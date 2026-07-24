Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රීතී ජයවර්ධනගේ ඇප අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අධිකරණය අද තීරණය ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රීතී ජයවර්ධනගේ ඇප අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අධිකරණය අද තීරණය ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි

දිවයිනේ පුළුල් මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති නඩුවක ප්‍රීතී ජයවර්ධනගේ ඇප අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණය අද තීරණය ප්‍රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අද අධිකරණ විභාගය අතරතුර ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිත මෙම තීන්දුව මගින්, නෛතික කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර ජයවර්ධනට තාවකාලික නිදහස ලබා දෙනු ලැබේද යන්න තීරණය කරනු ඇත.

ඇප විභාගය අපේක්ෂාවෙන්

මෙම නඩුව මහජනයා සහ නෛතික නිරීක්ෂකයන් විසින් සමීපව අනුගමනය කරනු ලබන අතර, අධිකරණය ඉදිරියේ පවතින මෙම කරුණෙහි වැදගත් ක්‍රියාමාර්ගික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස අදේ ඇප තීරණය සලකනු ලැබේ.

මෙවැනි නෛතික කටයුතුවලදී සාමාන්‍යයෙන් අධිකරණය ඇප පිළිබඳ තීරණයකට පැමිණීමට පෙර ප්‍රධාන සාධක කිහිපයක් සලකා බලයි. ඒවා නම්:

  • විත්තිකරු සම්බන්ධයෙන් ගොනු කර ඇති චෝදනාවල ස්වභාවය සහ බරපතලකම
  • විත්තිකරු අනාගත අධිකරණ දිනවලට පෙනී සිටීමේ සම්භාවිතාව
  • මහජන සුරක්ෂිතතාවයට හෝ විමර්ශනයේ අඛණ්ඩතාවයට ඇති විය හැකි අවදානම
  • සම්බන්ධිත පුද්ගලයාගේ පෞද්ගලික තත්ත්වයන් සහ පසුබිම

නඩු කටයුතු ඉදිරියට යයි

ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණ ක්‍රමය එවැනි අයදුම්පත් සකස් කිරීමේදී දැඩි කාලසටහනක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර, අද දිනේ විභාගය මෙම නඩුවට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ට වඩාත් පැහැදිලි බවක් ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වේ.

දිනය පුරා නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම අධිකරණයේ තීරණය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දෙපාර්ශ්වයේම නෛතික නියෝජිතයන් විනිසුරු හමුවේ තම තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානමින් සිටිති.

Lanka Newspapers මෙම ප්‍රවෘත්තිය අඛණ්ඩව අනුගමනය කරමින් තත්ත්වය වර්ධනය වන විට යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන නියෝගයක් ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම අභියාචනාධිකරණය කල් දමයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලට අදාළව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හා රඳවා තබා ගැනීම වළක්වාලන අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතළ මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වසරේ වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන්…

24 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකාව තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට විශාල වෙළඳ සහනයක් Sinhala

ඇමෙරිකාව තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවට විශාල වෙළඳ සහනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ මත පනවා තිබූ තීරුබදු 44%සිට 10% දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට එක්සත් ජනපදය එකඟ වීමත්…

24 Jul 2026 Discuss