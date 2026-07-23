කළු ජූලියේ 43 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ගේ අනුස්මරණ ගෞරවය
බදාදා (23) දින ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ දෙමළ මන්ත්රීවරුන් එක්රැස් වූයේ, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ අඳුරුතම අධ්යායන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන කළු ජූලිය පිළිබඳ 43 වැනි සංවත්සරය ගෙනහැර දක්වමින්, එහි වින්දිතයන්ට ගෞරවාදරය පිළිගන්වනු පිණිසය.
සභාව තුළ අනුස්මරණ දිනය
මෙම පාර්ලිමේන්තු අනුස්මරණ උත්සවය දෙමළ මන්ත්රීවරුන් එක්රැස් කළ අතර, 1983 ජූලි මාසයේ සිදු වූ ඝාතනකාරී දෙමළ විරෝධී ජන ඝාතනයේදී ජීවිත හා දිවිපැවැත්ම අහිමි කරගත් අය සිහිපත් කිරීමට ඔවුහු මෙම අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගත්හ. ජාතිවාදී තතු උග්ර කළ සහ දශක ගණනාවක් පුරා ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමට ඉන්ධන සැපයූ転換点 ලෙස මෙම සිදුවීම පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
යාපනයේදී සෙබළුන් 13 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඇවිළ ගත් 1983 ජූලි කලහකාරිත්වය, දිවයිනේ දෙමළ ප්රජාවන්ට එරෙහිව බරපතළ ප්රචණ්ඩත්වයට හේතු විය. දෙමළ සිවිල් වැසියන් සිය ගණනක් ඝාතනය කරනු ලැබූ අතර, දහස් ගණනක් නිවාස හා ව්යාපාර ස්ථාන විනාශ කරනු ලැබිණ. මහා පරිමාණ අවතැන් වීමේ රැල්ලක් ද ඊට අනුගමනය කළ අතර, බොහෝ දෙමළ ජනතාව සම්පූර්ණයෙන්ම රටෙන් පලාගියහ.
අනුස්මරණයේ වැදගත්කම
වාර්ෂික අනුස්මරණය දෙමළ ප්රජාව සඳහා ගාඪ හැඟීම් සහ දේශපාලනික වැදගත්කමක් ගනී. එය ශෝකය ප්රකාශ කිරීමේ මොහොතක් පමණක් නොව, අතීත අසාධාරණකම් පිළිබඳ අඛණ්ඩ පිළිගැනීමක් සහ අර්ථවත් සංහිඳියාවක් සඳහා ආයාචනයක් ද වේ.
කළු ජූලිය ඉතිරි කළ තුවාල කිසිදා සම්පූර්ණයෙන් සුව වී නොමැති අතර, පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඒවා සිහිකිරීම, එවැනි අමානුෂික ක්රියා නැවත කිසිදා සිදු නොවිය යුතු බව සහතික කිරීමේ වැදගත්කම යටිගා කරයි.
දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයෝ, දෙමළ පුරවැසියන්ගේ දීර්ඝකාලීන අභිලාෂයන් ආමන්ත්රණය කරන වගවීම, සත්ය හෙළිදරව් කිරීම සහ ඇතුළත් කරගැනීමේ ප්රතිපත්ති අනුගමනය කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට මෙම සංවත්සරය නිතිපතා ප්රයෝජනයට ගෙන ඇත.
සංහිඳියාව සඳහා අඛණ්ඩ උත්සාහය
සංක්රාන්තික යුක්තිය, ජාතිවාදී සංහිඳියාව සහ ජාතික එකමුතුව පිළිබඳ සංකීර්ණ ප්රශ්නවලට ශ්රී ලංකාව අඛණ්ඩව මුහුණ දෙන මෙම අවස්ථාවේ මෙම අනුස්මරණය සිදු වේ. කළු ජූලිය ඇතුළු ඓතිහාසික සිදුවීම් පිළිගැනීමෙහිලා ඇති අවංකබව මත සැබෑ සංහිඳියාව පිහිටිය යුතු බව දෙමළ මන්ත්රීවරු නැවත නැවත අවධාරණය කර ඇත.
මෙම පාර්ලිමේන්තු ගෞරවාදරය, ශ්රී ලාංකික සමාජයට පෙන්වා දෙන්නේ, දිගුකාලීන සාමයට යන මඟ, දිවයිනේ සියලු ප්රජාවන්ගේ සමාන ගෞරවය සහතික කිරීම සඳහා දැඩි කැපවීමකින්, සංවේදිතාවකින් සහ අවංකභාවයකින් යුතුව වේදනාකාරී ඓතිහාසික සත්යයන්ට මුහුණ දීම අනිවාර්ය කොට සලකන බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.