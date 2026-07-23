Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ, දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් සනිටුහන් වූ අතර, එය රටේ බාහිර ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන යථා තත්ත්වයට පත්වීමක් සංඥා කරයි.

අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵලයක්

මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රට පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ප්‍රයත්නයන් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන කර්මාන්ත හරහා වර්ධනශීලී ගමනක් ගනු ලබන බව මෙම ආකර්ෂණීය අගය පිළිබිඹු කරයි. මාස හයක් ඇතුළත ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවීම, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ඉල්ලුම ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවට උනන්දුදායක සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වැදගත්කම

විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමටත්, ප්‍රතිව්‍යුහගත ණය බැඳීම් ඉටු කිරීමටත්, ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සහ ආයෝජකයන් අතර විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමටත් රට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කාර්යසාධනය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. ශක්තිමත් අපනයන පදනමක් දිරිගත හැකි ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ礎ශිලාව ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.

ශක්තිමත් අපනයන ආදායම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මත පවතින පීඩනය සමනය කිරීමටත්, විදේශ විනිමය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා ණය ලබා ගැනීම මත රටේ රඳා පැවැත්ම අඩු කිරීමටත් දායක වන අතර, දිගුකාලීන වර්ධනය සඳහා වඩාත් ස්ථාවර පදනමක් සලසා දෙයි.

ප්‍රධාන අපනයන ක්ෂේත්‍ර

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය සාම්ප්‍රදායිකව ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් මගින් ශක්තිමත් කෙරෙන අතර ඒවා අතර:

  • ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි, අපනයන ආදායමට වැඩිම දායකත්වය ලබා දෙන ක්ෂේත්‍රය ලෙස දිගටම පවතී
  • තේ, ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රමුඛ තේ අපනයනකරුවන් අතර නිරන්තරයෙන් ස්ථානගත වෙමින්
  • රබර් හා රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
  • කුළුබඩු, පොල් හා වෙනත් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
  • තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිරකරණ සේවා

ඉදිරි දැක්ම

වාර්ෂික සමස්ත අපනයන ආදායමට මෙම ගමන් මග පවත්වා ගත හැකිද නැතහොත් ඉක්මවා යා හැකිද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දෙවන අර්ධ වර්ෂ කාර්යසාධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව එහි යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වැඩසටහනට සහාය දක්වන ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලට සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ට ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට උත්සාහ කරන විට, අපනයන වර්ධනය පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වනු ඇත.

පළමු අර්ධ වර්ෂයේ ඩොලර් බිලියන 9 이정표, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට පමණක් නොව, වසර ගණනාවක දුෂ්කරතාවන්ගෙන් පසු පුළුල් ආර්ථිකය නැවත ස්ථාවරත්වයට පත්වනු දැකීමට බලාපොරොත්තු වන සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටද ධනාත්මක සංඥාවක් ලබා දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දශකයක් තුළ මෙරට ව්‍යාප්ත වූ දරුණුතම ඩෙංගු රෝගය හමුවේ පසුවන අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී වේගයකින් ඉහළ යත්ම,…

23 Jul 2026 Discuss
කළු ජූලියේ 43 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුස්මරණ ගෞරවය Sinhala

කළු ජූලියේ 43 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුස්මරණ ගෞරවය

බදාදා (23) දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ දෙමළ මන්ත්‍රීවරුන් එක්රැස් වූයේ, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ අඳුරුතම අධ්‍යායන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන කළු ජූලිය පිළිබඳ 43…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, එක්සත් ජනපදයේ රාජ්‍ය ලේකම් මාර්කෝ රුබියෝ සමඟ වැදගත් රාජතාන්ත්‍රික හමුවක් පවත්වා ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික…

23 Jul 2026 Discuss