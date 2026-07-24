AmCham ශ්රී ලංකාවේ "Her Story, Her Voice" සංසදය නායකත්වය හා උරුමය පිළිබඳ ප්රබල සංවාදයක් සඳහා කාන්තා නායිකාවන් එක්සත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු වාණිජ මණ්ඩලය (AmCham ශ්රී ලංකා) මෑතකදී එහි "Her Story, Her Voice" මුලපිරීම යටතේ著名 කාන්තා නායිකාවන් එකමුතු කරමින් ආශ්වාදජනක රැස්වීමක් සත්කාරකත්වය දැරීය. නායකත්වය, ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ විවිධ කර්මාන්ත හරහා කාන්තාවන් ගොඩනඟමින් සිටින උරුමයන් පිළිබඳ විවෘත සංවාද සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කරමිනි.
අව්යාජ නායකත්ව සංවාදය සඳහා අවකාශයක්
විවිධ වෘත්තීය පසුබිම් නියෝජනය කරන දක්ෂ කාන්තාවන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වූ අතර, ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ගමන් මග, ජය ගත් අභියෝග සහ ඉගෙනගත් පාඩම් හුවමාරු කර ගැනීමට ඔවුනට අවස්ථාව ලැබිණ. සංසදය සැලසුම් කරනු ලැබුවේ සාමාන්ය ජාලකරණ අවස්ථාවක් ලෙස නොව, ශ්රී ලංකාවේ ඊළඟ පරම්පරාවේ කාන්තා වෘත්තිකයන් සවිබල ගැන්වීමට හා ආශ්වාද කිරීමට අරමුණු කරගත් අර්ථවත් අත්දැකීම් හුවමාරුවක් ලෙසය.
වෙනසක් ඇති කරන හඬ
කාර්ය-ජීවිත සමීකරණය, වෘත්තීය බාධා ජය ගැනීම සහ තම ක්ෂේත්රයන් තුළ චිරස්ථායී උරුමයන් ගොඩනැගීම ඇතුළු මාතෘකා ස්පර්ශ කරමින්, අරමුණක් සහිතව නායකත්වය දැරීම යනු සැබවින්ම කුමක්ද යන්න පිළිබඳ සහභාගිවූවන් විවෘත සාකච්ඡාවල නිරත වූහ. මතුපිට ආශ්වාදයෙන් ඔබ්බට ගොස්, නායකත්ව භූමිකාවන්හිදී කාන්තාවන් මුහුණ දෙන සැබෑ සංකීර්ණතාවලට ඍජුව ප්රතිචාර දක්වමින් ඉදිරිපත් වූ සාකච්ඡා ඒවායේ අවංකභාවය හා ගැඹුර නිසා විශේෂ ප්රශංසාවට ලක් විය.
කාන්තා සවිබලගැන්වීම සඳහා AmCham හි කැපවීම
"Her Story, Her Voice" මුලපිරීම, රටේ ව්යාපාරික ප්රජාව තුළ විවිධත්වය, සාධාරණත්වය සහ ඇතුළත් කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා AmCham ශ්රී ලංකාව දක්වන පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. කාන්තාවන්ගේ හඬ සඳහා කැපවූ වේදිකාවක් සපයමින්, ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා කාර්ය බලකායේ වෘත්තීය වර්ධනය කෙරෙහි ආයෝජනය කරන දැක්මක් සහිත සංවිධානයක් ලෙස මණ්ඩලය සිය ස්ථානය තහවුරු කරගනිමින් ඉදිරියට යන්නේය.
- සංසදය ජ්යෙෂ්ඨ කාන්තා වෘත්තිකයන් අතර සම වයස් සම කාය විවෘත සංවාදය පහසු කළේය
- සාකච්ඡා කේන්ද්රගත වූයේ නායකත්ව ගමන් මග, උරුම ගොඩනැගීම සහ වෘත්තීය අභියෝග ජය ගැනීම වටාය
- මෙම මුලපිරීම AmCham ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් විවිධත්ව හා ඇතුළත් කිරීමේ න්යාය පත්රයේ කොටසක් වේ
කාන්තාවන්ගේ හඬ විශාල කිරීම සාධාරණත්වයේ කාරණයක් පමණක් නොව, සියලු අංශවල ශක්තිමත්, වඩාත් නව්යකාරී නායකත්වයක් ඇති කිරීමේ原動力ක් ද වන බව ශ්රී ලංකාවේ ආයතනික ක්ෂේත්රය තුළ ක්රමයෙන් ඇති වෙමින් පවතින සංජානනය මෙම සිදුවීම අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික හා සාමාජීය පරිවර්තනයක් හරහා ගමන් කරන මෙවන් කාලයක, "Her Story, Her Voice" වැනි සංසද, ඇතුළත් කිරීමේ නායකත්වය වඩාත් ඔරොත්තු දෙන හා ගතිමත් ජාතික ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ කේන්ද්රීය සාධකයක් බව සිහිපත් කරන වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කරයි. මෙම සංවාද පෝෂණය කිරීමට AmCham ශ්රී ලංකාව දක්වන කැපවීම, දිවයිනේ වෘත්තීය ක්ෂේත්රයේ කාන්තාවන් සඳහා බලාපොරොත්තු සහගත දිශාවක් පෙන්නුම් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.