැගීම හා වින්දිතයන්ට සහාය දැක්වීම ඉලක්ක කරගත් විධිවිධාන කිහිපයක් ඇතුළත් වුවද, ක්රියාත්මක කිරීම අසමාන ලෙස පවතින බවත්, සමාජීය අපකීර්තිය හා අවදානමට ලක් වූ ප්රජාවන් අතර දැනුවත්භාවයේ ඌනතාවය හේතුවෙන් බොහෝ සිදුවීම් වාර්තා නොවී ඉතිරි වන බවත් විවේචකයෝ තර්ක කරති.
නවතම සංඛ්යාලේඛන, සෑම පැමිණිල්ලක් පිටුපස ආරක්ෂාව, ගෞරවය හා යහපැවැත්ම උල්ලංඝනය වූ දරුවෙකු සිටින බවත්, මෙම කලකිරවනසුලු ප්රවණතාව ආපසු හරවා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතික උත්සාහය තවමත් අත්යවශ්ය බවත් මතක් කරදෙන සංයමී සිහිගැන්වීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.