ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 700ක් වටිනා ආනයන වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සමාගම් 21ක් පිළිබඳ CID පරීක්ෂණයක්
බරපතල මූල්ය අක්රමිකතාවක් නීතිය ක්රියාත්මක කරන අධිකාරීන්ගේ අවධානයට
ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 700ක් පමණ වටිනා විශාල ආනයන වංචා යෝජනා ක්රමයකට සම්බන්ධ යැයි සැකකරනු ලබන සමාගම් 21ක් සම්බන්ධයෙන් නිල පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙය රටේ ආනයන අංශයේ මූල්ය අක්රමිකතා සහ නියාමන අධීක්ෂණය පිළිබඳ බරපතල සැකසැකිලිවලට තුඩු දී ඇත.
කුමන්ත්රණයේ ප්රමාණය
කියා සිටිනු ලබන මෙම වංචාව ඉතා විශාල පරිමාණයකින් යුත් බවක් පෙනෙන අතර, සම්බන්ධ සමාගම් වංචනික ආනයන ප්රකාශන, නීති විරෝධී මූල්ය ගනුදෙනු හෝ රාජ්යයට සහ පුළුල් ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු අලාභ සිදු කළ හැකි වෙනත් ආර්ථික වරදවල නිරත වූයේ දැයි පරීක්ෂකයන් විමර්ශනය කරමින් සිටිනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.
ඔප්පු කළහොත්, මෙම ප්රමාණයේ වංචාවක් මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ විමර්ශනය කරනු ලැබූ ඉතාමත් විශාල මූල්ය අපරාධ අතරට ගැනෙනු ඇති අතර, දිගු ආර්ථික කැළඹිලිවලින් පසු රටේ මූල්ය ක්රමය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට දිනෙන් දින වැඩ කරන බලධාරීන් කෙරෙහි අමතර පීඩනයක් ද ඇති කරනු ඇත.
CID මැදිහත් වෙයි
විශේෂිත විමර්ශන ප්රවීණතාවය අවශ්ය සංකීර්ණ හා ප්රසිද්ධ නඩු හසුරුවන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙම විමර්ශනයේ ප්රධාන භූමිකාව භාර ගෙන ඇත. CID මැදිහත් වීම, බලධාරීන් මෙම සිද්ධිය ඉතා බරිතලව සලකන බවට ඇඟවීමකි.
සමාගම් 21 ම දැනට ක්රියාකාරී විමර්ශනයට ලක්ව ඇතත්, මෙම අවස්ථාවේ දී අත්අඩංගුවට ගැනීම්, චෝදනා හෝ ආයතනවල අනන්යතාව පිළිබඳ වෙනත් කිසිදු විස්තරයක් ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කර නොමැත.
පුළුල් ඇඟවීම්
මෙම කියනු ලබන වංචා ක්රමය ශ්රී ලංකාවේ ආනයන නියාමන රාමුවේ ඇති විය හැකි දුර්වලතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, මෙවැනි මූල්ය අපරාධ වලක්වා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ ඇති කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිටීම් තීව්ර වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නීතිවිරෝධී ආනයන ක්රියාකාරකම් විදේශ විනිමය සංචිත හීන කරනවා පමණක් නොව, නීතිය රකිමින් ක්රියාත්මක වන නීත්යානුකූල ව්යාපාරවලට ද හානිකර බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
විමර්ශනයේ ප්රගතිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ප්රසිද්ධ නිවේදනයක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම CID යාවත්කාලීන තොරතුරු සපයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුව ඉදිරියට යන විට ජනතාව සහ ව්යාපාරික ප්රජාව ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.